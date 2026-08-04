Marco Rubio le agradeció a Santiago Peña su apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este lunes por teléfono con el presidente de Paraguay, Santiago Peña (@SecRubio/Archivo)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este lunes por teléfono con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, para abordar el proceso de transición democrática en Venezuela y la agenda bilateral entre Washington y Asunción, según informó el Departamento de Estado.

En la llamada, Rubio agradeció a Peña el respaldo de Paraguay al proceso de reconstrucción venezolana y subrayó que la unidad y la coordinación regional sostenidas serán determinantes para el avance del camino político que atraviesa el país caribeño.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, fue el responsable de difundir el comunicado oficial.

La conversación se produjo días después de que el propio Rubio anunciara el inicio formal de las negociaciones de transición en Venezuela para el 1 de agosto, con diálogos entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 —la última que Estados Unidos reconoce como legítima— y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, junto a la opositora Dinorah Figuera en una reunión en junio (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Según Rubio, Washington actúa como facilitador de ese proceso, que contempla tres fases: estabilización, recuperación económica y transición hacia elecciones legítimas.

El plan de tres fases fue diseñado por Washington tras la captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses en enero pasado, cuando Rodríguez asumió la conducción del gobierno venezolano.

El 1 de agosto, la primera ronda de contactos consistió en una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, quienes acordaron iniciar reuniones presenciales en Caracas y establecieron tres ejes iniciales: atención a las víctimas del terremoto del 24 de junio, fortalecimiento de instituciones democráticas y garantías de derechos políticos.

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Más allá de Venezuela, Peña y Rubio también trataron prioridades bilaterales entre los dos países, con foco en la ampliación de la cooperación en materia de seguridad y economía.

La llamada, según el comunicado del Departamento de Estado, reafirmó la asociación estratégica entre Estados Unidos y Paraguay.