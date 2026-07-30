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Waymo debe cerrar estaciones en Santa Mónica por quejas vecinales

Un magistrado del condado de Los Ángeles dispuso frenar la actividad nocturna en dos predios de carga y servicio, entre las 23:00 y las 06:00, mientras avanza la disputa judicial por presunta molestia pública

Un juez de Los Ángeles ordenó que Waymo suspenda la operación nocturna de dos estaciones de carga en Santa Monica mientras avanza el litigio por ruido, luces y tránsito (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
Un juez de Los Ángeles ordenó que Waymo suspenda la operación nocturna de dos estaciones de carga en Santa Monica mientras avanza el litigio por ruido, luces y tránsito (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
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Un juez del condado de Los Ángeles ordenó que Waymo deje de usar durante la noche dos estaciones de carga en Santa Mónica, entre las 23:00 y las 06:00, mientras avanza el litigio con la ciudad por denuncias de ruido, luces y tránsito que, según el fallo, podrían constituir una molestia pública.

La decisión del juzgado alcanzó a dos predios donde la empresa carga, limpia y da servicio a una flota de 56 vehículos autónomos.

Según el diario Los Angeles Times, el conflicto se arrastra desde hace más de un año por reclamos de residentes que viven junto a los lotes de Euclid Street y Broadway y denuncian pitidos constantes, zumbidos y circulación ininterrumpida.

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El juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles Bradley S. Phillips, rechazó el argumento de la compañía de que los permisos emitidos por la ciudad le permitían continuar con la operación nocturna.

También descartó la tesis de que el sonido no podía considerarse una molestia por no superar el nivel de decibelios exigido para violar normas específicas sobre ruido.

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La orden judicial alcanza a dos lotes donde Waymo carga, limpia y da servicio a una flota de 56 vehículos autónomos en Santa Monica (REUTERS/Mike Blake)
La orden judicial alcanza a dos lotes donde Waymo carga, limpia y da servicio a una flota de 56 vehículos autónomos en Santa Monica (REUTERS/Mike Blake)

El alcance de la orden judicial

La orden judicial, emitida el lunes, concluyó que la ciudad demostró de manera razonable que podría imponerse en su planteo de que la luz, el ruido y el tráfico derivados de los lotes causaron una molestia pública. La restricción seguirá vigente mientras el caso avance en los tribunales.

Waymo sostuvo que no poder usar las instalaciones entre las 23:00 y las 06:00 le impediría ofrecer viajes compartidos en Santa Mónica durante esa franja.

Phillips respondió que “de hecho no existe ninguna prueba competente de que Waymo no pudiera seguir prestando servicios de viajes compartidos en Santa Mónica”, y añadió que tampoco había prueba de que la empresa no pudiera utilizar vehículos cargados durante el día.

El magistrado señaló además que la propia empresa había argumentado en audiencia que los viajes ofrecidos en ese horario representan una porción “muy pequeña del total”, por lo que solo sería necesario reservar una cantidad relativamente limitada de vehículos para la noche.

Un vocero de Waymo dijo a la publicación que la empresa estaba decepcionada con la orden y sostuvo que esta “puede restringir nuestra capacidad de ofrecer a visitantes y residentes una opción de transporte más segura y más accesible durante algunas de las horas más peligrosas del día para los usuarios de la vía”.

El juez Bradley S. Phillips sostuvo que la ciudad de Santa Monica demostró de forma razonable que los lotes de Waymo podrían constituir una molestia pública (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
El juez Bradley S. Phillips sostuvo que la ciudad de Santa Monica demostró de forma razonable que los lotes de Waymo podrían constituir una molestia pública (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

En el mismo comunicado, la compañía agregó: “Exploraremos todas las opciones disponibles para garantizar que podamos servir a las decenas de miles de angelinos que dependen de nuestro servicio”.

La empresa informó el miércoles al diario que cumplirá la orden judicial mientras continúa operando en los horarios permitidos.

También sostuvo que el cierre nocturno podría afectar sus operaciones en expansión en la región y afirmó que las quejas sobre los lotes provinieron en su mayoría de “individuos específicos” que siguen interfiriendo en los predios.

Cómo comenzó la disputa

Waymo abrió las dos estaciones en enero de 2025. Aunque la ciudad aprobó los puntos de carga en predios operados por la firma Voltera, con sede en Culver City, correos y documentos citados por Los Angeles Times indicaron que funcionarios de Santa Mónica no sabían que Waymo planeaba cargar de forma continua una flota de 56 autos hasta que comenzaron a llegar las quejas vecinales.

Los residentes contaron que los Jaguar I-PACE blancos autónomos emiten pitidos cada vez que retroceden para entrar o salir de los espacios de carga y cuando se mueven para recoger pasajeros.

Waymo afirmó que la restricción nocturna afectaría los viajes compartidos, pero el fallo señaló que no hubo prueba competente de que no pueda seguir prestando servicio en Santa Monica (REUTERS/Toby Melville)
Waymo afirmó que la restricción nocturna afectaría los viajes compartidos, pero el fallo señaló que no hubo prueba competente de que no pueda seguir prestando servicio en Santa Monica (REUTERS/Toby Melville)

También dijeron que las luces y la actividad permanente les dificultan dormir, trabajar o mantener abiertas las ventanas de sus viviendas.

Waymo respondió que intentó reducir el impacto en el vecindario con arbustos para amortiguar luz y sonido, gestiones con reguladores federales para bajar el volumen del pitido de retroceso y el apagado de la mayoría de las luces de los vehículos mientras permanecen en los lotes durante la noche.

El juez también rechazó la afirmación de la empresa de que la molestia era causada por residentes que en ocasiones bloquearon el acceso a los predios.

Algunos vecinos colocaron conos anaranjados para impedir el paso por callejones o hacia los lotes, bloquearon físicamente la entrada a las estaciones o detuvieron sus autos para provocar atascos de vehículos autónomos, una táctica que algunos llaman “apilar los Waymo”.

La posición de la ciudad

En noviembre, tras recibir las denuncias, Santa Mónica ordenó a la compañía cesar la operación nocturna de las estaciones al sostener que los sonidos y las luces violaban regulaciones municipales y constituían una molestia pública. Waymo se negó y esa decisión derivó en demandas cruzadas entre la empresa y la ciudad.

La empresa dijo que cumplirá la orden judicial y advirtió que el cierre nocturno puede afectar su expansión regional y a decenas de miles de usuarios en Los Ángeles (REUTERS/Toby Melville)
La empresa dijo que cumplirá la orden judicial y advirtió que el cierre nocturno puede afectar su expansión regional y a decenas de miles de usuarios en Los Ángeles (REUTERS/Toby Melville)

La alcaldesa de Santa Mónica, Caroline Torosis, sostuvo en un comunicado que “la capacidad de nuestros residentes para dormir tranquilos en sus propias casas no es negociable”.

Añadió que “este fallo confirma lo que nuestros vecinos nos vienen diciendo desde hace más de un año, y ofrece alivio mientras el caso sigue adelante”.

Funcionarios de la ciudad afirmaron que la demanda no busca impedir la circulación de vehículos autónomos dentro de Santa Mónica, sino atender las condiciones denunciadas por los residentes.

Torosis declaró que “Santa Mónica le da la bienvenida al futuro del transporte, y los vehículos autónomos y la infraestructura que los respalda tienen aquí un lugar importante”.

También señaló: “Este resultado refleja lo que dijimos desde el principio: las nuevas tecnologías prosperan en Santa Mónica cuando están diseñadas para operar de manera compatible con los vecindarios que las rodean”.

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