El incendio de Woodside en Sonoma devora casi 60 hectáreas, obliga a evacuar la zona y activa una alerta por calidad del aire

El incendio Woodside arrasó 57,9 hectáreas en la costa del Condado de Sonoma y obligó a emitir una alerta de emergencia ambiental (ABC7)

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El incendio de Woodside arrasó 57,9 hectáreas en la costa del Condado de Sonoma el jueves 30 de julio y forzó evacuaciones en zonas residenciales y parques estatales. El fuego también cerró un tramo de la autopista 1 y llevó al Distrito de Calidad del Aire de la Bahía a emitir una alerta de emergencia ambiental válida hasta este viernes 31.

El fuego se declaró a la 1:45 p.m. del jueves en el bloque 24000 de la Highway 1, en la comunidad de Timber Cove. Según CAL FIRE, a las 11:15 p.m. el incendio tenía un 20% de contención, aunque los equipos de respuesta continuaban activos en el terreno.

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Evacuaciones y zonas afectadas

Las autoridades del Condado de Sonoma emitieron órdenes de evacuación obligatoria para la zona SON-1D1, que comprende el Salt Point State Park, la subdivisión de Timber Cove, Steelwater Cove Regional Park y Ocean Cove Private Camp. El perímetro afectado abarca las áreas al norte de Fort Ross Road, al sur de Kruse Ranch Road y Hauser Bridge Road, al este de la línea costera y al oeste del ramal sur del río Gualala.

La zona SON-1D2, al noroeste de Cazadero, quedó bajo advertencia de evacuación —un nivel de alerta inferior al de la orden obligatoria—, lo que significa que sus residentes deben estar listos para salir de inmediato si la situación escala.

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CAL FIRE informó que el incendio Woodside comenzó en Timber Cove a la 1:45 p.m. del jueves y alcanzó un 20% de contención a las 11:15 p.m (KRON4 News)

La Oficina del Alguacil del condado habilitó un refugio temporal de evacuación en la Laguna High School (antes conocida como El Molino), ubicada en 7050 Covey Road, en Forestville.

Quienes necesiten ayuda para evacuar animales pueden comunicarse con Sonoma CART al 707-861-0699 para mascotas y animales pequeños, o con NorCal Livestock Evac al 707-234-7193 para ganado y animales de gran tamaño.

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Cierre de la Highway 1 y calidad del aire

El incendio también cerró la autopista 1 entre Timber Cove Road y Stewarts Point-Skaggs Springs Road. CAL FIRE no informó una hora estimada de reapertura.

El humo del Woodside Fire deterioró la calidad del aire en toda la región. El Distrito de Gestión de Calidad del Aire de la Bahía (BAAQMD, por sus siglas en inglés) emitió una alerta “Spare the Air” para el jueves y el viernes, con pronóstico de niveles poco saludables en el North Bay.

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Un mapa ilustra los niveles del Índice de Calidad del Aire (AQI) en diversas regiones de Estados Unidos y Canadá

Bajo esta alerta, está prohibido encender chimeneas, estufas de leña, fogatas al aire libre o cualquier dispositivo que queme madera en todos los condados de la región, tanto para residentes como para negocios. La única excepción aplica a hogares sin sistema de calefacción instalado de manera permanente.

Multas y riesgos para la salud

El BAAQMD advirtió que quienes violen la prohibición en una primera infracción podrán evitar la multa si completan un curso de concientización sobre el humo de leña. De lo contrario, recibirán una multa de USD 100, y las infracciones posteriores conllevan cargos más altos.

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Las partículas en suspensión que genera el humo son especialmente nocivas para niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, según indicaron funcionarios del distrito a ABC7 News.

La exposición al ozono —también conocido como smog— puede provocar irritación en la garganta, congestión, dolor en el pecho y agravamiento del asma, la bronquitis y el enfisema. La exposición prolongada reduce la función pulmonar.

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Sin heridos reportados hasta el momento

Hasta la noche del jueves, las autoridades no registraron heridos relacionados con el incendio. El origen del fuego no fue informado de manera oficial por CAL FIRE en los reportes disponibles.

La temporada de smog del programa Spare the Air se extiende de mayo a octubre; la temporada invernal corre de noviembre a febrero. Los residentes del Área de la Bahía pueden consultar si hay una alerta activa en sparetheair.org, al llamar al (800) HELP-AIR o a través de la aplicación oficial del programa.

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