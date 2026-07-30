El volcán Kīlauea volvió a erupcionar en Hawái: lanzó lava a 150 metros de altura y advierten sobre un próximo episodio

El volcán Kīlauea registró su episodio eruptivo número 52 en Hawái con una fuente de lava de más de 150 metros y una columna de gases de 5.800 metros, según el Servicio Geológico (USGS)

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El volcán Kīlauea, en Hawái, registró su episodio eruptivo número 52 desde que comenzó su actividad en diciembre de 2024, con una fuente de lava que superó los 150 metros de altura y una columna de gases que alcanzó los 5.800 metros sobre el nivel del mar, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La erupción se inició en la noche del martes 29 de julio a las 19:10 hora local en el cráter Halemaʻumaʻu, ubicado en la caldera cumbre de Kīlauea, y se extendió durante 7,4 horas de fontaneo continuo de lava hasta las 2:36 del miércoles.

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El volumen total de material volcánico expulsado fue de unos 4,7 millones de metros cúbicos (6,1 millones de yardas cúbicas), suficiente para cubrir aproximadamente el 50% del piso del cráter Halemaʻumaʻu.

La erupción de Kīlauea comenzó la noche del 29 de julio en el cráter Halemaʻumaʻu y se prolongó durante 7,4 horas de fontaneo continuo de lava (USGS)

Dinámica de la erupción y comportamiento de los ventiladores

La ventana norte del cráter concentró la mayor actividad del episodio 52. Desde allí, la lava fue proyectada a unos 150 metros de altura, mientras que la tasa de efusión —es decir, la velocidad a la que el material fundido emergió— alcanzó su punto máximo de 268 metros cúbicos por segundo (350 yardas cúbicas por segundo) cerca de las 21:15 hora local del martes.

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El ventilador sur, en cambio, no generó fontaneo propiamente dicho, aunque sí emitió llamas durante los últimos minutos de la erupción. El USGS detalló que, en los cuatro minutos finales del evento, ambos ventiladores liberaron gases y llamas antes del cierre del episodio.

Las coladas de lava quedaron confinadas al interior del cráter Halemaʻumaʻu y al sector suroeste de la caldera Kaluapele, sin alcanzar zonas habitadas.

Ceniza y condiciones para las zonas aledañas

La columna de gases y ceniza producida por el episodio 52 llegó a los 5.800 metros sobre el nivel del mar, según datos de radar del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), aunque fue descendiendo de forma gradual hasta estabilizarse en torno a los 3.000 metros de altitud y los 120 metros sobre el nivel del suelo.

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Se detectó ceniza fina en áreas de acceso público del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, si bien el USGS confirmó que no se reportaron fragmentos sólidos de magma —denominados tefra— en ninguna zona poblada.

El nivel de alerta volcánica se mantiene en Amarillo (ADVISORY), el segundo escalón en la escala de cuatro niveles del USGS, lo que indica actividad elevada por encima de los parámetros normales de fondo. El código de aviación para vuelos en la zona también permanece en amarillo.

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El episodio 52 del volcán Kīlauea expulsó 4,7 millones de metros cúbicos de material volcánico, volumen que cubrió cerca del 50% del piso de Halemaʻumaʻu (REUTERS)

Estado actual: pausa y señales de un nuevo episodio

Tras el cierre del episodio 52, el volcán Kīlauea no está en erupción, pero las mediciones de los sismómetros y los inclinómetros instalados en la cumbre apuntan a que la actividad podría retomarse.

El inclinómetro Uēkahuna (UWD) registró una deflación acumulada de 14,4 microrradianes durante el episodio; desde su finalización, el terreno comenzó a reinflarse y ya recuperó 1 microrradián de inclinación, una señal de que el magma vuelve a acumularse bajo la superficie.

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De forma paralela, se detectó un pulso sísmico de baja frecuencia típico del período de pausa entre episodios.

El USGS reportó ocho terremotos superficiales dispersos en la zona de la cumbre desde el cierre del episodio 52, el mayor de los cuales fue de magnitud 2,2, registrado a las 2:22 del miércoles bajo el borde oriental del cráter Halemaʻumaʻu. Los ventiladores norte y sur mantienen un resplandor visible y se observan movimientos de enfriamiento en las coladas más recientes.

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Esta imagen tomada de un video del Servicio Geológico de Estados Unidos muestra lava saliendo del volcán Kilauea el martes 25 de noviembre de 2025, en el parque nacional Volcanes de Hawai (USGS via AP)

Contexto de la serie eruptiva y próximas proyecciones

Kīlauea lleva activo de forma episódica desde el 23 de diciembre de 2024, con erupciones que parten de los dos ventiladores en Halemaʻumaʻu. Cada episodio de fontaneo generalmente dura menos de 12 horas, y los períodos de pausa entre uno y otro pueden extenderse más de tres semanas. La erupción previa al episodio 52 ocurrió el 15 de julio y tuvo una duración de ocho horas.

La tasa de emisión de dióxido de azufre (SO₂) en la cumbre oscila ahora, según el USGS, entre 1.000 y 5.000 toneladas por día, un rango habitual durante las pausas. Las zonas de Rift Este y Rift Suroeste del volcán no registran actividad significativa ni deformación del terreno destacable.

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El USGS señaló que el cambio abrupto de deflación a inflación al término del episodio 52, junto al resplandor persistente de los ventiladores, indica que el episodio 53 es probable, aunque se requieren más datos de inclinación para establecer una ventana de pronóstico.

La agencia mantiene un monitoreo estrecho del volcán y coordina con el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y la Agencia de Defensa Civil del Condado de Hawái.

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