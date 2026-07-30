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La economía de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre del año, mientras que la inflación mejoró

El Departamento de Comercio informó que el crecimiento del producto interno bruto se situó en 1,5%, por debajo de las expectativas. Sin embargo, el PCE se mantuvo por encima del objetivo de la Reserva Federal

Las organizaciones UnidosUS y Latino Decisions solicitan subsidios alimentarios, apoyo habitacional y educación financiera específica para las comunidades latinas en Estados Unidos (AP foto/Erin Hooley)
Las organizaciones UnidosUS y Latino Decisions solicitan subsidios alimentarios, apoyo habitacional y educación financiera específica para las comunidades latinas en Estados Unidos (AP foto/Erin Hooley)
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La economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo lento del 1,5% de abril a junio, ya que el aumento de las importaciones lastró el crecimiento. Pero el gasto de los consumidores aumentó. Y la medida de inflación preferida por la Reserva Federal creció más lentamente el mes pasado, aunque se mantuvo por encima del objetivo del 2% del banco central.

El Departamento de Comercio informó este jueves que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) —la producción nacional de bienes y servicios— se desaceleró desde el 2,1% de los primeros tres meses de 2026 y quedó por debajo de las expectativas de los economistas.

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El Departamento de Comercio también indicó que su índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), el preferido por la Fed, subió un 3,7% el mes pasado respecto de junio de 2025, por debajo del aumento interanual del 4,1% registrado en mayo.

Excluyendo los volátiles precios de los alimentos y la energía, los llamados precios subyacentes al consumidor aumentaron un 3,3% frente a un año antes, casi sin cambios respecto del incremento del 3,4% de mayo.

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La economía de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre del año (Europa Press)
La economía de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre del año (Europa Press)

La Fed optó el miércoles por mantener sin cambios su tasa de interés de referencia por quinta reunión consecutiva. Pero tres directores regionales discreparon, al señalar que querían subir las tasas para combatir la inflación elevada.

Los mayores costos han frustrado a los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, que determinarán si los republicanos del presidente Donald Trump mantienen el control total del Congreso

La economía estadounidense ha demostrado ser sorprendentemente resiliente frente a la guerra con Irán y el aumento de los precios de la energía que esta provocó. El mercado laboral se ha recuperado este año tras un 2025 deslucido, lo que ha dado a los consumidores los medios para gastar.

Los empleadores están sumando un promedio de 92.000 empleos al mes este año, en comparación con menos de 10.000 al mes en 2025, cuando las altas tasas de interés y el uso errático de aranceles por parte de Trump desalentaron a las empresas a contratar.

Aun así, los estadounidenses siguen frustrados por el alto costo de vida, ya que la inflación continúa obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

El informe del PIB de este jueves fue el primero de tres cálculos del Departamento de Comercio sobre el crecimiento económico del segundo trimestre.

(Con información de AP)

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