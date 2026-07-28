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Auto autónomo de Waymo choca en Los Ángeles y deja heridos: así fue el accidente que reabre el debate

El siniestro ocurrió el domingo a las 5:45 en Venice Boulevard y Toberman Street, en Pico-Union, y al menos dos personas fueron trasladadas a centros médicos, mientras otra recibió atención en el lugar

El siniestro ocurrió a las 5:45 en Venice Boulevard y Toberman Street, en Pico-Union, con al menos dos personas trasladadas a hospitales locales y otra atendida en el lugar, según bomberos (@Cyber_Trailer)

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El choque entre dos vehículos que involucró a un taxi autónomo de Waymo dejó este domingo varios heridos cerca del centro de Los Ángeles, con al menos dos personas trasladadas al hospital, mientras la policía mantenía abierta la investigación sobre una secuencia que, según la empresa, comenzó cuando un sedán azul atropelló a un peatón fuera del cruce y luego impactó contra el automóvil sin conductor.

El siniestro fue reportado a las 5:45 en la intersección de Venice Boulevard y Toberman Street, en el barrio de Pico-Union, de acuerdo con la información de Los Angeles Times. Un vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles no pudo confirmar la cantidad exacta de víctimas.

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En ese marco, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que al menos dos personas fueron llevadas a hospitales locales y que al menos otra recibió atención en el lugar y fue dada de alta. Fotografías de la escena mostraban escombros y ropa dispersos sobre la calle.

La investigación del choque en Pico-Union seguía abierta al mediodía del domingo

El hecho fue reportado inicialmente como un atropello, y la causa siguió sin esclarecerse varias horas después. La Policía de Los Ángeles indicó al mediodía del domingo que la investigación continuaba.

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Un portavoz de Waymo sostuvo que el vehículo de la compañía no habría sido responsable del choque. Según la empresa, el automóvil autónomo circulaba hacia el este por Venice Boulevard a 27 mph (unos 43 km/h) cuando un sedán azul que viajaba entre 47 y 50 mph (entre 76 y 80 km/h) atropelló a un peatón fuera de la senda peatonal y después se desvió al carril contrario, donde chocó contra el vehículo de la firma.

Waymo sostuvo que su vehículo autónomo no fue responsable y afirmó que un sedán azul atropelló a un peatón fuera de la senda peatonal antes del impacto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Waymo sostuvo que su vehículo autónomo no fue responsable y afirmó que un sedán azul atropelló a un peatón fuera de la senda peatonal antes del impacto (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Ethan Teicher, portavoz de la compañía, dijo al diario que “la seguridad de nuestros pasajeros y de los demás usuarios de la vía es nuestra máxima prioridad”.

También afirmó: “Estamos coordinando con los equipos de emergencia y agradecemos su rápida respuesta”.

Incidentes recientes volvieron a poner bajo atención a los taxis de Waymo

El choque se produjo en un contexto de mayor atención sobre los taxis de Waymo por incidentes ocurridos en los últimos meses. En enero, uno de sus vehículos chocó con un niño que corrió hacia la calle cerca de una escuela primaria de Santa Mónica.

La empresa indicó entonces que el menor sufrió heridas leves y que el vehículo avanzaba a unas seis mph (cerca de 10 km/h) en el momento del contacto.

La compañía sostuvo que ese episodio mostraba beneficios de seguridad de su sistema y citó un modelo revisado por pares según el cual un conductor humano completamente atento habría golpeado al peatón a unas 14 mph (alrededor de 23 km/h).

Según Waymo, el taxi autónomo circulaba por Venice Boulevard a 27 mph cuando el otro vehículo iba entre 47 y 50 mph y se cruzó de carril (REUTERS/Mario Anzuoni)
Según Waymo, el taxi autónomo circulaba por Venice Boulevard a 27 mph cuando el otro vehículo iba entre 47 y 50 mph y se cruzó de carril (REUTERS/Mario Anzuoni)

La publicación también recordó la controversia de fines del año pasado en San Francisco, cuando un vehículo de Waymo atropelló y mató a un gato del vecindario llamado KitKat.

Un video mostró que el animal permaneció varios segundos debajo del automóvil antes de que este volviera a avanzar, mientras una mujer estaba agachada junto al coche e intentaba atraerlo para ponerlo a salvo.

Críticos del hecho señalaron que un conductor humano habría advertido con facilidad que algo no estaba bien. Frente a esas objeciones, la empresa insistió de forma sostenida en que sus vehículos son más seguros que los conductores humanos.

Waymo afirmó que sus vehículos ya recorrieron más de 220 millones de millas automatizadas y que operan en más de 10 grandes ciudades, entre ellas Los Ángeles, Miami y Phoenix.

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