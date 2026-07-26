Asesinadas a tiros dos mujeres en Nueva York por un hombre que abrió fuego contra la Policía sin dejar heridos

Dos mujeres han sido asesinadas este domingo en el interior de una vivienda en el área de los Rockaways, en el barrio neoyorquino de Queens, Estados Unidos, tras un tiroteo que se ha saldado además con la detención de un sospechoso armado tras ser alcanzado por los disparos de la Policía, según han informado las autoridades locales.

"Durante la respuesta, el sospechoso armado salió de la casa, se negó a obedecer repetidas órdenes de soltar su arma y la apuntó hacia los oficiales que acudían. Los oficiales del NYPD dispararon sus armas, hiriendo al sospechoso, quien ahora se encuentra hospitalizado y bajo custodia (...) Trágicamente, dos mujeres fueron encontradas muertas", ha informado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

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Según ha informado el cuerpo de policía local en una rueda de prensa, las autoridades habrían llegado a la escena del crimen después de haber sido advertidas por una de las víctimas.

"La llamada decía que su marido estaba armado y tenía un historial de enfermedad mental y dijo que las mataría", ha comunicado el portavoz de la policía, Christopher McTosh, quien ha confirmado que las víctimas ya habían sido asesinadas antes de que llegase la policía.

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A su llegada , el sospechoso salió de la vivienda portando un arma de fuego y provocando una pequeña explosión. Tras negarse a obedecer las repetidas órdenes de los agentes para que la soltara, el individuo apuntó hacia los policías, quienes respondieron abriendo fuego contra él. El hombre resultó herido y fue trasladado a un centro hospitalario, donde permanece bajo custodia policial.

Durante la inspección del interior de la residencia, los agentes localizaron los cuerpos sin vida de dos mujeres, que todavía no han sido identificadas. Por otro lado, ningún oficial ha resultado herido en la intervención.

A su vez, el portavoz McTosh ha confirmado que el detenido no tenía antecedentes penales ni estaba registrado por ninguna enfermedad mental en los servicios de datos de la Policía neoyorquina.

Tanto el alcalde como el portavoz han trasladado sus condolencias a los allegados de las víctimas fallecidas y ha destacado el valor y la rápida actuación de la policía, al tiempo que ha confirmado que la administración local se encuentra en estrecho contacto con las fuerzas del orden mientras la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

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UN NIÑO DE 12 AÑOS, VÍCTIMA DE UN TIROTEO EN EL BRONX

Por otro lado, el alcalde de Nueva York también ha lamentado el fallecimiento este sábado de un niño de 12 años en el barrio del Bronx. Según Mamdani, el joven iba en bicicleta cuando fue asesinado.

"Nuestros niños deberían poder andar en bicicleta en un lindo día de verano en su vecindario sin temor a ser baleados. No podemos aceptar esta violencia como algo normal", ha publicado en sus redes sociales.

Asimismo, ha rezado por la pronta recuperación de otras dos víctimas alcanzadas por las balas y ha confirmado que varias personas han sido detenidas por las autoridades.