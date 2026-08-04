El laboratorio de UCLA que recurrió a OnlyFans para salvar su investigación: la estrategia inusual que se volvió viral

Científicos buscan financiamiento alternativo ante la crisis del presupuesto federal destinado a la investigación académica en Estados Unidos (Marmot Project)

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Un laboratorio afiliado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) lanzó una cuenta en la plataforma OnlyFans para recaudar fondos y mantener con vida décadas de investigación sobre marmotas, ante los recortes federales que golpean el financiamiento científico en Estados Unidos.

La iniciativa, bautizada OnlyMarms, debutó a fines de mayo y, de acuerdo con lo publicado por Los Angeles Times, ya acumula 1.700 seguidores y generó alrededor de USD 5.000 en propinas brutas.

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La cuenta debutó a fines de mayo de 2026 y ya acumula 1.700 seguidores, con videos de marmotas filmadas en su entorno natural en las Montañas Rocosas de Colorado (@rmblmarmotproject)

Una idea que nació en un prado de Colorado

La cuenta no surgió de una sala de reuniones ni de una estrategia de comunicación institucional.

Dan Blumstein, profesor de ecología y biología evolutiva de UCLA y codirector del Marmot Project en el Rocky Mountain Biological Laboratory de Colorado, la concibió mientras aguardaba, sentado en un prado, la aparición de los animales que lleva años estudiando.

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El laboratorio de Colorado alberga uno de los estudios de campo sobre vida silvestre más extensos del mundo, con más de seis décadas de seguimiento ininterrumpido de poblaciones de marmotas (Colorado State University)

En ese momento, según relató a Los Angeles Times, reflexionaba sobre el estado del financiamiento para su trabajo y recordó la serie de comedia de Apple TV Margo’s Got Money Troubles, cuya protagonista recurre a OnlyFans para pagar sus cuentas. “Las marmotas también tienen problemas de dinero”, razonó el científico.

El contenido que publica OnlyMarms dista bastante del material habitual en esa plataforma. Los videos muestran a las marmotas de vientre amarillo en su entorno natural: una hembra que ahuyenta a un macho curioso, un ejemplar que se acerca cada vez más al lente de la cámara de campo.

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La plataforma, conocida por su contenido para adultos, se convirtió en una herramienta de financiamiento científico tras los recortes federales a las universidades estadounidenses (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Emily Renkey, estudiante de posgrado de primer año en el laboratorio, aclaró a Los Angeles Times que se trata de imágenes tomadas sin intervención humana.

“Son animales salvajes, por eso es importante que la gente sepa que simplemente captamos imágenes de ellos en su ambiente natural”, aseguró.

La clasificación del contenido es apta para todo público, aunque alguna pelea ocasional entre ejemplares le añade un toque de drama, tal y como dijo Blumstein al medio californiano.

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La marmota de vientre amarillo es el animal en el centro de uno de los estudios de comportamiento animal más prolongados de la historia de la ecología moderna (@rmblmarmotproject)

El trasfondo: recortes que amenazan décadas de ciencia

Detrás de la curiosidad que despierta la iniciativa hay una realidad que preocupa a la comunidad científica.

Los recortes federales al financiamiento universitario redujeron el número de estudiantes de posgrado con respaldo económico, lo que afecta directamente a estudios de largo plazo como el que conduce Blumstein.

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Sin esa masa de investigadores junior, proyectos que requieren años de observación continua pierden capacidad operativa.

La reducción del financiamiento federal limitó el número de estudiantes de posgrado con respaldo económico, lo que pone en riesgo proyectos de largo plazo que generan datos imposibles de replicar a corto plazo (REUTERS/Nathan Howard)

El seguimiento de las marmotas de vientre amarillo en el laboratorio de Colorado lleva más de seis décadas de historia. El ecólogo Ken Armitage inició el programa en 1962 y lo extendió hasta su retiro; Blumstein asumió la conducción en 2001.

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Armitage falleció en 2022. El estudio que dejó como legado es uno de los registros de campo de mayor continuidad en su tipo a nivel mundial.

"Esto representa un verdadero desafío“, afirmó Blumstein en declaraciones a Los Angeles Times. “Es un momento de aprendizaje, no solo sobre las marmotas, sino sobre el lamentable estado del financiamiento científico, el valor de la investigación a largo plazo y la necesidad de mantener vivo un proyecto que creemos valioso para la sociedad”, agregó.

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El ecólogo conductual inició el seguimiento de las marmotas en el laboratorio de Colorado en 1962 y lo mantuvo hasta su retiro en 2001 (University of Kansas Archives)

Criptomoneda, redes sociales y la primera Fat Marmot Week

El fenómeno trascendió la plataforma de suscripción. Fanáticos de los animales crearon por iniciativa propia una criptomoneda de tipo meme coin también llamada OnlyMarms, cuyas comisiones de transacción generaron decenas de miles de USD adicionales para el laboratorio, de acuerdo con la información publicada por Los Angeles Times.

De los USD 5.000 recaudados en propinas directas en la plataforma, el laboratorio retiene aproximadamente USD 4.000 una vez que OnlyFans descuenta su comisión.

El equipo también administra una cuenta de Instagram y prepara para este mes la primera edición de la Fat Marmot Week, una competencia sobre qué ejemplar logrará engordar más antes de entrar en hibernación.

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El formato toma como referencia la popular Fat Bear Week del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

El equipo prepara su propia versión de la popular competencia del Servicio de Parques Nacionales, en la que los seguidores votan por el oso que más engordó antes de hibernar (@rmblmarmotproject)

“Me sorprende el abrumador interés internacional en las marmotas y el entusiasmo por esta idea”, admitió Blumstein ante Los Angeles Times.

Renkey, por su parte, destacó con humor que los animales no tienen la menor conciencia de su repentina fama global. “Las marmotas no saben lo famosas que son”, dijo la investigadora al medio.