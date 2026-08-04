Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

“Todos fracasamos”: el ex director ejecutivo de Disney, Michael Eisner, habló sobre los tropiezos de Hollywood con videojuegos

Desde su experiencia en The Walt Disney Company, reflexionó en un panel del Paley Center for Media sobre por qué los estudios suelen fallar al trasladar franquicias a nuevas tecnologías

Michael Eisner afirmó que Hollywood falló al expandir su propiedad intelectual a los videojuegos y que la industria terminó encontrando éxito a través de las licencias (REUTERS/Brendan McDermid)
Michael Eisner afirmó que Hollywood falló al expandir su propiedad intelectual a los videojuegos y que la industria terminó encontrando éxito a través de las licencias (REUTERS/Brendan McDermid)
Guardar

El mayor punto ciego de Hollywood nunca fue la narración de historias, sino encontrar la manera de expandir la propiedad intelectual valiosa a nuevos formatos y tecnologías, afirmó el ex CEO de The Walt Disney Company, Michael Eisner. Citó como prueba los repetidos tropiezos de su propia industria en los videojuegos.

“Todos fracasamos”, dijo Eisner. Mientras que agregó: “Terminamos licenciando. Así fue como tuvimos éxito”.

Durante su participación en el panel “Sports in the Gaming Era” del Paley Center for Media, Eisner utilizó el caso de los videojuegos como su ejemplo central de un patrón que, según él, se repite desde hace décadas: las empresas de medios poseen propiedad intelectual muy valiosa, pero suelen juzgar mal cómo —o si— expandirla a formatos desconocidos.

PUBLICIDAD

El ejecutivo rastreó este patrón hasta los primeros intentos de la industria en los videojuegos. “Warner Brothers empezó todo con Atari, 1983. Fracasaron”, señaló, agregando que hicieron falta dos años más para que el juego de Mario Brothers de Nintendo reviviera el formato. En efecto, Warner vendió Atari en 1984 con pérdidas, y Super Mario Bros se lanzó en 1985.

El ex CEO de Disney señaló que los primeros tropiezos de Hollywood en videojuegos respondieron a un analfabetismo tecnológico. Además, mencionó a Super Mario Bros. como referencia (EFE/Kiyoshi Ota)
El ex CEO de Disney señaló que los primeros tropiezos de Hollywood en videojuegos respondieron a un analfabetismo tecnológico. Además, mencionó a Super Mario Bros. como referencia (EFE/Kiyoshi Ota)

Según Eisner, el problema no era de creatividad, sino de analfabetismo tecnológico: los videojuegos “eran un terreno muy tecnológico al principio, y esa no era la fortaleza de ninguno de nosotros”.

PUBLICIDAD

Eisner añadió que la industria cambió, pasando de los límites tecnológicos del pasado a aprovechar la propiedad intelectual como un activo. “Ahora todo está impulsado por la historia, por la propiedad intelectual”, explicó.

Según su visión, el mismo fracaso para adaptarse influyó en cómo los estudios piensan sobre licenciar o construir propiedad intelectual original, una tensión que ve como central en el modelo de negocio de Hollywood, no exclusiva de ningún medio.

“Todos tomamos la propiedad intelectual que creamos y la colocamos donde puedas disfrutarla”, dijo sobre el enfoque de Disney en parques, productos y medios. Además aseguró: “En cierto punto, tienes que convertir esa propiedad intelectual en una nueva propiedad intelectual”.

El panel, moderado por Moritz Baier-Lentz, asesor principal de OpenAI, también incluyó al fundador y CEO de Delphi Interactive, Casper Daugaard, cuya startup consiguió rápidamente licencias para juegos de James Bond y FIFA.

La discusión giró en torno a cómo aprovechar una propiedad intelectual reconocible para convertirla en el activo más valioso de la industria de los videojuegos.

007 First Light, de IO Interactive.
La startup de Casper Daugaard logró desarrollar el videojuego de James Bond, apuntando hacia los seguidores de la saga de películas (IO Interactive)

La toma de Hollywood por Disney bajo el mando de Eisner

Para Eisner, la estrategia refleja lecciones aprendidas durante décadas en Hollywood. El fundador de The Tornante Company recordó que al principio de su carrera se resistió a las secuelas y las franquicias.

Mientras trabajó en ABC y luego en Paramount Pictures, prefería desarrollar proyectos originales en lugar de trabajar con historias existentes. “Nunca creí en las secuelas”, afirmó Eisner, describiendo su filosofía en la programación como “todo será original”. Pero con el tiempo, las marcas reconocibles demostraron ser un modo eficaz de atraer público.

Esta filosofía marcó buena parte de la gestión de Eisner al frente de Disney, donde el exagente de CAA devolvió a la compañía a la cima de Hollywood, aproximadamente dos décadas después de la muerte de su legendario fundador.

En los años 80 y 90, presidió el llamado “Renacimiento de Disney”, lanzando una serie de películas animadas originales de éxito comercial, como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín y El Rey León.

Al mismo tiempo, Eisner también reconoció el poder de la propiedad intelectual licenciada. Señaló que la adquisición de Star Wars fue una de las mejores decisiones que Disney haya tomado.

“En los últimos 20 años no teníamos nada, así que compramos Star Wars a George Lucas y eso funcionó”, dijo, con cierta exageración —Disney adquirió Pixar por 7.400 millones de dólares en 2006, Marvel por 4.000 millones en 2009 y Lucasfilm por 4.000 millones en 2012—.

Refiriéndose a los fanáticos, agregó: “Están tan comprometidos con la propiedad intelectual que entendí que hay ciertas cosas que vale la pena hacer”.

George Lucas, el creador de Star Wars y mayor inversor individual de The Walt Disney Company, se convirtió en la celebridad más rica de 2024. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)
Eisner destacó que la compra de Star Wars a George Lucas confirmó para Disney el valor de una propiedad intelectual con fanáticos comprometidos (REUTERS/Mike Blake)

El protagonismo de la propiedad intelectual en los videojuegos

Ese mismo enfoque empieza a cobrar cada vez más importancia en los videojuegos. Casper Daugaard explicó que Delphi Interactive buscó deliberadamente una franquicia reconocible como James Bond junto a IO Interactive antes de considerar el lanzamiento de propiedades originales, incluyendo una asociación con FIFA tras el fin del acuerdo de licencia de tres décadas con Electronic Arts.

En lugar de diseñar juegos principalmente para los jugadores más experimentados, Daugaard dijo que Delphi busca crear experiencias interactivas para los fanáticos más acérrimos de esas franquicias.

“No hacemos este juego de James Bond para los gamers”, indicó. Y aclaró: “Queremos hacer este juego para los fans de James Bond”. La estrategia refleja cambios más amplios en la industria de los videojuegos, donde los costos de desarrollo subieron y la competencia por la atención del consumidor se intensificó.

Todos los jugadores estrella, con Erling Haaland en el centro, que forman parte de EA Sports FC 24.
Casper Daugaard dijo que Delphi Interactive priorizó las licencias de James Bond y FIFA para crear videojuegos (EA Sports)

Baier-Lentz, ex jugador profesional convertido en inversor, señaló que los juegos compiten cada vez más no solo contra otros juegos, sino también contra redes sociales, servicios de streaming, películas y creadores de contenido.

“Al final del día, solo hay 24 horas y dos ojos en la cabeza”, indicó. “Eso nunca cambiará”. Ante esas limitaciones de tiempo y atención, añadió: “Las propiedades intelectuales son increíblemente poderosas”.

Eisner coincidió en que las marcas existentes siguen siendo la vía más práctica para ingresar en la industria de los videojuegos, pero sostuvo que debe ser solo un medio para un fin. “La clave es que, después de tener cinco o seis propiedades intelectuales, hagas un gran juego que nadie haya escuchado antes”, expresó. “Será un juego gigante. Pero llevará tiempo”.

Eisner describió la licencia de franquicias como “una gran forma de entrar”, aunque advirtió que las compañías que dependen exclusivamente de marcas consolidadas corren el riesgo de agotar al público con secuelas interminables.

Apuntó a la gestión actual de Disney sobre Star Wars como un caso de haber “sobrepasado los límites” con tantas secuelas. Durante la última década, los estudios apostaron cada vez más por grandes propiedades intelectuales como principal atractivo para el público.

Sin embargo, tras años de éxitos millonarios, varias entregas recientes de Marvel y Star Wars no lograron ese nivel, con una audiencia que muestra cada vez menos interés, lo que lleva a los analistas a preguntarse si buscan otros géneros o, como sugiere Eisner, algún tipo de propiedad intelectual novedosa.

Eisner advirtió que las franquicias son una vía práctica para entrar en los videojuegos, pero el exceso de secuelas en marcas como Star Wars puede agotar al público (REUTERS)
Eisner advirtió que las franquicias son una vía práctica para entrar en los videojuegos, pero el exceso de secuelas en marcas como Star Wars puede agotar al público (REUTERS)

En los videojuegos se observa una consolidación similar en torno a las grandes franquicias. La mayoría de los jugadores dedica casi todo su tiempo a solo un puñado de títulos cada año, lo que dificulta aún más el éxito de nuevas propuestas.

Daugaard sostuvo que los propietarios de propiedad intelectual mejoraron su sofisticación ante este desafío. En lugar de firmar acuerdos de licencia a distancia para recibir regalías, marcas como FIFA ahora quieren ser “cofundadores de la empresa”, con incentivos alineados a largo plazo.

Considera que este cambio estructural se acelerará a medida que la IA y el contenido de formato corto dificulten que una propiedad intelectual nueva logre destacarse.

“Está TikTok, hay contenido de formato corto, la IA está en todas partes”, dijo. Y concluyó: “La gente tenderá a buscar aquello que ya conoce”.

(c) 2026, Fortune

Temas Relacionados

DisneyVideojuegosPropiedad intelectualHollywoodEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Powerball: números ganadores del 1 de agosto de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: números ganadores del 1 de agosto de 2026

Por qué la llegada de LeBron James a los 76ers causa debate entre los fans de la NBA

Con 41 años, se suma a un plantel con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, y el movimiento divide opiniones entre los que creen que busca el quinto anillo y los que sostienen que solo optimiza su última etapa

Por qué la llegada de LeBron James a los 76ers causa debate entre los fans de la NBA

Expertos de Estados Unidos inspeccionaron la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir su modernización

La evaluación técnica servirá para establecer una hoja de ruta destinada a recuperar la infraestructura eléctrica del país, afectada por años de deterioro y corrupción

Expertos de Estados Unidos inspeccionaron la principal hidroeléctrica de Venezuela para definir su modernización

Estados Unidos respaldó los esfuerzos entre el chavismo y la oposición para impulsar una transición en Venezuela

El Departamento de Estado afirmó que el proceso contribuirá a la estabilización del país, la recuperación económica, la reconciliación política y el camino hacia elecciones democráticas

Estados Unidos respaldó los esfuerzos entre el chavismo y la oposición para impulsar una transición en Venezuela

La justicia de Estados Unidos fijó para el 8 de septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero

El ex ministro venezolano, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, se declaró no culpable el pasado 24 de julio y pidió ser juzgado por un jurado

La justicia de Estados Unidos fijó para el 8 de septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero

TECNO

El iPhone Air 2 no sería una gran revolución, pero Apple apostaría por dos cambios: isla dinámica y cámaras

El iPhone Air 2 no sería una gran revolución, pero Apple apostaría por dos cambios: isla dinámica y cámaras

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este martes 4 de agosto

Crean un sensor blando de luz para monitorear la actividad del corazón y el cerebro

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Memorias USB: qué tipos hay y cuál es la diferencia entre 64 GB, 128 GB y 256 GB

ENTRETENIMIENTO

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

La muerte de Robin Hood: Hugh Jackman protagoniza la versión más oscura y brutal del legendario forajido

Sony admite su decepción tras perder ‘Las aventuras de Cliff Booth’ frente a Netflix y revela que era la última película de Tarantino: “Decidió cambiar de planes”

“Tuvimos muchos problemas con el clima, fue una temporada dura”, relató Cole Hauser sobre el rodaje de Dutton Ranch

50 Cent repasa su carrera en Hollywood y revela los secretos detrás de sus proyectos más emblemáticos

La actriz de ‘La Odisea’ a la que aún no le han ofrecido ningún papel a pesar de su gran actuación: “Llevo más de un año sin trabajar”

MUNDO

Líbano e Israel iniciaron en Roma una nueva ronda de conversaciones con la mediación de Estados Unidos

Líbano e Israel iniciaron en Roma una nueva ronda de conversaciones con la mediación de Estados Unidos

Ucrania lanzó otro ataque sobre centros logísticos operados por Wildberries en Moscú, San Petersburgo y Tver

Incertidumbre por el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

La agencia marítima británica informó que un proyectil impactó contra un buque cisterna frente a las costas de Omán

Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global