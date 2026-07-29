Jim Carrey casi protagoniza una película de terror: el giro que convirtió a ‘La máscara’ en comedia

El destino de una de las comedias más emblemáticas de los años 90 estuvo marcado por una inesperada decisión creativa

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La historia de ‘La máscara’ es una de las más curiosas de Hollywood. Pocos saben que la película, un clásico de la comedia de los años 90, estuvo a punto de desarrollarse como una cinta de terror al estilo de Freddy Krueger, hasta que el director Chuck Russell impulsó un cambio radical de rumbo que definió la carrera de sus protagonistas y el legado del film.

Un origen oscuro y el punto de inflexión creativo

New Line Cinema, el estudio detrás del proyecto, concibió originalmente ‘La máscara’ como una película de terror.

La idea inicial tomaba elementos de los cómics publicados por Dark Horse, donde el personaje central, Stanley Ipkiss, encuentra una máscara que transforma su personalidad y lo lleva a cometer actos violentos. Chuck Russell, con experiencia previa en el género de terror tras dirigir ‘Pesadilla en Elm Street 3: Los guerreros del sueño’, parecía el candidato ideal para continuar esa línea.

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La concepción inicial del film se apoyaba en el terror y el legado de los cómics originales (Grosby)

Sin embargo, Russell percibió el potencial de la historia para funcionar como una comedia visual y física. El director defendió ante el estudio que el guion podía destacar más si apostaba por el humor absurdo y las posibilidades del slapstick, una decisión que terminaría cambiando la historia del cine comercial de los años 90.

Este cambio solo pudo materializarse gracias a la incorporación de Jim Carrey, actor capaz de llevar la exageración al límite y dotar al personaje de un carisma difícil de igualar.

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La transformación del guion y el aporte de Jim Carrey

Russell argumentó ante los productores que la película necesitaba un intérprete con la capacidad de moverse fluidamente entre lo absurdo y lo emotivo, y que Carrey estaba en el momento justo de su carrera para asumir ese reto.

La elección del actor principal resultó decisiva para el giro hacia la comedia y el éxito internacional (Grosby)

En 1994, Carrey estrenó tres películas que lo consolidaron como una de las figuras más influyentes del cine de Hollywood: ‘Ace Ventura, un detective diferente’, ‘La máscara’ y ‘Dos tontos muy tontos’. Esta trilogía de estrenos catapultó su imagen y lo situó como referente de la comedia física.

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El propio director reconoció que, sin Carrey, esa transformación de tono habría resultado imposible. La flexibilidad del actor y su dominio de la gestualidad permitieron que el personaje se convirtiera en un ícono, alejando al film de sus raíces oscuras y orientándolo hacia un público mucho más amplio.

La química entre Carrey y Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta película, también contribuyó a que el resultado fuera memorable.

De la oscuridad a un fenómeno internacional

La película se consolidó como un fenómeno de taquilla y marcó a una generación (Captura de video)

La apuesta por la comedia no solo definió el estilo de la película, sino que también alteró su destino comercial. ‘La máscara’ se convirtió en una de las comedias más exitosas de la década, superando los USD 351 millones de recaudación global frente a un presupuesto de apenas USD 23 millones.

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El film fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, y consolidó la carrera de sus protagonistas.

El éxito de la película abrió la puerta a nuevos proyectos para Carrey y Diaz, quienes aprovecharon la popularidad obtenida para diversificar sus carreras. Mientras tanto, el personaje de la máscara adquirió estatus de culto, y su iconografía sigue vigente en la cultura popular.

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La secuela fallida y rumores de un posible regreso

Intentos posteriores por revivir la franquicia no lograron reproducir el impacto del film original (Prime Video)

Años después del estreno original, el estudio intentó revivir la franquicia con una secuela titulada ‘La máscara 2’, en la que Jim Carrey ya no participó. El papel principal quedó en manos de Jamie Kennedy, conocido por su participación en la saga ‘Scream’. Sin embargo, la secuela no alcanzó ni la repercusión ni los resultados económicos de la original: con un presupuesto de USD 84 millones, apenas recaudó USD 57 millones a nivel mundial.

La recepción negativa de ‘La máscara 2’ no impidió que el interés por la franquicia siguiera vigente. En distintas ocasiones, tanto Jim Carrey como Cameron Diaz han sido consultados sobre la posibilidad de volver a interpretar sus personajes.

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Diaz expresó su disposición a regresar solo si Carrey también aceptaba, mientras que el actor dejó la puerta abierta, siempre que el guion estuviera a la altura de las expectativas. Hasta ahora, no se ha confirmado ningún nuevo proyecto, pero la historia detrás de ‘La máscara’ continúa despertando curiosidad y alimentando expectativas sobre un eventual regreso.