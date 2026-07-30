Kathy Hochul lanza medidas en Nueva York contra el plan de Trump para desregular las armas

Kathy Hochul anunció medidas de Nueva York para responder a las 34 propuestas de desregulación de armas impulsadas por la ATF bajo la administración Trump (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este 30 de julio un paquete de medidas estatales para neutralizar los cambios que la administración Trump impulsa en la agencia federal de armas de Estados Unidos. El detonante: un paquete de 34 propuestas de desregulación presentadas por la ATF el 29 de abril de 2026, el mayor desmantelamiento de normas sobre armas en la historia de esa agencia.

La ATF publicó en 2026 el mayor paquete de cambios federales sobre armas de su historia y abrió períodos de comentario público que vencen en agosto (REUTERS/Shannon Stapleton)

La ATF —siglas en inglés del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, la agencia federal que regula la compra, venta y porte de armas en Estados Unidos— publicó esos cambios en el Registro Federal en mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14206 sobre derechos de la Segunda Enmienda, la cláusula constitucional que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas. Varios períodos de comentario público vencen en agosto de 2026.

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Qué cambiaría a nivel federal

The New York Times describió el paquete como la reforma más amplia de regulaciones de armas en la historia de la agencia. Entre las propuestas más debatidas figuran cuatro cambios de fondo:

Ventas en línea con envío a domicilio. Hoy, toda compra por internet debe completarse en una tienda con licencia federal, donde el comprador realiza en persona la verificación de antecedentes —el proceso que confirma que una persona no tiene condenas ni impedimentos legales para adquirir un arma. La propuesta eliminaría ese requisito.

Umbral más alto para sancionar comerciantes. Ya no bastaría con demostrar una infracción; habría que probar que el comerciante sabía que estaba violando la ley.

Restauración del gun show loophole. Este vacío legal de ferias de armas permitía comprar armas en ferias y ventas privadas sin verificación de antecedentes. Fue cerrado en años anteriores; la propuesta lo reabre.

Ampliación de derechos para personas con antecedentes de salud mental o dificultades para gestionar sus finanzas.

Las medidas inmediatas de Nueva York

Ante ese panorama, Hochul activó tres acciones que no requieren esperar una nueva ley:

Inspecciones prioritarias. La Policía Estatal de Nueva York visitará en persona a todos los comerciantes vinculados a armas usadas en crímenes y trabajará con la Fiscalía General para aumentar la presión sobre los establecimientos que aparezcan de forma reiterada en los registros de rastreo.

Expansión del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales , creado por Hochul en 2022. El grupo ya reúne agencias de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont. Sus miembros deberán desarrollar una respuesta coordinada a los recortes de la ATF y compartir datos sobre armas halladas en un estado pero compradas en otro.

Campaña de educación para comerciantes. La División de Servicios de Justicia Criminal enviará correos postales y electrónicos para recordarles que las leyes estatales de Nueva York siguen vigentes aunque las normas federales se relajen.

La legislación que viene

Para la próxima sesión legislativa, Hochul prepara dos proyectos de ley:

Hochul prepara proyectos de ley para exigir la venta presencial de armas en Nueva York y una aprobación expresa en la verificación de antecedentes antes de cerrar cada operación (REUTERS/Eduardo Munoz)

Venta en persona obligatoria. Toda transacción de armas en Nueva York debería realizarse de forma presencial, en respuesta directa a la propuesta federal de Toda transacción de armas en Nueva York debería realizarse de forma presencial, en respuesta directa a la propuesta federal de permitir envíos a domicilio . Con ese cambio, las armas quedarían alineadas con las municiones, cuya venta ya exige transacción presencial en el estado.

Verificación de antecedentes con aprobación expresa. Los comerciantes deberían recibir una confirmación afirmativa antes de cerrar la venta, en lugar de poder proceder si no reciben respuesta dentro del plazo de revisión. El estándar replicaría el que ya rige para la venta de municiones.

Las voces del debate

La gobernadora fue directa al atribuir responsabilidad: “Una y otra vez vemos a la administración Trump ceder ante el lobby armamentista”, y calificó los recortes de “otro regalo” con efectos “devastadores y peligrosos” para todo el país.

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Marianna Mitchem, asesora sénior en Everytown for Gun Safety y ex subdirectora asociada de Operaciones de Campo de la ATF, sumó una perspectiva desde adentro de la agencia: “Es profundamente decepcionante que la agencia a la que dediqué mi carrera haya decidido servir a la industria en lugar de regularla adecuadamente”.

Nueva York llega al choque con la ATF con más de USD 4.000 millones en seguridad pública, la Ley de Bandera Roja, nuevas restricciones al porte oculto y la prohibición de pistolas convertibles en automáticas (REUTERS/Jeenah Moon)

Kris Brown, presidenta de Brady: United Against Gun Violence, amplió el argumento hacia las consecuencias humanas: los cambios “redefinirán cómo se compran y venden armas” en un país donde, según advirtió, la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños.

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El fiscal del Bronx, Darcel Clark, ancló el debate en un caso concreto: el fin de semana anterior, un niño de 12 años murió en un fuego cruzado en ese condado.

El historial de Nueva York en materia de armas

Nueva York llega a este enfrentamiento con una base legislativa consolidada. Desde que asumió el cargo, Hochul destinó más de USD 4.000 millones a iniciativas de seguridad pública y duplicó los fondos para combatir la violencia armada.

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Entre las medidas ya vigentes en el estado:

La Red Flag Law o Ley de Bandera Roja, que permite retirar armas a personas que representen un riesgo para sí mismas o para terceros.

El endurecimiento de las normas de porte oculto tras el fallo Bruen de la Corte Suprema en 2022

La “prohibición de Glock” incorporada al presupuesto 2026-2027, que veda la venta de pistolas convertibles en armas automáticas, una iniciativa del senador estatal Zellnor Myrie.

Los cambios federales de la ATF aún están en período de comentario público. Mientras ese proceso sigue abierto, Nueva York ya movilizó sus herramientas propias.

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