La fiscalía pidió que el acusado de matar a Charlie Kirk vaya a juicio: “Este no es un caso complicado”

La fiscalía de Utah pidió que Tyler Robinson vaya a juicio por asesinato agravado de Charlie Kirk y sostuvo que el caso puede derivar en la pena de muerte (Rick Egan/Pool via Reuters)

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La fiscalía de Utah presentó el 29 de julio de 2026 un escrito en el que sostiene que el caso contra Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, es tan contundente que “es la decisión más sencilla que este tribunal verá jamás”. En su argumentación, los fiscales subrayaron: “Este no es un caso complicado”.

El documento, dirigido al juez Tony Graf, busca que Robinson sea enviado a juicio por asesinato agravado, un delito que puede conllevar la pena de muerte en ese estado.

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El juez Tony Graf definirá el 1 de septiembre si existe causa probable para que el caso contra Tyler Robinson avance a juicio oral en Utah (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

El proceso judicial se encuentra en una etapa clave. La defensa de Robinson tiene plazo hasta el 11 de agosto para responder por escrito. El 1 de septiembre, el juez decidirá si el caso avanza a juicio oral, en un proceso que ha despertado gran atención tanto en Utah como a nivel nacional.

Los cargos que enfrenta Tyler Robinson

Tyler Robinson, de 23 años, quedó detenido poco después del ataque. Enfrenta siete cargos graves que resumen la gravedad de lo ocurrido y la magnitud del caso:

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Asesinato agravado.

Descarga ilegal de arma de fuego con lesiones graves.

Obstrucción a la justicia.

Dos cargos de manipulación de testigos.

Comisión de un delito violento en presencia de un menor.

El asesinato agravado es el único de los cargos que puede implicar la pena de muerte según la ley de Utah. La acusación por descarga ilegal de arma de fuego se refiere a haber disparado causando daños físicos severos. Los cargos de manipulación de testigos reflejan presuntos intentos de influir o intimidar a personas que puedan declarar ante el tribunal.

Tyler Robinson enfrenta siete cargos, entre ellos asesinato agravado, descarga ilegal de arma de fuego con lesiones graves y manipulación de testigos (Rick Egan/Pool via Reuters/File Photo)

Hasta ahora, Robinson no ha declarado si se considera culpable o inocente. Sus abogados no han emitido comentarios públicos sobre la estrategia de defensa ni sobre su versión de los hechos.

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La fiscalía insiste en que la acumulación de pruebas es suficiente para que el caso pase a juicio. Según ABC News, los fiscales describieron la causa como “tan directa” que el tribunal no debería dudar en avanzar.

Las pruebas presentadas por la fiscalía

Durante la audiencia preliminar, la fiscalía aportó diversos elementos. Entre las pruebas figuran videos de seguridad que, según los investigadores, muestran a Robinson en el techo del edificio desde donde se disparó contra Kirk.

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Los fiscales también presentaron pruebas de ADN y testimonios de testigos que ubican a Robinson en la escena. Uno de los testimonios centrales es el de Lance Twiggs, compañero de cuarto y pareja sentimental de Robinson, quien declaró en video que Robinson le confesó el crimen en persona, por carta y por mensajes de texto.

La fiscalía de Utah presentó videos de seguridad, pruebas de ADN y testimonios que ubican a Tyler Robinson en la escena del asesinato de Charlie Kirk (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo/File Photo)

Twiggs relató que “empezó a llorar un poco y dijo que ojalá no lo hubiera hecho”. Para la fiscalía, estas confesiones refuerzan la solidez del caso junto con los demás indicios y testimonios aportados.

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Según Reuters, la fiscalía sostiene que Robinson actuó motivado por las posturas políticas de Kirk, especialmente su oposición al matrimonio igualitario y los derechos de las personas transgénero. Según la agencia, el estilo de vida de Robinson resultaba incompatible con las creencias religiosas y políticas de la víctima.

Próximos pasos en el proceso judicial

El caso todavía se encuentra en una fase preliminar. La defensa de Robinson tiene plazo hasta el 11 de agosto para presentar su respuesta formal a las acusaciones. Posteriormente, el 1 de septiembre, el juez Tony Graf escuchará los argumentos de las dos partes antes de decidir si el caso debe ir a juicio oral.

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En ese momento, el juez deberá determinar si existe “causa probable”, es decir, pruebas razonables para pensar que el acusado cometió el delito y que, por tanto, corresponde juzgarlo. De avanzar el proceso, Robinson podría enfrentar la pena capital, como solicita la fiscalía.

Este fragmento resume el estado actual del proceso: Robinson permanece encarcelado, a la espera de la decisión judicial que marcará el destino del caso. La atención mediática y social se mantiene elevada ante la posibilidad de un juicio por asesinato agravado y la eventual aplicación de la pena de muerte.

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¿Qué ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en Utah Valley University?

El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk, reconocido cofundador de Turning Point USA y aliado del entonces presidente Donald Trump, participaba en un mitin al aire libre en la Universidad del Valle de Utah. Unas 3.000 personas asistieron al evento.

En pleno discurso, un disparo proveniente del techo de un edificio a unos 60 metros impactó en el activista. El público entró en pánico y la policía lanzó un operativo masivo para dar con el responsable.

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Kirk era una figura destacada dentro del movimiento conservador estadounidense. David Engelhardt, miembro de la junta directiva de Turning Point USA, lo definió como un promotor de valores tradicionales, convencido de que “la heterosexualidad dentro del matrimonio es el único patrón virtuoso para la sexualidad”.

Según la acusación, el asesinato de Charlie Kirk estuvo motivado por sus posturas políticas sobre matrimonio igualitario y derechos de las personas transgénero (Europa Press)

La conmoción por el crimen se extendió rápidamente. La investigación inicial sentó las bases del proceso judicial que hoy sigue su curso.