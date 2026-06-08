Donald Trump nominó formalmente a Todd Blanche como fiscal general permanente de Estados Unidos

Todd Blanche. REUTERS/Evelyn Hockstein

Donald Trump nominó a Todd Blanche como fiscal general permanente de Estados Unidos, formalizando ante el Senado la designación del que fuera su abogado personal y quien ya ejercía el cargo de forma interina desde abril, cuando el presidente despidió a Pam Bondi.

La Casa Blanca envió la nominación al Senado el lunes. Blanche ocupa simultáneamente el cargo de fiscal general adjunto —el segundo en la jerarquía del Departamento de Justicia— y deberá superar una votación de mayoría simple para ser confirmado.

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Blanche inició su carrera como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York antes de incorporarse a los bufetes WilmerHale y Cadwalader, Wickersham & Taft. Entró en el entorno de Trump en 2023 para defenderlo en el caso penal del estado de Nueva York, en el que un jurado condenó al entonces expresidente con 34 cargos de falsificación de registros comerciales vinculados al pago de USD 130.000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

También lo representó en los dos casos federales relacionados con la retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago y con el intento de revertir los resultados electorales de 2020, ambos desestimados por el Departamento de Justicia tras el regreso de Trump a la presidencia. El comité de acción política Save America PAC le abonó cerca de USD 10 millones entre marzo y diciembre de 2024 por esa representación legal, según señaló la representante demócrata Rosa DeLauro de Connecticut ante el Comité de Asignaciones de la Cámara.

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Bondi fue destituida el 2 de abril, en medio de críticas por su gestión de los archivos del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein, cuya divulgación estaba ordenada por ley.

El senador demócrata Chris Van Hollen de Maryland, en una audiencia del Senado el mes pasado, cuestionó directamente a Blanche: “Usted sigue actuando como el abogado personal del presidente, no como fiscal general en funciones”, tras señalar que Blanche había pasado dos días entrevistando a Ghislaine Maxwell, asociada condenada de Epstein, luego de lo cual esta fue trasladada a una prisión de menor seguridad.

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La ex fiscal general Pam Bondi

La mayor controversia durante el mandato interino de Blanche fue la creación de un fondo de USD 1.800 millones como parte de un acuerdo por la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) por la filtración de sus declaraciones fiscales. El fondo estaba diseñado para compensar a presuntas víctimas de excesos procesales del Departamento de Justicia durante la administración Biden.

Los críticos advirtieron que el mecanismo podría beneficiar a condenados por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El senador republicano Ted Cruz de Texas describió la reacción interna del partido como “una revuelta total” en una reunión con senadores del GOP. El representante republicano Brian Fitzpatrick de Pensilvania elaboró legislación con apoyo bipartidista para bloquear explícitamente el fondo.

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El 2 de junio, Blanche anunció ante una subcomisión de la Cámara que el Departamento de Justicia “no avanzará” con el fondo, tras una orden judicial que impedía su implementación. No obstante, se negó a plasmar ese compromiso por escrito, y Trump declaró al día siguiente que no tenía claridad sobre el destino del fondo. Las demandas que cuestionan su legalidad permanecen activas.

Todd Blanche. REUTER/Evelyn Hockstein

Blanche también firmó el memorando del Departamento de Justicia que blinda permanentemente al presidente, a sus hijos y a la Organización Trump de auditorías del IRS y de reclamaciones fiscales anteriores al acuerdo. DeLauro calificó la medida de incompatible con el cargo: “Cuando emite memorandos que otorgan al presidente, a sus hijos y a sus empresas inmunidad frente a auditorías o procesamientos por delitos fiscales, su rol anterior se convierte en información pertinente”. Ante la pregunta directa sobre si no percibía un conflicto de interés, Blanche respondió: “¿Qué está diciendo que es un conflicto? No entiendo lo que está diciendo”.

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Bajo su conducción, el Departamento de Justicia presentó cargos penales contra el exdirector del FBI James Comey por supuestas amenazas contra Trump, luego de que este publicara en Instagram una fotografía de conchas marinas dispuestas para formar los números “86 47”. Casos anteriores contra Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, fueron desestimados por un juez que determinó que el fiscal actuante había sido designado de forma inválida. Un gran jurado también rechazó procesar a seis legisladores demócratas.

El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Chuck Grassley de Iowa, respaldó la nominación y anunció que los trabajos de su comité para procesarla “ya están en marcha”, aunque no precisó los plazos. El senador republicano John Cornyn de Texas indicó que tiene “muchas preguntas”, incluidas las relativas al fondo antiarmamentización.

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El senador republicano Bill Cassidy de Luisiana condicionó su apoyo: “Tengo que estar convencido de que Todd no es el abogado personal del presidente que casualmente es fiscal general, sino el fiscal general que antes era el abogado personal del presidente”. El senador republicano Thom Tillis de Carolina del Norte, quien abandona el Congreso en enero, señaló que la clave para obtener su voto será que Blanche condene el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.