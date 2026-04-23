Estados Unidos

Qué implica el acuerdo entre Warner Bros y Paramount para Hollywood y la industria televisiva

La alianza aprobada por los accionistas y valorada en más de USD 80 mil millones provocará la integración de marcas, menor competencia y potenciales cambios en el mercado estadounidense de cine, televisión y streaming

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El acuerdo implica la integración de activos clave como HBO Max, CNN y CBS, lo que consolida la oferta de streaming y televisión bajo el control de Paramount Skydance (Europa Press).
El acuerdo implica la integración de activos clave como HBO Max, CNN y CBS, lo que consolida la oferta de streaming y televisión bajo el control de Paramount Skydance (Europa Press).

La aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery para la venta total de la compañía a Paramount Skydance, en un acuerdo valorado en USD 81.000 millones que asciende a casi USD 111.000 millones al incluir la deuda del estudio, marca el inicio de una nueva etapa en la concentración del poder mediático.

La operación, que aún debe recibir el visto bueno de los reguladores de Estados Unidos, contempla la integración de activos como HBO Max y CNN bajo el control de Paramount, conglomerado que también posee CBS y franquicias cinematográficas como Top Gun.

Esta transacción refuerza una tendencia hacia el oligopolio en el sector, fenómeno que hace casi una década redujo de seis a cinco los grandes estudios tras la compra de la mayor parte de 20th Century Fox por Disney. Si la fusión se concreta, emergerá un nuevo “Big Four”: una Paramount ampliada, acompañada por Disney, Universal y Sony, que se convertirán en los principales interlocutores de la industria, detalló Associated Press.

La fusión anticipa una mayor concentración del poder en Hollywood y reducirá los grandes estudios a solo cuatro principales interlocutores: Paramount, Disney, Universal y Sony (REUTERS/Mike Blake).
La fusión anticipa una mayor concentración del poder en Hollywood y reducirá los grandes estudios a solo cuatro principales interlocutores: Paramount, Disney, Universal y Sony (REUTERS/Mike Blake).

El impacto en el cine: menos estudios, menos estrenos, deuda y recortes

La fusión entre Paramount y Warner Bros. reúne a dos de los estudios más antiguos de Estados Unidos en una operación que busca que ambas empresas continúen operando con identidades propias, aunque bajo la supervisión del nuevo conglomerado, informó Associated Press.

De acuerdo con BBC, la llegada de Paramount como comprador alivió el temor de Hollywood a una adquisición por parte de Netflix, que habría puesto en riesgo la distribución tradicional de estrenos. Tanto Paramount como Warner Bros. aún dependen de la venta de entradas, lo que favorece la permanencia de películas en salas, un escenario que analistas consideran más favorable para la industria.

En cuanto a los estrenos, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, manifestó su objetivo de que la compañía fusionada produzca más de 30 películas al año y conserve la operatividad independiente de Paramount y Warner Bros. Asimismo, durante su intervención en CinemaCon, Ellison reafirmó el compromiso de mantener una ventana exclusiva de 45 días en salas de cine antes de los estrenos domésticos.

No obstante, el proceso de consolidación genera inquietud entre ejecutivos y trabajadores del sector. La reducción del número de estudios independientes limita la variedad de proyectos y puede derivar en despidos, recortes y menor dinamismo creativo, un escenario observado tras la integración de Fox en Disney años atrás.

Incluso, Paramount ya ha comenzado a implementar ajustes en sus gastos por la integración con Skydance. Especialistas del sector estiman que los recortes podrían intensificarse aún más debido al endeudamiento que la compañía asumió para llevar adelante la fusión.

Analistas advierten que la fusión limitará la diversidad de estudios y proyectos, incrementará el riesgo de recortes de personal y podría reducir el dinamismo creativo (AP/Jae C. Hong).
Analistas advierten que la fusión limitará la diversidad de estudios y proyectos, incrementará el riesgo de recortes de personal y podría reducir el dinamismo creativo (AP/Jae C. Hong).

La consolidación anticipa menos opciones y precios al alza para los usuarios de streaming

La propuesta comercial vinculada a la unión de Paramount+ y HBO Max busca incrementar la escala y el atractivo del catálogo frente a sus competidores. Respecto a ello, Ellison ha señalado que cada marca podría mantener parcialmente su independencia, al menos en la producción, aunque los usuarios accederían a una oferta más amplia de títulos, entre los que se incluyen The Pitt, Game of Thrones, Harry Potter, Top Gun, Titanic y Yellowstone, según Associated Press.

En una conferencia el mes pasado, el director ejecutivo sugirió: “Desde nuestro punto de vista, HBO debería seguir siendo HBO. Han construido una marca fenomenal, son líderes en este sector y simplemente queremos que sigan haciéndolo. Pero al unir las plataformas, todo nuestro contenido podrá llegar a una audiencia aún más amplia que la que podríamos alcanzar por separado”.

Pese a la promesa de un catálogo más variado, BBC advierte que la reducción de competidores podría derivar en menor diversidad de plataformas y, a mediano plazo, en un aumento de los precios de las suscripciones para los usuarios.

La presión sobre las tarifas estará limitada, en una primera etapa, por el rango de precios fijado por Netflix, definida por el analista Ben Barringer de Quilter Cheviot como “el referente de precios del mercado”. Además, los aumentos de tarifas no serán inmediatos debido a las restricciones regulatorias actuales y a los plazos requeridos para la consolidación de plataformas.

La presión sobre las tarifas de streaming se verá limitada en un principio por el rango de precios fijado por Netflix (REUTERS/Mike Blake).
La presión sobre las tarifas de streaming se verá limitada en un principio por el rango de precios fijado por Netflix (REUTERS/Mike Blake).

Reordenamiento en el periodismo televisivo: CBS y CNN bajo un mismo control

Uno de los aspectos más debatidos de la operación es el impacto en el periodismo. Si la fusión se concreta, CNN pasará a operar bajo la misma compañía que controla CBS, las cuales constituyen dos de las principales marcas informativas de Estados Unidos.

Hasta el momento, no se ha determinado si CNN contará con plena autonomía editorial respecto a CBS, reportó Associated Press. Sin embargo, la agencia de noticias señala que la familia asegura que protegerá la independencia periodística. David Ellison afirmó en CNBC: “La independencia editorial será absolutamente mantenida… se mantiene en CBS y se mantendrá en CNN”.

David Ellison asegura que la independencia editorial de CNN permanecerá intacta tras el proceso de compra (REUTERS/Caroline Brehman).
David Ellison asegura que la independencia editorial de CNN permanecerá intacta tras el proceso de compra (REUTERS/Caroline Brehman).

Funcionarios del gobierno de Donald Trump respaldaron públicamente al futuro propietario de CNN. De hecho, el propio presidente criticó a la cadena por su cobertura de conflictos internacionales, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó: “Cuanto antes David Ellison tome control de esa cadena, mejor”.

La fusión contempla también la integración de otras cadenas: Discovery, TNT, TBS, Food Network, Cartoon Network y Animal Planet pasarán a estar bajo el control de Paramount Skydance, que ya reúne señales como Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central y Showtime.

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