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Incendio en el metro de Nueva York deja 14 heridos en Astor Place y afecta el servicio

Un siniestro en un vagón aspirador movilizó a más de 140 bomberos durante la madrugada en Manhattan. Se registraron demoras severas en las líneas 4, 5 y 6 tras la evacuación del área

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Seis rescatistas y siete trabajadores de la MTA debieron ser asistidos tras el incidente en el vehículo de limpieza. Las autoridades intentan despejar la vía para normalizar el flujo habitual de viajeros

Un incendio en un vagón aspirador del metro dejó 14 heridos en la estación Astor Place de Manhattan durante la madrugada del martes 4 de agosto, según informó CBS News New York.

Vista nocturna de un camión de bomberos con luces intermitentes, varios bomberos y un letrero de la estación de metro Astor Place
Un incendio en un vagón aspirador del metro de Nueva York dejó 14 heridos en la estación Astor Place de Manhattan (CBS)

El fuego se declaró poco después de las 2:15 h en el vagón aspirador, un vehículo especializado en la limpieza de las vías del metro. La coincidencia fue agravante: en ese mismo instante, un tren de pasajeros de la línea 4 entraba a la estación.

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Entrada de un edificio con paneles de cristal y el letrero 'Entrance Uptown', parcialmente cubierta por humo rojo y reflejos de luces en la noche
El fuego se declaró poco después de las 2:15 h en Astor Place cuando un tren de pasajeros de la línea 4 entraba a la estación (CBS)

Qué pasó en la estación Astor Place

El fuego generó una densa columna de humo negro que llenó la estación. De los 14 heridos, seis eran bomberos y siete eran trabajadores de la MTA; un trabajador más del metro fue evaluado en el lugar sin ser trasladado al hospital.

Dos bomberos con trajes oscuros y equipos de respiración en una calle. Un camión de bomberos rojo y blanco con luces encendidas visible detrás. Humo en el ambiente
El humo negro llenó la estación Astor Place y obligó a pasajeros y trabajadores de la MTA a evacuar el lugar (CBS)

El humo convirtió el andén en una escena de caos. “Había humo que venía desde el andén, llenó toda la estación y se volvió insoportable. Todos empezamos a toser. Mucha gente salió corriendo”, describió uno de los viajeros presentes, según CBS News New York.

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Bomberos con cascos y equipo de oxígeno. Hombres con cascos blancos y chalecos naranjas reflectantes. Humo visible. Estructura metálica
La respuesta al incendio en el metro movilizó a más de 140 bomberos y personal del EMS tras una alarma de dos niveles (ABC7)

Un video de teléfono celular obtenido por ese medio mostró a pasajeros y trabajadores de la MTA huyendo del lugar al mismo tiempo.

La respuesta de emergencia

El incendio alcanzó dos alarmas y movilizó a más de 140 bomberos y personal del EMS (Servicios Médicos de Emergencia). Fue una de las respuestas de mayor escala que ha registrado el sistema subterráneo de la ciudad en los últimos tiempos.

Bomberos uniformados con equipo de protección y mangueras en el suelo frente a un edificio con el letrero Wegmans. Hay humo y camiones de bomberos
Entre los heridos por el incendio en el metro hubo seis bomberos y siete trabajadores de la MTA, mientras otro empleado fue evaluado en el lugar (CBS)

El subjefe del FDNY (Departamento de Bomberos de Nueva York), Thomas Currao, explicó los pasos a seguir tras controlar el fuego: “Ahora mismo estamos trabajando con la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York, la Policía de la MTA y expertos de la MTA para determinar los próximos pasos: retirar este tren, llevarlo a un lugar seguro y reabrir la vía”.

La declaración dejó en claro que, al momento de su intervención, el vagón aspirador seguía en la estación y la vía permanecía cerrada.

El impacto en el servicio y la recuperación

El incidente paralizó durante horas parte de una de las líneas más transitadas de Manhattan. Los trenes 4, 5 y 6 operaron con demoras severas en ambas direcciones como consecuencia directa del siniestro, con afectaciones especialmente entre las estaciones Astor Place y Lafayette Street.

La cuenta oficial de alertas de la ciudad de Nueva York, @NotifyNYC, publicó en X (antes Twitter) una primera alerta sobre retrasos y cambios de servicio en los trenes 4 y 6 con destino a Brooklyn. Horas más tarde, a las 7:58 h, la misma cuenta confirmó la actualización: “el servicio de los trenes 4 y 6 se ha reanudado en ambas direcciones”.

La advertencia, no obstante, incluyó una aclaración para los usuarios: se esperaban demoras residuales incluso después del restablecimiento formal del servicio.

Lo que deben saber los usuarios del metro

Si tomás el tren 4, 5 o 6 este martes por la mañana, el servicio ya circula en ambas direcciones, pero con posibles retrasos acumulados. La estación Astor Place, ubicada en el Village de Manhattan, es un nodo de conexión para miles de trabajadores que se desplazan hacia el Bajo Manhattan y el Bronx.

Dos publicaciones de Notify NYC sobre interrupciones y reanudación del servicio de trenes 4 y 6 del metro de Nueva York
Dos publicaciones de la cuenta oficial NYCEM - Notify NYC anuncian una reanudación y un incendio en las vías que afectaron los trenes 4 y 6 del metro de Nueva York (@NotifyNYC)

Las autoridades aún trabajaban, según CBS News New York, en retirar el vagón aspirador y restablecer la vía por completo al momento del cierre de esa nota. El origen exacto del incendio no fue precisado en ninguna de las dos fuentes disponibles.

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