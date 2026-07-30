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Las autoridades sanitarias del condado de Los Ángeles emitieron una advertencia debido a un brote de tifus transmitido por pulgas

La alerta del LADPH se difundió el miércoles tras detectarse varios contagios recientes en esa comunidad, con cinco pacientes ingresados y ya recuperados, en un contexto de aumento sostenido de diagnósticos en la región

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia sanitaria por un brote de tifus transmitido por pulgas en Pico-Union
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia sanitaria por un brote de tifus transmitido por pulgas en Pico-Union
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El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LADPH) emitió una advertencia sanitaria urgente tras la detección de un brote localizado de tifus transmitido por pulgas en la zona de Pico-Union. La alerta, difundida el miércoles, busca sensibilizar a la población sobre los riesgos crecientes de esta infección bacteriana, tradicionalmente asociada a contextos de alta presencia de animales portadores y condiciones ambientales propicias para la proliferación de pulgas. La decisión de emitir la advertencia responde a la identificación de varios casos recientes, situación que ha encendido las alarmas entre las autoridades sanitarias del condado.

Este nuevo brote, que ha tenido como epicentro la comunidad de Pico-Union, se evidenció tras la hospitalización de cinco personas por presentar síntomas compatibles con el tifus. Todas ellas, según el reporte oficial, lograron recuperarse completamente tras recibir atención médica oportuna. A pesar de la recuperación de los afectados, el LADPH subrayó que la aparición de estos casos no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia al alza en la incidencia de la enfermedad en la región. De hecho, el condado de Los Ángeles ha registrado un crecimiento sostenido de diagnósticos de tifus transmitido por pulgas en los últimos años, lo que ha motivado la intensificación de las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención.

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El brote reciente ha puesto de manifiesto la importancia de comprender el modo de transmisión del tifus, una enfermedad que se propaga principalmente a través de la picadura de pulgas infectadas. Estas pulgas suelen llegar a los hogares y espacios comunitarios mediante el contacto con mascotas o animales silvestres. Según informaron los funcionarios del LADPH, en el condado de Los Ángeles las pulgas portadoras de la bacteria que causa el tifus se encuentran con mayor frecuencia en ratas, gatos callejeros y zarigüeyas. La introducción de estos animales en las viviendas o su presencia en las inmediaciones aumenta significativamente el riesgo de exposición, ya que las pulgas pueden trasladarse a las personas y provocar la infección.

Cinco personas fueron hospitalizadas por el brote de tifus transmitido por pulgas en Pico-Union y se recuperaron tras recibir atención médica
Cinco personas fueron hospitalizadas por el brote de tifus transmitido por pulgas en Pico-Union y se recuperaron tras recibir atención médica

El mecanismo de propagación implica que las personas no necesariamente deben estar en contacto directo con los animales infectados, sino que basta la presencia de pulgas en el entorno doméstico o comunitario para que se produzca la transmisión. Las autoridades remarcan la relevancia de mantener a las mascotas libres de pulgas durante todo el año y evitar el acercamiento a animales callejeros. Además, insisten en la necesidad de tomar medidas para que la fauna silvestre no tenga acceso al interior o los alrededores de las viviendas, ya que esto reduce la posibilidad de que las pulgas encuentren nuevos hospedadores humanos.

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El tifus transmitido por pulgas presenta un cuadro clínico que puede desarrollarse entre una y dos semanas después de la exposición inicial. Los síntomas más habituales incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, sarpullido, náuseas y vómitos. Ante la aparición de estos signos, el Departamento de Salud Pública recomienda buscar atención médica inmediata, ya que el diagnóstico y tratamiento temprano son fundamentales para evitar complicaciones. La enfermedad responde bien al tratamiento con antibióticos cuando se detecta a tiempo, lo que incrementa notablemente las probabilidades de recuperación sin secuelas.

La advertencia sanitaria enfatiza que, en el año 2025, nueve de cada diez personas diagnosticadas con tifus transmitido por pulgas en el condado de Los Ángeles requirieron hospitalización. Este dato resalta la potencial gravedad de la infección y la necesidad de no subestimar los primeros síntomas. Las autoridades médicas recalcan que el tratamiento oportuno es clave para evitar desenlaces graves, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes o sistemas inmunológicos debilitados.

Pesadilla con pulgas, sueños inquietantes, simbología de pulgas, fobia nocturna, sueños con infestaciones, subconsciente parásito, miedo onírico - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Departamento de Salud Pública advirtió que nueve de cada diez personas diagnosticadas con tifus transmitido por pulgas en 2025 requirieron hospitalización en el condado de Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Muntu Davis, funcionario de salud del condado de Los Ángeles, expresó la urgencia de reforzar las medidas preventivas en la comunidad. “A medida que los casos de tifus transmitido por pulgas siguen aumentando en el condado de Los Ángeles, prevenir la exposición a pulgas infectadas es más importante que nunca”, declaró. Recomienda a los residentes protegerse y proteger a sus vecinos manteniendo a sus mascotas libres de pulgas, evitando el contacto con animales callejeros y asegurando que la fauna silvestre no pueda vivir en los alrededores de las viviendas.

Las autoridades subrayan que la colaboración de la comunidad es esencial para contener la propagación de la enfermedad. Insisten en la importancia de la educación y la adopción de prácticas responsables en el cuidado de mascotas y el manejo del entorno doméstico. La prevención, recalcan, es la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de nuevos brotes y proteger la salud pública.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles ha monitoreado el aumento de casos de tifus transmitido por pulgas desde 2010. En 2025, se identificó un récord de 220 casos en el condado, una cifra significativamente superior a la registrada en años previos. Este incremento ha afectado a personas de todas las edades, lo que evidencia que la enfermedad no discrimina por grupo etario y que toda la población está potencialmente expuesta. La tendencia al alza ha llevado a las autoridades a intensificar las campañas de prevención y concienciación, así como a reforzar la vigilancia epidemiológica en las zonas de mayor riesgo.

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