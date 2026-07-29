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La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés de referencia

La junta decidió mantener los tipos en el rango del 3,5% y el 3,75%

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh. REUTERS/Eric Lee
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh. REUTERS/Eric Lee
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La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia por quinta reunión consecutiva, en una decisión que expone las crecientes tensiones internas del organismo ante una inflación que lleva más de cinco años por encima de su objetivo del 2%.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) votó 9 a 3 para sostener la tasa en el rango de 3,50% a 3,75%.

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Los presidentes de tres bancos regionales de la Fed votaron en contra de la decisión mayoritaria: Lorie Logan, del banco de Dallas; Beth Hammack, del de Cleveland; y Neel Kashkari, del de Mineápolis. Los tres se pronunciaron a favor de un aumento de un cuarto de punto porcentual. Es inusual que tres miembros del FOMC difieran simultáneamente del voto mayoritario.

Los mismos tres funcionarios ya habían disentido en la última reunión presidida por el exjefe del organismo, Jerome Powell, a finales de abril, en esa ocasión para oponerse a la promesa implícita de tasas más bajas. Los gobernadores Christopher Waller y Lisa Cook también han señalado en semanas recientes su preocupación por la trayectoria de los precios.

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Desde marzo, la inflación se disparó a máximos de tres años tras el inicio del conflicto armado liderado por Estados Unidos contra Irán, que provocó un alza en los precios globales de energía y fertilizantes. El precio del petróleo Brent superó brevemente los USD 100 por barril la semana pasada, ante la intensificación de los combates, y se mantuvo cerca de USD 90 el miércoles por la mañana.

Una compradora ojea un escaparate de comida navideña mientras hace la compra en Redmond, Washington. REUTERS/David Ryder
Una compradora ojea un escaparate de comida navideña mientras hace la compra en Redmond, Washington. REUTERS/David Ryder

La inflación al consumidor se moderó a 3,5% interanual en junio —en parte por una caída temporal en los precios de la gasolina durante un período de menor actividad bélica— y los precios al productor también subieron menos de lo esperado ese mes. El indicador de inflación preferido de la Fed alcanzó 3,4% en el año hasta mayo. La escalada reciente del conflicto agravó el panorama: Jordania interceptó misiles lanzados desde Irán pocas horas después de que las fuerzas militares estadounidenses derribaran otra andanada iraní en Oriente Medio.

Tras los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, Irán cerró el estrecho de Ormuz —por el que transita una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo—, lo que generó la mayor perturbación en el suministro de crudo de la historia. Los precios han oscilado desde entonces según el estado cambiante del conflicto, pero el costo promedio por barril es hoy entre USD 10 y USD 15 más alto que en el mismo período del año anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tras su juramento ante el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, tras su juramento ante el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Kevin Warsh, quien asumió la presidencia del organismo por designación del presidente Donald Trump, ha declarado que no tiene “ninguna tolerancia” con una inflación persistentemente elevada, pero no ha precisado si recurrirá a subidas de tasas para combatirla. Trump ha presionado reiteradamente al organismo para que baje las tasas, incluso el lunes de esta semana. Warsh ha dicho que mantendrá las decisiones de política monetaria al margen de la influencia política.

El comunicado del FOMC tras la reunión de dos días fue prácticamente idéntico al emitido en junio: reiteró que la actividad económica “se está expandiendo a un ritmo sólido” y que la inflación “sigue siendo alta en relación con el objetivo del 2%” del comité. Al sostener la tasa en el rango vigente desde diciembre, los funcionarios asumen que los costos de financiamiento actuales generan suficiente freno en la economía como para contener la inflación que no se espera que ceda por sí sola.

A los factores bélicos se suman los aranceles sobre bienes importados impuestos por Trump y el auge de inversión en centros de datos para inteligencia artificial, que ha encarecido los chips, los equipos tecnológicos y la electricidad. La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— se moderó en junio, en parte porque los alquileres de apartamentos crecen a un ritmo menor que antes.

FOTO DE ARCHIVO. La fachada del edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., Estados Unidos. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Ken Cedeno
FOTO DE ARCHIVO. La fachada del edificio de la Junta de la Reserva Federal en Washington, D.C., Estados Unidos. 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Ken Cedeno

La mayoría de los inversores anticipaba que la Fed mantendría las tasas, según la herramienta FedWatch de CME, aunque las apuestas por una suba llegaron a reflejar hasta un 40% de probabilidad en los días previos a la reunión. El 76% de los operadores prevé ahora una suba en septiembre; hace un mes, esa proporción era del 59%, según datos de CME.

“La paciencia (de los funcionarios) se está agotando en lo que respecta a la inflación, y la mayoría, si no todos, están listos para actuar si la inflación no comienza pronto a moverse hacia el 2%”, afirmó Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, en declaraciones a AFP. Diane Swonk, economista jefe de KPMG, anticipó antes de la decisión dos subidas de tasas para más adelante en el año y subrayó el carácter “corrosivo” de la inflación sostenida sobre los hogares de menores ingresos. “Golpea más a quienes menos pueden permitírselo”, señaló.

Waller fue más directo en un discurso de este mes: “Mirar la inflación con severidad hasta que se derrita ante nuestra mirada no es una opción”. El jueves, el Departamento de Comercio publicará la primera estimación del crecimiento económico del segundo trimestre junto con el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de junio, datos que los funcionarios aguardan antes de modificar su postura.

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