Con dolor en el sillón, firmaron papeles y terminaron con deudas: Nueva York acusa a dos clínicas dentales de Brooklyn

La demanda sostuvo que Canarsie Family Dentistry y New York Family Dentistry falseaban la cobertura de seguros para derivar a pacientes a créditos con tasas de hasta 27 % (Captura ABC News)

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Las consecuencias de prácticas abusivas en clínicas dentales de Canarsie, en Brooklyn, alcanzaron un nuevo nivel judicial. Según la ciudad de Nueva York, dos centros odontológicos quedaron bajo escrutinio tras la presentación de una demanda que los acusa de fraude y publicidad engañosa, vinculados a la gestión de seguros y al ofrecimiento de créditos con condiciones onerosas.

El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York sostuvo que Canarsie Family Dentistry y New York Family Dentistry engañaron a pacientes —en su mayoría personas mayores y de bajos ingresos— al informarles que sus seguros no cubrían los tratamientos requeridos.

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Esa afirmación, según la demanda, resultó falsa en muchos casos. En ese contexto, el personal ofrecía como única alternativa la inscripción en planes de pago que, en realidad, eran préstamos con tasas de interés de hasta 27 %.

Qué denuncia la ciudad y cómo actuaban las clínicas

La acusación señaló que dentistas y asistentes comunicaban la supuesta falta de cobertura cuando el paciente ya estaba en el sillón, a menudo con dolor y sin posibilidad de revisar los detalles del contrato.

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En ocasiones, los pacientes ni siquiera daban su consentimiento para los créditos, pero igual quedaban inscriptos en los planes.

La ciudad de Nueva York demandó a dos clínicas dentales de Canarsie, en Brooklyn, por fraude y publicidad engañosa (Captura ABC News)

De acuerdo con las autoridades, la motivación era clara: “Reciben el pago completo de inmediato”, explicó Melissa Iachán, subdirectora jurídica del departamento, al señalar que así las clínicas evitaban trámites y negociaciones con aseguradoras.

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En concreto, la demanda describió media docena de casos específicos y anticipó que podrían sumarse más denuncias. Una de las afectadas, Carol Romain, fue informada en Canarsie Family Dentistry de que su seguro no cubría la extracción ni otros procedimientos, y se le negó la posibilidad de presentar una reclamación.

Sin saberlo, su esposo firmó una solicitud de crédito en vez de un formulario de seguro, lo que derivó en una deuda inmediata de 3.000 USD.

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La experiencia de Lola Parchment, una auxiliar de enfermería jubilada, mostró otro patrón. Acudió por una limpieza dental que creía cubierta por su seguro, pero le indicaron que necesitaba tratamientos costosos.

Rechazó el ofrecimiento y se marchó, pero en 2025 recibió una demanda por más de 5.000 USD, vinculada a la clínica.

Las autoridades denunciaron que las clínicas informaban la supuesta falta de cobertura cuando los pacientes ya estaban en el sillón dental y bajo presión (amNewYork)

Qué pasó con los pacientes afectados

De acuerdo con lo recogido en la demanda, las personas perjudicadas relataron situaciones de presión y desinformación. Yasmin Breeden, beneficiaria de Medicaid y Medicare, fue persuadida para aceptar extracciones y prótesis completas bajo la promesa de tratamientos necesarios.

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La clínica omitió facturar a los seguros públicos y le exigió pagos personales y la solicitud de préstamos. Tras recibir una atención deficiente, se le pidió un nuevo crédito de 10.000 USD para corregir el trabajo. Más tarde, la clínica la amenazó con derivar su deuda a una agencia de cobros.

Las autoridades municipales esperaban que más pacientes se animaran a denunciar prácticas similares, ya que consideraban que estos hechos podrían estar extendidos.

“Nadie que sufra dolor debería ser tratado como una simple fuente de ingresos”, expresó el comisionado Samuel AA Levine, quien advirtió que Nueva York actuará frente a estos abusos.

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Yasmin Breeden, beneficiaria de Medicaid y Medicare, denunció que la clínica omitió facturar a los seguros públicos y le exigió pagos personales y préstamos (Captura ABC News)

Respuesta de las clínicas y el alcance legal del caso

Canarsie Family Dentistry, por medio de su abogado Justin Kelton, rechazó de forma categórica todas las acusaciones y aseguró que demostrará haber actuado siempre conforme a la ley y en beneficio de sus pacientes. New York Family Dentistry, por su parte, no respondió a los requerimientos del medio.

Ambas clínicas operan en el mismo barrio, pero no tienen relación comercial entre sí, según precisó la ciudad de Nueva York.

Los establecimientos publicitaron ampliamente la aceptación de seguros, aunque la demanda sostuvo que esa promesa no se cumplía en los hechos.

La demanda presentada el 17 de julio solicitó indemnizaciones y sanciones para ambas clínicas. El proceso judicial buscó, además, sentar un precedente para impedir que se repitan estos mecanismos de aprovechamiento económico sobre pacientes vulnerables.

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