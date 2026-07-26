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Aprende a quitar el H+ que aparece en tu celular y afecta tu conexión a internet

Este símbolo aparece cuando el dispositivo está interiores de edificios, ascensores o estacionamientos subterráneos

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Primer plano de la pantalla de un celular. Muestra la hora 18:38, iconos de NFC, Bluetooth, H+, intensidad de señal, y batería al 27%. H+ está rodeado por un círculo naranja.
El símbolo H+ en el celular indica que el teléfono usa una red HSPA+ cuando no puede conectarse a 4G o 5G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchas ocasiones, los usuarios de teléfonos móviles se encuentran con el símbolo H+ en la barra de estado, generando dudas sobre su significado y la calidad de la conexión disponible.

Este indicador suele aparecer cuando las redes de mayor velocidad, como 4G o 5G, no están disponibles en la zona. A continuación, se detallan las características de esta tecnología, cómo afecta el acceso a internet y qué acciones pueden tomarse para intentar recuperar una mejor conexión.

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Qué significa el símbolo H+ en un celular

El símbolo H+ corresponde a la tecnología HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una evolución de las redes 3G. Se trata de un estándar diseñado para mejorar la velocidad de transmisión de datos, situándose un escalón por debajo del 4G. Cuando el teléfono muestra este icono, está utilizando una red HSPA+ porque no logra conectarse a las redes más rápidas disponibles en el área.

HSPA+ se considera una tecnología de transición, a menudo llamada 3.5G o incluso 3.75G. Combina dos componentes principales: HSDPA (que acelera la descarga) y HSUPA (que mejora la subida de datos). Gracias a estas mejoras, fue posible ofrecer una experiencia de navegación más fluida que la del 3G tradicional, aunque limitada frente a los estándares más modernos.

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Primer plano de persona frustrada con celular que muestra 'Sin conexión a Internet'. De fondo, estadio de fútbol con la multitud.
El H+ aparece cuando la cobertura 4G o 5G es insuficiente por saturación, distancia de las antenas o presencia en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, el símbolo H+ surge cuando la cobertura de redes 4G o 5G es insuficiente, ya sea por saturación, lejanía de antenas o presencia en interiores de edificios, ascensores o estacionamientos subterráneos.

Esta situación puede darse en eventos multitudinarios, zonas rurales o lugares donde la señal de las redes más modernas no llega con suficiente intensidad. Incluso en grandes ciudades, durante períodos de máxima demanda, los dispositivos pueden cambiar temporalmente a H+.

Cómo afecta el símbolo H+ a la velocidad de internet

El rendimiento de la conexión bajo el símbolo H+ varía según la infraestructura y congestión de la red. Las velocidades teóricas pueden alcanzar hasta 21 Mbps de descarga y 5,76 Mbps de subida, aunque en la práctica los valores reales suelen situarse entre 4 y 10 Mbps. Si el terminal solo muestra una “H” sin el signo más, el máximo desciende a unos 14 Mbps.

Primer plano de pantalla de celular con el icono H+ de red móvil, un círculo naranja, barras de señal, el número 94 de batería y el símbolo de Bluetooth.
Las redes HSPA+ pueden alcanzar hasta 21 Mbps de descarga y 5,76 Mbps de subida, aunque la velocidad real suele ubicarse entre 4 y 10 Mbps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para poner estas cifras en contexto, las redes 2G (EDGE) apenas llegan a 0,5 Mbps, siendo útiles solo para mensajes de texto. El 4G, por su parte, ofrece velocidades de entre 20 y 100 Mbps, y el 5G puede superar ampliamente los 100 Mbps, llegando incluso a los 1,6 Gbps (hasta 5 Gbps en escenarios de laboratorio).

La experiencia de usuario con H+ permite realizar tareas básicas como enviar mensajes, revisar correos electrónicos y navegar por páginas web ligeras. Sin embargo, se presentan limitaciones evidentes para actividades que requieren mayor ancho de banda, como el streaming de video en alta definición, videollamadas o juegos en línea, donde la latencia y la velocidad pueden resultar insuficientes.

Cómo quitar el símbolo H+ y recuperar 4G o 5G

Aunque muchos usuarios buscan una solución directa para eliminar el símbolo H+ y volver a disfrutar de la velocidad de 4G o 5G, no existe un método universal que garantice el acceso inmediato a estas redes.

Primer plano de las manos de un hombre en suéter gris sosteniendo y usando un teléfono celular negro sobre una mesa de madera. El rostro no es visible.
Activar el modo avión, reiniciar el dispositivo o revisar la configuración de red puede ayudar a recuperar 4G o 5G si hay cobertura disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de H+ depende principalmente de la cobertura de la operadora y la infraestructura disponible en la zona. No obstante, sí hay una serie de acciones que pueden ayudar a mejorar temporalmente la conexión:

  • Activar el modo avión durante unos minutos: esta acción fuerza al dispositivo a desconectarse y, al desactivar el modo avión, podría buscar de nuevo y conectar a una red más rápida si está disponible.
  • Desplazarse a un área abierta o cerca de una ventana: las paredes y estructuras pueden bloquear la señal, así que moverse puede permitir que el teléfono capte una mejor cobertura.
  • Reiniciar el dispositivo: al hacerlo, el sistema realiza una nueva búsqueda de la mejor red disponible.
  • Comprobar los ajustes de red del teléfono: es recomendable asegurarse de que la configuración esté en “selección automática de red” y que la opción de 4G o 5G esté habilitada en la configuración del dispositivo.

No obstante, aunque estas medidas pueden ayudar, la clave sigue siendo la disponibilidad de cobertura. La transición de HSPA+ a LTE forma parte del proceso natural de evolución tecnológica y, en muchos países, los operadores ya están apagando las redes 3G y H+ para liberar frecuencias y mejorar el acceso a 4G y 5G.

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