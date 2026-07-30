El máximo corredor de los Packers, Ahman Green, reveló que tiene Parkinson

El exjugador de los Green Bay Packers contó que antes del diagnóstico de Parkinson ya percibía síntomas y buscó atención médica hasta obtener una confirmación clínica (Instagram: @ahmangreen30).

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Ahman Green, el exjugador de la NFL de 49 años, líder histórico de los Green Bay Packers en yardas por tierra, contó en el pódcast Go Long with Tyler Dunne que padece Parkinson de inicio temprano y explicó que recibió el diagnóstico oficial en enero de 2025, informaron Associated Press y The Athletic.

Green explicó que intuía que algo ocurría antes del diagnóstico. “Sabía que algo estaba pasando mucho antes de eso”, dijo al recordar el proceso que lo llevó a consultar médicos, someterse a estudios y, finalmente, obtener una confirmación clínica.

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Sus primeros signos incluyeron movimientos involuntarios en los pies mientras dormía. A su vez, relató que a veces camina dormido y que luego su esposa debe contarle los episodios, dado que no recuerda lo sucedido.

Respecto a ello, describió el impacto cognitivo de la enfermedad y definió su memoria de corto plazo como “pésima”, aunque afirmó que su memoria de largo plazo se conserva en mejores condiciones.

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Medicación, ejercicios y mentalidad: la rutina diaria con la que Green enfrenta el Parkinson

De acuerdo con The Athletic, durante el último año Green compartió la noticia con su familia y adaptó su rutina. El exjugador toma medicación recetada, mantiene una dieta que definió como “súper sana” y todos los días realiza ejercicios matutinos con flexiones de brazos, abdominales y burpees.

Green subrayó que intenta sostener el control sobre su vida cotidiana: “Solo me aseguro de mantenerme en el buen camino, seguir aprendiendo y poner las cosas en orden. Ayudé a mis hijos con la información. Les informé, pero luego les dije: ‘Oigan, yo tengo las riendas. Yo estoy al mando. No voy a dejar que esto me controle’”.

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El excorredor de la NFL dijo que usa redes sociales para buscar rutinas que le permitan activar el cuerpo y mover las articulaciones cada mañana (Instagram: @ahmangreen30)

Cuando le preguntaron si el diagnóstico le provocaba miedo, respondió que no. “Desde mi punto de vista, mi reloj se detendrá cuando yo quiera”, afirmó. Asimismo, vinculó esa postura con la mentalidad que tuvo durante su carrera profesional: “Así lo veo yo, y siempre he sido así. Por cómo corría con el balón, pensaba: ‘Tendrán que romperme las dos piernas para que deje de correr con el balón’”.

En esa línea, afirmó que es una “ventaja” que los médicos detectaron señales tempranas: “Como cualquier persona que descubre que tiene algún tipo de cáncer, ahora mismo estoy un paso por delante. Los médicos que me examinaron me dijeron que, si no hubieran sabido lo que sabían sobre los primeros síntomas, habrían pensado que estaba en perfecto estado de salud”.

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Su anuncio llegó dos años después de que su excompañero Brett Favre hiciera público que también padece Parkinson. Green contó que habló con el ex mariscal de campo del Salón de la Fama hace un par de semanas y que pensaba volver a llamarlo para decirle que “tiene un hermano que lo apoya incondicionalmente”.

Por otro lado, pidió que se hable abiertamente sobre el impacto del Parkinson en antiguos jugadores de la NFL: “Es un tema recurrente. Y no es el fin del mundo”.

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Brett Favre, exmariscal de campo y miembro del Salón de la Fama, hizo público su diagnóstico de Parkinson en 2024 (REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports).

La carrera de Ahman Green en la NFL y sus récords con los Packers

Green comenzó su carrera profesional con los Seattle Seahawks, que lo seleccionaron en la tercera ronda del draft de 1998, procedente de Nebraska. Jugó dos temporadas allí antes de ser traspasado a Green Bay en abril de 2000.

Jugó con los Green Bay Packers entre 2000 y 2006. En ese período sumó 8.322 yardas por tierra, la mayor cifra en la historia de la franquicia, y estableció el récord de una sola temporada con 1.883 yardas en 2003.

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Entre 2000 y 2004 corrió al menos 1.163 yardas en cada campaña y fue elegido al Pro Bowl en cuatro temporadas consecutivas, entre 2001 y 2004. En toda su carrera en la NFL acumuló 9.205 yardas terrestres y 60 touchdowns en 12 temporadas.

En las temporadas 2007 y 2008 jugó con los Houston Texans y regresó a Green Bay para una última campaña en 2009. En 2014 fue incorporado al Salón de la Fama de los Packers.

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