Mueren las dos crías de panda rojo nacidas en un zoológico tras semanas de cuidados intensivos y preocupa su conservación

El Zoológico de Santa Bárbara confirmó la muerte de las dos crías de panda rojo nacidas el 2 de julio de 2026, hijas de Ruby y Raj. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Zoológico de Santa Bárbara, en California, comunicó la muerte de las dos crías de panda rojo nacidas en sus instalaciones a inicios de julio de 2026, descendientes de la hembra Ruby y el macho Raj. El fallecimiento de ambas crías, ocurrido el 21 y el 27 de julio, afecta los esfuerzos internacionales de conservación y reproducción de la especie, según informó la institución y replicaron medios estadounidenses como NBC News.

De acuerdo con un comunicado oficial del Zoológico de Santa Bárbara recogido por NBC News, la segunda cría murió el último fin de semana de julio tras recibir atención veterinaria intensiva, alimentación asistida y monitoreo constante. El personal del zoológico encontró a la primera cría sin vida el 21 de julio, después de detectar que no se alimentaba de la madre. El zoológico indicó que la causa de la muerte de ambas crías sigue bajo investigación y que se realizó una necropsia para determinar factores adicionales.

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El panda rojo enfrenta una tasa de mortalidad infantil elevada, cercana al 40%, según datos institucionales y organizaciones como el World Wildlife Fund (WWF). La especie, originaria de los bosques del Himalaya y el sur de China, está catalogada como en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los últimos nacimientos de pandas rojos en el Zoológico de Santa Bárbara databan de 1993, lo que refuerza la importancia de los programas de conservación.

¿Por qué murieron las crías de panda rojo en el Zoológico de Santa Bárbara?

El nacimiento de las dos crías el 2 de julio marcó un hito para el Zoológico de Santa Bárbara, que no había registrado alumbramientos de esta especie en más de tres décadas, según USA Today. Ambas crías eran descendientes de Ruby y Raj, integrantes del programa de conservación.

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La primera señal de alarma surgió el 19 de julio, cuando el personal detectó que una de las crías no se alimentaba correctamente. Esta fue retirada del cuidado materno y trasladada a una incubadora, donde recibió alimentación asistida, antibióticos y monitoreo veterinario permanente. El 21 de julio, la cría fue hallada sin vida. La segunda cría, que inicialmente permaneció con la madre, también mostró signos de debilidad y fue sometida a cuidados intensivos antes de su muerte el 27 de julio.

Según NBC News y KEYT, la causa exacta de la muerte permanece bajo investigación. Una necropsia preliminar reveló la presencia de líquido alrededor del corazón y congestión pulmonar en una de las crías, aunque se esperan resultados adicionales. El zoológico afirmó que se siguieron todos los protocolos y que se colaboró con expertos de la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA) y del Red Panda Species Survival Plan.

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La primera cría de panda rojo murió el 21 de julio tras ser separada de la madre cuando el personal detectó que no se alimentaba correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil en los pandas rojos?

La tasa de mortalidad infantil en pandas rojos es alta tanto en cautiverio como en estado silvestre. El Zoológico de Santa Bárbara informó que la mortalidad alcanza el 40% durante el primer año de vida, cifra que coincide con reportes de la UICN y el WWF. Instituciones zoológicas globales señalan que la mortalidad puede llegar hasta el 60% en algunos hábitats, debido a la vulnerabilidad de las crías.

La portavoz del zoológico, Andrea Gruber, citada por The Santa Barbara Independent, declaró: “El cachorro recibió el mayor nivel de atención veterinaria y de enfermería, con todos los esfuerzos orientados a brindarle la mejor oportunidad posible de supervivencia”. La fragilidad de los recién nacidos es reconocida por la comunidad científica y constituye un desafío para los programas de reproducción.

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¿Cuántos pandas rojos quedan en el mundo y por qué están en peligro?

El World Wildlife Fund estima que quedan menos de 10.000 pandas rojos adultos en libertad. Estos mamíferos habitan los bosques templados del Himalaya y regiones del sur de China. Las principales amenazas para la especie son la pérdida de hábitat, la fragmentación y las trampas destinadas a otros animales, según informes recogidos por NBC News y USA Today.

El panda rojo está catalogado como “en peligro” por la UICN. Los programas de reproducción en cautiverio, como los que se desarrollan en el Zoológico de Santa Bárbara, buscan asegurar la existencia de ejemplares viables a futuro, aunque las dificultades biológicas y médicas limitan el éxito de estos esfuerzos.

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La segunda cría de panda rojo murió el 27 de julio después de recibir atención veterinaria intensiva, alimentación asistida y monitoreo constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones toma el Zoológico de Santa Bárbara tras la muerte de sus pandas rojos?

El Zoológico de Santa Bárbara informó que la hembra Ruby fue reintegrada junto a Raj en su hábitat y se encuentra en buen estado. La institución agradeció a la comunidad y a los equipos de especialistas que participaron en la atención de las crías, y reiteró su compromiso con la conservación de la especie en colaboración con organismos internacionales.

Según el comunicado citado por KEYT, el próximo intento de reproducción se realizará en la siguiente temporada, ya que los pandas rojos tienen un ciclo reproductivo anual. El zoológico confirmó que mantendrá la colaboración con la AZA y el Red Panda Species Survival Plan para reforzar los protocolos de cuidado neonatal y aumentar la tasa de supervivencia en futuros nacimientos.

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¿Qué impacto tiene la muerte de los pandas rojos en la conservación internacional?

La muerte de las dos crías de panda rojo en el Zoológico de Santa Bárbara genera un impacto en la comunidad científica y en los programas de conservación internacionales. Organizaciones como la UICN y el WWF consideran prioritaria la conservación de esta especie por su papel ecológico y la rapidez de su disminución poblacional.

El desafío principal radica en la alta mortalidad infantil, tanto en cautiverio como en la naturaleza. Los expertos destacan la necesidad de fortalecer la investigación sobre las causas de mortalidad y de mejorar los protocolos de manejo neonatal.

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El zoológico señaló a NBC News que la información obtenida tras la necropsia será utilizada para ajustar las estrategias de conservación y manejo. Además, la institución continuará sus esfuerzos de divulgación y educación para sensibilizar sobre la situación del panda rojo y la importancia de su preservación.

La causa de la muerte de las crías de panda rojo en el Zoológico de Santa Bárbara sigue bajo investigación y la institución realizó una necropsia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante proteger al panda rojo y cómo contribuyen los zoológicos?

La protección del panda rojo es esencial para el equilibrio ecológico de los bosques del Himalaya y las regiones donde habita. La especie cumple funciones clave en la cadena alimentaria y en la dispersión de semillas. Su desaparición podría alterar significativamente los ecosistemas, según la UICN.

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Los zoológicos desempeñan un papel relevante en la conservación, la investigación y la educación pública sobre especies amenazadas. El caso del Zoológico de Santa Bárbara evidencia tanto los avances como los desafíos de la reproducción en cautiverio. Los programas internacionales coordinados permiten el intercambio de información y el mejoramiento de los protocolos, con el objetivo de aumentar la viabilidad de la especie en el futuro, según las declaraciones institucionales y los reportes de NBC News.