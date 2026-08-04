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El Centro de Sangre de Nueva York declaró una crisis sanguínea y afirmó que la escasez se volvió crítica

La entidad alertó que los inventarios cayeron a su punto más bajo desde la pandemia de COVID-19 y atribuyó el deterioro al calor extremo, las vacaciones y la merma de voluntarios habituales

Un donante de sangre en una camilla con el brazo conectado a una bolsa, una enfermera ajusta un equipo y otro donante se ve al fondo.
El Centro de Sangre de Nueva York declaró una crisis sanguínea por una escasez crítica de sangre en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una nueva emergencia sanguínea sacude a Nueva York en pleno verano: el Centro de Sangre de Nueva York ha declarado que la ciudad enfrenta una escasez “crítica” de sangre, situación que ha encendido las alarmas entre hospitales y organizaciones de salud. La advertencia llega tras registrar los niveles más bajos de reservas desde la pandemia de COVID-19 y coincide con una serie de factores que han reducido drásticamente la disponibilidad del insumo vital.

Según Yadira Navarro, representante del Centro de Sangre de Nueva York, la combinación de calor extremo, el periodo vacacional y la caída en la cantidad de donantes habituales han sido determinantes para alcanzar un escenario que no se había visto en años recientes. “Nuestras reservas de sangre están en su nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19”, declaró Navarro, subrayando que el sistema sanitario de la ciudad depende de la solidaridad de los ciudadanos para revertir la tendencia.

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La disminución de sangre disponible no solo es un problema local. La Cruz Roja Americana ha reconocido que el déficit afecta al país entero, en particular a los bancos de sangre del tipo O, cuya reserva nacional apenas alcanza para menos de un día. Esta situación ha obligado a la entidad a limitar los envíos a hospitales a fin de conservar el recurso para emergencias, una decisión que, según el vocero José Domínguez, responde a la gravedad del momento: “La situación es bastante grave”, afirmó desde Long Island.

Las reservas de sangre en Nueva York cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19, según Yadira Navarro
Las reservas de sangre en Nueva York cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19, según Yadira Navarro

El impacto de esta crisis se siente en cada rincón del sistema sanitario. Hospitales, clínicas y pacientes dependen de un flujo constante de donaciones para cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y complicaciones médicas cotidianas. Al restringir los envíos, la Cruz Roja intenta evitar que, ante un accidente masivo o una catástrofe, la falta de sangre ponga en peligro la vida de los afectados. Mientras tanto, médicos y responsables de bancos de sangre apelan a la comprensión y acción inmediata de la población.

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La caída en el número de donantes tiene raíces profundas. Durante la pandemia, muchas campañas de donación en escuelas se suspendieron, y la reincorporación de estos eventos ha sido lenta. Esto ha generado una merma en la afluencia de nuevos voluntarios. Además, el verano representa tradicionalmente un desafío, ya que las vacaciones y el calor intenso suelen disuadir a quienes regularmente acuden a donar.

Para contrarrestar este fenómeno, los centros de donación han lanzado estrategias de incentivo novedosas. Entre las propuestas destaca la entrega de tarjetas de regalo de Amazon y cupones para consumir en cervecerías y cafeterías locales. La premisa es clara: facilitar y recompensar el gesto solidario ante una emergencia sin precedentes. La propia Cruz Roja insiste en que “tu pinta de sangre podría salvar una vida”, apelando al compromiso social de la ciudadanía.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cruz Roja Americana advirtió que el déficit de sangre afecta a todo Estados Unidos, con especial impacto en las reservas del tipo O (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esfuerzo por normalizar las donaciones ha involucrado a actores fuera del ámbito sanitario. Los New York Islanders, equipo profesional de hockey sobre hielo, se han aliado con el Centro de Sangre de Nueva York para organizar una jornada de donación en el UBS Arena. La convocatoria logró reunir a decenas de personas dispuestas a colaborar con su comunidad en un momento de urgencia.

Entre los asistentes, las historias personales y el sentido de responsabilidad se hicieron presentes. Robert Saul, residente de Flushing, relató la promesa que hizo a su madre años atrás tras una transfusión: “Le prometí que si se recuperaba, donaría sangre. Y lo he hecho desde entonces”. Para otros, como Laura Pierce, maestra de cuarto grado, la experiencia se convierte en una lección de vida para las generaciones más jóvenes: “Le enseño a mi hijo y le muestro la importancia de hacer esto, porque nunca se sabe si lo necesitará en el futuro. Con la escasez, da un poco de miedo”.

A todos los que participaron en la campaña, se les entregó un cupón válido para dos entradas a un próximo partido de los Islanders, sumando así un atractivo adicional para motivar la participación. Kerri Schumacher, otra donante, admitió que este incentivo fue decisivo: “Fue un incentivo para venir a comprar las entradas. No voy a mentir”.

De acuerdo con las recomendaciones del Centro de Sangre de Nueva York, cualquier persona interesada en ayudar puede donar cada 56 días, y cada pinta de sangre tiene el potencial de salvar hasta tres vidas. Esta simple acción puede marcar la diferencia en situaciones de emergencia o en procesos médicos complejos, reafirmando el papel de la donación como un acto de solidaridad inmediata y tangible.

Para quienes deseen sumarse, el Centro de Sangre de Nueva York dispone de información detallada en su sitio web, donde se especifican los requisitos para ser donante y se ofrece un listado de los puntos habilitados para donar en la ciudad. Con la reserva de sangre en mínimos históricos, la respuesta colectiva se convierte en la principal esperanza para superar la emergencia actual.

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