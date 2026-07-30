De qué se trata la ley HB-35 que cambia las reglas y las sanciones para un grupo de conductores en Florida

La ley HB-35 entró en vigor en Florida el 1 de julio de 2026 y cambió las reglas para los conductores sin licencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A partir del 1 de julio de 2026, Florida experimentó un cambio sustancial en la regulación del tránsito con la entrada en vigor de la ley HB-35, firmada por el gobernador Ron DeSantis. Esta nueva normativa, conocida también como Isaiah’s Law, introdujo modificaciones significativas con el objetivo de combatir la reincidencia en la conducción sin licencia y reforzar la seguridad vial. El endurecimiento de las reglas responde a la preocupación de las autoridades estatales por el aumento de accidentes graves vinculados a conductores sin autorización legal, especialmente en zonas de alta densidad vehicular.

El principal propósito de la ley HB-35 es establecer un marco legal más estricto para los conductores reincidentes que circulan sin licencia válida, ampliando las herramientas para el control y la prevención de conductas peligrosas en las calles de Florida. Según el texto legal, el enfoque está puesto en quienes manejan de manera reiterada a pesar de suspensiones previas o nunca han obtenido una licencia, diferenciando estos casos de situaciones como el simple olvido de renovación.

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Desde la fecha de entrada en vigor, la ley redefine el concepto de “infractor habitual de tráfico”, lo que implica un cambio relevante tanto en la identificación de los reincidentes como en la aplicación de nuevas sanciones. Ahora, cualquier persona que acumule tres condenas por conducir sin licencia en un periodo de cinco años puede ser registrada bajo esta categoría. La inclusión en esta lista tiene consecuencias inmediatas: el estado puede revocar los privilegios de conducción y, si la persona continúa manejando en esas condiciones, enfrentará cargos penales. Estos pueden incluir desde condiciones especiales de libertad condicional hasta la obligación de participar en programas de rehabilitación, de acuerdo con la gravedad y las circunstancias de cada caso.

La nueva ley HB-35 fue firmada por el gobernador de Florida Ron DeSantis (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

La ley mantiene además criterios previos para ser considerado infractor habitual de tránsito, como no detenerse ni prestar ayuda después de un accidente con lesionados o víctimas fatales, o conducir un vehículo comercial estando descalificado para hacerlo. Esta ampliación de la definición busca cerrar vacíos legales que permitían a algunos conductores reincidir sin enfrentar sanciones más severas. De este modo, el sistema refuerza su capacidad para identificar y sancionar a quienes representan un riesgo mayor para la seguridad de los demás usuarios de la vía.

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El impacto de la ley HB-35 se prevé especialmente marcado en áreas urbanas con altos niveles de circulación, como los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. En estos lugares, miles de residentes dependen diariamente del automóvil para trabajar, estudiar o realizar tareas cotidianas, lo que incrementa la probabilidad de encuentros con controles de tránsito y la aplicación de las nuevas medidas. Según estimaciones de especialistas, la normativa podría generar un aumento en la fiscalización y en el número de conductores sancionados, especialmente entre quienes ya cuentan con antecedentes relacionados con licencias suspendidas o inexistentes.

La preocupación de las autoridades parte de la constatación de un vínculo entre la reincidencia en la conducción sin licencia y el incremento de accidentes graves en entornos urbanos densamente poblados. Las nuevas reglas buscan revertir esta tendencia, aumentando tanto la capacidad de detección de infractores como la severidad de las sanciones impuestas. Para muchos residentes del sur de Florida, el endurecimiento de los controles puede significar la necesidad de regularizar situaciones pendientes para evitar consecuencias legales más graves.

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Florida endurece las sanciones con la ley HB-35 para combatir la reincidencia en la conducción sin licencia y reforzar la seguridad vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley HB-35 lleva el nombre de Isaiah Raposa, un motociclista de 18 años que falleció en un accidente por atropello y fuga en Gibsonton. El caso de Isaiah, quien perdió la vida cuando un conductor sin licencia válida se dio a la fuga tras el siniestro, impulsó la movilización de familiares y activistas en favor de una legislación más contundente. Este hecho concreto sirvió como catalizador para la aprobación de la norma, que busca evitar la repetición de tragedias similares mediante el aumento de sanciones y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley es el aumento de facultades para fiscales y policías. En los casos de accidentes con lesiones o víctimas mortales, la fiscalía cuenta ahora con herramientas ampliadas para presentar cargos más severos contra conductores con antecedentes por manejar sin licencia válida. Esto significa que, además de las sanciones administrativas y penales ya existentes, las autoridades pueden agravar las imputaciones y exigir medidas adicionales en el marco de los procesos judiciales.

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La ampliación de competencias para los cuerpos policiales se traduce en una mayor capacidad de fiscalización y persecución del delito en situaciones donde el historial del conductor agrava la gravedad del hecho. En palabras de la cadena NBC, “si usted está registrado como infractor habitual de tránsito, el estado de Florida puede revocarle sus privilegios de conducción y, si una persona continúa conduciendo como infractor habitual de tránsito, podría enfrentar cargos penales”. El endurecimiento del accionar estatal pretende enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de la reincidencia y la importancia de respetar las normas de tránsito.

La entrada en vigor de la ley HB-35 también genera preocupación entre quienes utilizan el automóvil como herramienta de trabajo. Repartidores, conductores y empleados que dependen del vehículo para desplazamientos frecuentes se ven especialmente expuestos a las nuevas reglas, dado que la reincidencia o el descuido en la regularización de la licencia puede implicar la pérdida del sustento económico y la exposición a procesos judiciales. Por esta razón, las autoridades recomiendan encarecidamente a todos los trabajadores regularizar cualquier situación pendiente relacionada con licencias o suspensiones antes de enfrentarse a las consecuencias de la nueva normativa.

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