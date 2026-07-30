Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Con dolor en el sillón, firmaron papeles y terminaron con deudas: Nueva York acusa a dos clínicas dentales de Brooklyn

La ciudad presentó una demanda contra Canarsie Family Dentistry y New York Family Dentistry por presunto fraude y publicidad engañosa, al sostener que derivaron a pacientes vulnerables hacia préstamos con intereses de hasta 27 %

Dos edificios con varios letreros de consultorios dentales y de podología. Un vehículo utilitario deportivo oscuro está aparcado frente a uno de los edificios
La demanda sostuvo que Canarsie Family Dentistry y New York Family Dentistry falseaban la cobertura de seguros para derivar a pacientes a créditos con tasas de hasta 27 % (Captura ABC News)
Guardar

Las consecuencias de prácticas abusivas en clínicas dentales de Canarsie, en Brooklyn, alcanzaron un nuevo nivel judicial. Según la ciudad de Nueva York, dos centros odontológicos quedaron bajo escrutinio tras la presentación de una demanda que los acusa de fraude y publicidad engañosa, vinculados a la gestión de seguros y al ofrecimiento de créditos con condiciones onerosas.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York sostuvo que Canarsie Family Dentistry y New York Family Dentistry engañaron a pacientes —en su mayoría personas mayores y de bajos ingresos— al informarles que sus seguros no cubrían los tratamientos requeridos.

PUBLICIDAD

Esa afirmación, según la demanda, resultó falsa en muchos casos. En ese contexto, el personal ofrecía como única alternativa la inscripción en planes de pago que, en realidad, eran préstamos con tasas de interés de hasta 27 %.

Qué denuncia la ciudad y cómo actuaban las clínicas

La acusación señaló que dentistas y asistentes comunicaban la supuesta falta de cobertura cuando el paciente ya estaba en el sillón, a menudo con dolor y sin posibilidad de revisar los detalles del contrato.

PUBLICIDAD

En ocasiones, los pacientes ni siquiera daban su consentimiento para los créditos, pero igual quedaban inscriptos en los planes.

Cartel blanco y marrón de Canarsie Family Dentistry, con una lista de servicios, número de teléfono, boca sonriente y logo familiar
La ciudad de Nueva York demandó a dos clínicas dentales de Canarsie, en Brooklyn, por fraude y publicidad engañosa (Captura ABC News)

De acuerdo con las autoridades, la motivación era clara: “Reciben el pago completo de inmediato”, explicó Melissa Iachán, subdirectora jurídica del departamento, al señalar que así las clínicas evitaban trámites y negociaciones con aseguradoras.

En concreto, la demanda describió media docena de casos específicos y anticipó que podrían sumarse más denuncias. Una de las afectadas, Carol Romain, fue informada en Canarsie Family Dentistry de que su seguro no cubría la extracción ni otros procedimientos, y se le negó la posibilidad de presentar una reclamación.

Sin saberlo, su esposo firmó una solicitud de crédito en vez de un formulario de seguro, lo que derivó en una deuda inmediata de 3.000 USD.

La experiencia de Lola Parchment, una auxiliar de enfermería jubilada, mostró otro patrón. Acudió por una limpieza dental que creía cubierta por su seguro, pero le indicaron que necesitaba tratamientos costosos.

Rechazó el ofrecimiento y se marchó, pero en 2025 recibió una demanda por más de 5.000 USD, vinculada a la clínica.

Fachada de un edificio blanco con un letrero azul New York Family Dentistry. Letreros Canarsie Braces y Kids Dental. Ventanas, acera y coche negro
Las autoridades denunciaron que las clínicas informaban la supuesta falta de cobertura cuando los pacientes ya estaban en el sillón dental y bajo presión (amNewYork)

Qué pasó con los pacientes afectados

De acuerdo con lo recogido en la demanda, las personas perjudicadas relataron situaciones de presión y desinformación. Yasmin Breeden, beneficiaria de Medicaid y Medicare, fue persuadida para aceptar extracciones y prótesis completas bajo la promesa de tratamientos necesarios.

La clínica omitió facturar a los seguros públicos y le exigió pagos personales y la solicitud de préstamos. Tras recibir una atención deficiente, se le pidió un nuevo crédito de 10.000 USD para corregir el trabajo. Más tarde, la clínica la amenazó con derivar su deuda a una agencia de cobros.

Las autoridades municipales esperaban que más pacientes se animaran a denunciar prácticas similares, ya que consideraban que estos hechos podrían estar extendidos.

“Nadie que sufra dolor debería ser tratado como una simple fuente de ingresos”, expresó el comisionado Samuel AA Levine, quien advirtió que Nueva York actuará frente a estos abusos.

Yasmin Breeden, beneficiaria de Medicaid y Medicare, denunció que la clínica omitió facturar a los seguros públicos y le exigió pagos personales y préstamos (Captura ABC News)
Yasmin Breeden, beneficiaria de Medicaid y Medicare, denunció que la clínica omitió facturar a los seguros públicos y le exigió pagos personales y préstamos (Captura ABC News)

Respuesta de las clínicas y el alcance legal del caso

Canarsie Family Dentistry, por medio de su abogado Justin Kelton, rechazó de forma categórica todas las acusaciones y aseguró que demostrará haber actuado siempre conforme a la ley y en beneficio de sus pacientes. New York Family Dentistry, por su parte, no respondió a los requerimientos del medio.

Ambas clínicas operan en el mismo barrio, pero no tienen relación comercial entre sí, según precisó la ciudad de Nueva York.

Los establecimientos publicitaron ampliamente la aceptación de seguros, aunque la demanda sostuvo que esa promesa no se cumplía en los hechos.

La demanda presentada el 17 de julio solicitó indemnizaciones y sanciones para ambas clínicas. El proceso judicial buscó, además, sentar un precedente para impedir que se repitan estos mecanismos de aprovechamiento económico sobre pacientes vulnerables.

Temas Relacionados

BrooklynfraudePublicidad engañosaOdontologíaNueva YorkEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump considera aplazar la nominación de su elegido para fiscal general

La Casa Blanca aplaza indefinidamente la votación en el Senado tras el rechazo de dos republicanos a respaldar a Todd Blanche por su disputa con el IRS

Trump considera aplazar la nominación de su elegido para fiscal general

Waymo debe cerrar estaciones en Santa Mónica por quejas vecinales

Un magistrado del condado de Los Ángeles dispuso frenar la actividad nocturna en dos predios de carga y servicio, entre las 23:00 y las 06:00, mientras avanza la disputa judicial por presunta molestia pública

Waymo debe cerrar estaciones en Santa Mónica por quejas vecinales

Retiran populares galletas de supermercados por riesgo para alérgicos: fueron vendidas en 10 estados

La medida afecta a un lote distribuido durante julio en diez jurisdicciones, luego de detectarse que los envases carecían de información obligatoria en inglés sobre ingredientes sensibles

Retiran populares galletas de supermercados por riesgo para alérgicos: fueron vendidas en 10 estados

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

De Cleveland a Philadelphia, el recorrido que definió su legado y multiplicó sus ingresos a lo largo de dos décadas

Cuánto dinero ganó LeBron James solo con sus contratos en la NBA: el detalle de cada franquicia

Kathy Hochul lanza medidas en Nueva York contra el plan de Trump para desregular las armas

La gobernadora presentó un paquete de acciones y adelantó iniciativas para la próxima sesión legislativa, con el objetivo de sostener el marco local mientras avanza en Washington un proceso de cambios regulatorios que todavía está abierto a comentarios públicos hasta agosto de 2026

Kathy Hochul lanza medidas en Nueva York contra el plan de Trump para desregular las armas

TECNO

Zenless Zone Zero y Mutazione: los dos nuevos juegos gratis en Epic Games

Zenless Zone Zero y Mutazione: los dos nuevos juegos gratis en Epic Games

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

El error al limpiar la canasta de la freidora de aire que puede reducir su vida útil

Cargar el celular en modo avión: qué tan cierto es que acelera el proceso de recuperación de batería

La herramienta de Google que te avisa si tu información personal ha sido expuesta en internet y cómo eliminarla

ENTRETENIMIENTO

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

Detrás de la supuesta “secta” de Jared Leto: cómo eran los retiros de más de 6000 dólares en una isla de Croacia

MUNDO

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente

La OTAN condena la caída de un misil ruso en Polonia: “Otro acto imprudente de Rusia”

Empresas petroleras avanzan con la firma de acuerdos en Venezuela: retrasos y trámites frenan la reactivación del sector

La ONU activó el proceso para elegir a su próximo secretario general: Estados Unidos pidió una reforma total del organismo

Dónde queda Ceuta, cómo es su frontera con Marruecos y por qué es una ciudad española si se encuentra en África