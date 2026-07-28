Mató a su esposa y seis hijos, incendió la casa y se suicidó: lo habían despedido semanas antes y su mujer lo acusó de infidelidad en Reddit

Un padre de 47 años mató a tiros a su esposa y sus seis hijos en Grand Haven Township, incendió la vivienda en varios puntos y se suicidó. Las autopsias confirmaron ocho muertes por heridas de bala (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bomberos llegaron dos veces al mismo domicilio la mañana del viernes 25 de julio de 2026. La primera vez no encontraron llamas.

La segunda, al ingresar a la vivienda de dos pisos en la arbolada subdivisión de Riverwood, en Grand Haven Township, Michigan, hallaron ocho cuerpos sin vida. Dos adultos. Seis niños. Todos de la misma familia.

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Las autopsias realizadas en Corewell Health–Blodgett confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban: Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, disparó contra su esposa y sus seis hijos, incendió la casa en múltiples puntos y luego se quitó la vida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa (OCSO) clasificó el caso como asesinato-suicidio el lunes 28 de julio.

La subdivisión arbolada de Riverwood, a orillas del lago Michigan, nunca había sido escenario de un crimen de esta envergadura (FOX 17 WXMI)

Una familia reconocida en el barrio

Grand Haven Township es una localidad de aproximadamente 18.000 habitantes en la orilla este del lago Michigan, a unos 40 kilómetros (25 millas) al oeste de Grand Rapids. No tiene historial de crímenes violentos de este tipo.

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En el vecindario de Riverwood, donde vivía la familia, los niños solían jugar en la calle, tal y como relataron vecinos a medios locales tras conocerse la noticia.

La primera alerta llegó a la OCSO por olor a humo durante la madrugada. Los bomberos acudieron al domicilio del bloque 14900 de Riverside Trail, no detectaron fuego activo y se retiraron.

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Horas después, una segunda llamada por humo blanco los devolvió al mismo lugar. Al ingresar, encontraron los cuerpos distribuidos en distintas habitaciones de la casa.

Los equipos de emergencia respondieron dos llamadas al mismo domicilio en pocas horas (FOX 17 WXMI)

El capitán Jacob Sparks, portavoz de la OCSO, describió la escena como “compleja” y confirmó que el arma utilizada era una pistola registrada a nombre de Kristopher Karolkiewicz.

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La evidencia forense indicó que nadie más disparó el arma. No hubo llamadas previas de la policía a ese domicilio y el hombre no registraba antecedentes penales.

Sparks confirmó que no existían llamadas policiales previas al domicilio ni antecedentes penales del agresor (@MandyKarol)

Quiénes eran las víctimas

Amanda "Mandy" Karolkiewicz, de 39 años, era maestra suplente en Peach Plains Elementary, del distrito Grand Haven Area Public Schools (GHAPS).

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En enero de 2026, el propio distrito la había destacado en redes sociales como alguien que “va más allá por sus alumnos, especialmente cuando atraviesan momentos difíciles, respondiendo con empatía, paciencia y cuidado”, tal y como recogió el sitio Click On Detroit.

Mandy había nacido en Metro Detroit y publicaba con frecuencia en TikTok actualizaciones sobre su familia. A principios de julio de 2026, días antes de la masacre, viajó a China con dos de sus hijas adoptadas, mellizas de 11 años de origen chino —identificadas como Caroline y Ella—, en lo que ella misma describió como un viaje de reencuentro con sus raíces.

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Días antes de la masacre, Mandy viajó a China con sus dos hijas adoptadas para un viaje de raíces (@MandyKarol)

En un video publicado en esa red social, escribió que estaba “increíblemente orgullosa de la herencia china de sus hijas”. Los registros del viaje indican que las tres regresaron a Estados Unidos alrededor del 18 de julio. Seis días después, la familia estaba muerta.

Los seis niños asesinados —cuatro varones de 15, 12, 11 y 5 años, y las 2 mellizas de 11— fueron hallados en distintos dormitorios. Cuatro eran hijos biológicos de la pareja y dos eran adoptados, conforme informó la OCSO.

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Las autoridades no revelaron sus nombres. Los animales de la familia —varios perros y al menos un gato— también murieron en el incendio.

Los seis niños fueron hallados en distintas habitaciones. Las autoridades no revelaron sus nombres para proteger su identidad (Imagen Ilustrativa Infobae/@MandyKarol)

El historial que Mandy eligió documentar

Hacia 2024, bajo el nombre de usuario MandyK1179, Mandy escribió decenas de publicaciones en Reddit.

The Detroit News identificó y verificó de forma independiente esa cuenta al cruzar detalles sobre fechas de matrimonio, edades, hijos, ocupaciones y lugar de residencia de la pareja.

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Los posts revelan una vida que oscilaba entre la apariencia de normalidad y un dolor privado acumulado durante años.

The Detroit News verificó la autenticidad de la cuenta cruzando datos de matrimonio, edades y domicilio. Son las únicas publicaciones documentadas sobre el estado de la relación antes del crimen (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En uno de esos textos, Mandy describió cómo conoció a Kris cuando ella era pasante: "Él estaba divorciado y era mayor que yo… diez años después y cinco hijos, estaba engañándome con la pasante de nuevo, de la misma edad que yo cuando era la pasante“, escribió, de acuerdo con lo publicado por The Detroit News.

El patrón era el mismo: él había repetido la infidelidad con alguien de la misma edad que ella tenía cuando se conocieron.

Mandy también publicó en el subreddit denominado As One After Infidelity, un grupo de apoyo para personas en proceso de reconciliación tras una infidelidad. Allí escribió: “Tenemos seis hijos, así que la idea de irme es increíblemente aterradora.”

La decisión de quedarse, aseguró, estuvo condicionada por los hijos. “Me seguía repitiendo: ‘Quiero a mis hijos más de lo que odio a mi marido en este momento’. No tienen idea. Lo fingí hasta que lo logramos.”

The Detroit News también reconstruyó que Mandy escribió sobre la decisión de alejar a la familia extendida para cuidar su salud mental y sobre el momento en que empujó a su esposo al enterarse de su “romance emocional”.

Tenía 39 años y era maestra suplente en Peach Plains Elementary. Su último video en TikTok se publicó el 17 de julio (@MandyKarol)

El despido que precedió a la masacre

Kristopher "Kris" Karolkiewicz se desempeñó como vicepresidente nacional de ventas y marketing de la American Heart Association (AHA) desde septiembre de 2023.

Trabajaba de forma remota desde su casa en Grand Haven para la división de capacitación en RCP y primeros auxilios. La AHA confirmó a Click On Detroit que “su relación laboral finalizó” en julio de 2026, semanas antes del crimen, sin revelar la causa por política interna de personal.

La misma fuente reportó que colegas de Kris habían comenzado a cuestionar sus credenciales educativas y laborales meses antes de la desvinculación y que al menos 3 empleos previos también habían terminado de forma abrupta antes de su ingreso a la AHA.

Trabajaba de forma remota como vicepresidente nacional de ventas y marketing de la American Heart Association. Fue desvinculado en julio de 2026, semanas antes del crimen (@MandyKarol)

Sparks confirmó en conferencia de prensa que los investigadores creen que los asesinatos ocurrieron durante la noche del jueves 24, horas antes del aviso por humo del viernes.

“La investigación indica que esto fue un asesinato-suicidio, con el incendio iniciado después de los asesinatos”, declaró el capitán, en palabras recogidas por The Guardian.

No se recuperó ninguna nota que señalara un motivo. La OCSO trabaja en el análisis de documentos y dispositivos electrónicos incautados en la escena.

El caso es al menos el 13.° asesinato masivo registrado en Estados Unidos en lo que va de 2026, de acuerdo con el Gun Violence Archive, organización no partidista que rastrea episodios de violencia armada en el país.

Es al menos el decimotercer asesinato masivo registrado en Estados Unidos en 2026, de acuerdo con el Gun Violence Archive, que define como masivo todo episodio con 4 o más víctimas por arma de fuego (WZZM)

El GHAPS activó equipos de apoyo emocional para estudiantes y familias pese a que las clases no estaban en sesión.

La superintendenta Kristin Perkowski calificó lo ocurrido como “un incidente devastador”, tal y como informó Click On Detroit.

La hermana de Mandy, Molly, pidió públicamente que no se especulara sobre el caso. Personas cercanas a la familia indicaron a medios locales que ambas hermanas no habían tenido contacto en los últimos 5 años.

El último video público de Mandy Karolkiewicz fue publicado el 17 de julio de 2026 en TikTok, días después de regresar de China con sus hijas.