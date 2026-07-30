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Trump considera aplazar la nominación de su elegido para fiscal general

La Casa Blanca aplaza indefinidamente la votación en el Senado tras el rechazo de dos republicanos a respaldar a Todd Blanche por su disputa con el IRS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 29 de julio de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 29 de julio de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este jueves la posibilidad de retirar temporalmente la nominación de Todd Blanche como fiscal general y esperar hasta enero, cuando dos senadores republicanos que bloquean su confirmación abandonen el Congreso, para volver a presentarla. La maniobra surge después de que el Comité Judicial del Senado aplazara sin nueva fecha la votación prevista para avanzar la candidatura.

No tengo objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a presentarlo cuando Cornyn y Tillis hayan dejado el cargo”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario calificó a Blanche, su antiguo abogado personal, de “estrella” con potencial para convertirse en “uno de los mejores fiscales generales de la historia”.

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La votación en comisión, prevista para el jueves, fue suspendida la noche anterior por el presidente del panel, el republicano Chuck Grassley, ante la falta de apoyos suficientes. Los republicanos controlan el Comité Judicial por 12 votos contra 10, un margen tan estrecho que el rechazo de un solo senador del propio partido basta para hundir la nominación antes de que llegue al pleno de la Cámara alta.

Los senadores díscolos son John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, ambos con la salida del Senado ya decidida para enero próximo. Cornyn perdió este año la interna republicana frente a un candidato respaldado por Trump, mientras que Tillis anunció el año pasado que no buscaría la reelección tras enfrentarse públicamente al presidente por su paquete fiscal y de gasto.

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El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, camina por el edificio de oficinas del Senado Hart en Capitol Hill, Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026 REUTERS/Anna Rose Layden
El fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, camina por el edificio de oficinas del Senado Hart en Capitol Hill, Washington, D.C., EEUU, el 29 de julio de 2026 REUTERS/Anna Rose Layden

El origen del conflicto se remonta a la demanda que Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) después de que su declaración fiscal se filtrara a la prensa, antes de su regreso a la Casa Blanca. El litigio se resolvió mediante un acuerdo que incluye una cláusula que blinda al presidente y a su entorno frente a auditorías sobre declaraciones anteriores a la firma del pacto.

Ese mismo acuerdo contemplaba la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares, bautizado como Fondo Antiarmamentización, destinado en principio a compensar a personas que acreditaran haber sido víctimas de una persecución política por parte del Gobierno. En una audiencia ante el Congreso, Blanche aseguró que ese fondo no llegaría a activarse.

Cornyn y Tillis exigen ahora que el Departamento de Justicia y el propio Blanche confirmen ese compromiso por escrito, con garantías de que el fondo quedará definitivamente descartado y de que la inmunidad fiscal no se extenderá a futuras declaraciones de impuestos. Cornyn acusó al Departamento de Justicia de “obstruir” sus peticiones durante semanas y aseguró que los funcionarios “se han negado a cooperar”.

La Casa Blanca sostiene que remitió un nuevo texto a los senadores la noche del miércoles y que las conversaciones continúan, sin descartar que la votación se reprograme antes de que el Senado entre en su receso de agosto. Cornyn, sin embargo, respondió en la red social X que Trump “se equivoca si cree que las objeciones al acuerdo fiscal se limitan a él y al senador Tillis”, una señal de que la resistencia podría no limitarse a dos votos.

Tillis, por su parte, calificó la estrategia del presidente de “políticamente sorda” y advirtió de que podría volverse en contra del Gobierno si los republicanos pierden escaños o el control del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La oposición demócrata, unánime en el comité, cuestiona además la imparcialidad de Blanche por su historial como abogado personal de Trump en causas penales.

El desenlace queda ahora condicionado al calendario político de Washington. Si la Casa Blanca no logra el compromiso escrito que reclaman Cornyn y Tillis antes del receso de agosto, la confirmación de Blanche podría quedar congelada hasta el próximo periodo de sesiones, cuando la composición del Senado y el resultado de las elecciones de mitad de mandato determinen si el plan de Trump de esperar a enero resulta viable.

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