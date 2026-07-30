Maite Peñoñori en Miami: por qué dejó LAM y la radio para emigrar y empezar de cero en Estados Unidos

Maite Peñoñori se mudó a Miami en marzo de 2024 con visa de talento junto a su pareja tras un proceso planificado

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La periodista, conductora y creadora de contenido argentina Maite Peñoñori dejó una carrera en alza en Buenos Aires para emigrar a Miami con su pareja, el productor ejecutivo Martín, y reconstruir su camino profesional desde cero en Estados Unidos. En el episodio 6 de la Temporada 2 de PLANES Podcast, Peñoñori repasa la decisión de soltar LAM, La Nación y la radio con Marcelo Longobardi en Rivadavia, el proceso de la visa de talento, el golpe al ego de empezar de nuevo en una de las ciudades más competitivas para el entretenimiento en español y cómo abrió su canal de YouTube @maitepeno para construir su propio espacio editorial.

De LAM y La Nación a Miami: la decisión de emigrar en pleno momento alto

Peñoñori cuenta que la decisión no fue improvisada. La idea de tener una experiencia en el exterior la acompañaba desde el secundario, cuando empezó a averiguar por programas de Work and Travel en Nueva Zelanda y Australia. Más tarde tramitó su ciudadanía española por la línea paterna, y su pareja inició la polaca. El plan original era Europa, específicamente Madrid, por el idioma. Miami apareció cuando empezó a trabajar como reportera para El Gordo y la Flaca de Univisión desde Buenos Aires, una colaboración que la llevó a visitar el estudio en Miami y conocer a Lili Estefan y Raúl de Molina. “Nunca tuvimos el sueño americano. Fue medio así: ‘bueno, ¿y si es Miami?’. Y empezamos a investigar”.

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La pareja se mudó en marzo de 2024 con visa de talento. El proceso fue planificado: Peñoñori se reunió con un montón de gente, preguntó y averiguó antes del salto, una estrategia que ella define como armar “un colchón para que el landing sea más suave cuando emigras”. La visa dura tres años y ya está en proceso de renovación por tres años más.

El ego, el reset y la adaptación a la industria del entretenimiento en Miami

Maite Peñoñori rechazó neutralizar su acento rioplatense y sostuvo que la identidad latina forma parte del mercado de medios en Miami

Uno de los aprendizajes más duros que comparte Peñoñori es el golpe al ego de emigrar después de haber construido un nombre en los medios argentinos. En Buenos Aires había pasado por LAM desde su lanzamiento en 2016, por Intrusos, por Telenoche y por La Nación con su ciclo de entrevistas. En Miami, eso no se traduce. “Llegás a un lugar donde decís ‘acá nadie me conoce por la tele’. Si yo no iba a buscar algo, no iba a suceder nada”.

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La periodista describe a Miami como una de las ciudades más competitivas para el entretenimiento en español, con una “fila de gente que hace 10 años está viviendo en esta ciudad” esperando una oportunidad. La adaptación incluyó lo previsible —extrañar familia y amigos, construir nuevos vínculos después de los 30, sacar la licencia de conducir— y lo menos obvio: aprender el sistema legal estadounidense de los releases firmados para cada entrevista, una práctica que en Argentina no existía.

Univisión, Despierta América y el canal de YouTube @maitepeno

Hoy Peñoñori es parte del equipo de Despierta América en Univisión, donde realiza piezas y entrevistas para el matutino. Aprovechó la transición para lanzar su canal de YouTube @maitepeno, un proyecto que venía postergando por falta de tiempo cuando estaba en Argentina. Su canal aloja tres playlists activas: Entre Maite y Mate, su contenido semanal de los domingos; True Crime Shows, una serie sobre casos del mundo del entretenimiento producida con una productora externa; y Paro en el Mundo, su podcast de entrevistas a artistas, actores y periodistas.“Hay que apostar a lo propio. Mi canal”.

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La periodista también participa en proyectos de streaming en español en Miami, una escena que, según observa, no termina de encontrar el modelo de negocios que sí encontró el streaming argentino con casos como Luzu y Olga. Para Peñoñori, el fenómeno argentino es local y difícil de replicar: tiene que ver con el culto a la amistad, con el hábito del psicoanálisis y con una cultura de la conversación que no funciona igual en otros mercados.

Acento, identidad y la mirada latina sobre el cuerpo de la mujer

La adaptación de Maite Peñoñori en Miami incluyó aprender el sistema legal de releases para entrevistas y construir nuevos vínculos después de los 30

Peñoñori se niega a neutralizar su acento rioplatense, una decisión que asume como parte de su identidad profesional. Cuenta que al llegar a Miami una persona le aconsejó hablar neutro desde la primera reunión para que la contraten, pero la ciudad cambió: hoy el acento se recibe como parte del crisol que define al mercado latino estadounidense.

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Otro tema que la periodista trabaja en sus redes es la mirada latina sobre el cuerpo de la mujer. En contraste con el comportamiento del público angloparlante en Estados Unidos —que, según ella, no opina del cuerpo ajeno— Peñoñori señala que en el ecosistema latino de Miami persisten comentarios y exigencias estéticas heredadas de la cultura de las Misses. Un comentario sobre el tamaño de sus senos en redes la llevó a abrir un debate en Despierta América.“No sabés qué batalla está dando el otro. Por más que de afuera aparente lo que sea, nunca sabés”.

Maternidad, retorno y el consejo final para quienes quieren emigrar

Casada desde 2019 con Martín, su pareja desde los 20 años, Peñoñori reconoce que la maternidad está en sus planes pero todavía no tiene una fecha. Emigrar le enseñó a soltar la planificación excesiva, una idea que atraviesa el episodio entero. Mantiene su departamento en Buenos Aires sin alquilar, viaja a la Argentina cada vez que puede y subraya que el vínculo con su país no se rompió con la mudanza.

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Sobre el final del episodio, dejó un consejo para las personas que quieren cambiar, pero no se animan por miedo a perder la estabilidad. “Hacelo con miedo. Yo estaba cagada hasta las patas, pero era como ‘hacelo’”.