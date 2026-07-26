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Comprueba si un enlace es malicioso en segundos con esta herramienta gratuita

El método consiste en copiar la dirección, abrir la herramienta online desde cualquier navegador y ejecutar la comprobación, una rutina rápida

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ataques se esconden en enlaces, verificar una URL reduce el riesgo de malware y robo de credenciales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad digital se ha vuelto una preocupación cotidiana. En un entorno donde los ataques de phishing, páginas fraudulentas y descargas de malware se ocultan tras enlaces aparentemente inocentes, aprender a verificar una URL antes de hacer clic puede marcar la diferencia entre navegar seguro o convertirse en víctima de un fraude.

Cada día circulan más de 3.400 millones de correos electrónicos de phishing y casi un tercio de ellos contiene enlaces peligrosos. El crecimiento de las estafas digitales y la sofisticación de los ataques hacen que confiar en la apariencia de un enlace ya no sea suficiente. Ahora, existen herramientas gratuitas y rápidas para comprobar en segundos si una dirección web es segura o representa un riesgo.

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Cómo identificar enlaces maliciosos

Ilustración de un anzuelo con un cursor de ratón, junto a iconos de tarjeta de crédito, candados, perfil de usuario y documentos, con la palabra Phishing.
En un entorno de estafas crecientes, revisar un vínculo antes de abrirlo evita caer en páginas fraudulentas que imitan servicios reales, un hábito preventivo especialmente útil cuando llegan mensajes inesperados con urgencia o recompensas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las soluciones más accesibles y eficaces destaca ESET Link Checker, una herramienta online que permite analizar cualquier URL sospechosa antes de visitarla. Su funcionamiento es simple: basta con copiar el enlace en el campo correspondiente y, en cuestión de segundos, recibirás un veredicto sobre su seguridad.

¿Cómo funciona?

  • Referencia cruzada de bases de datos: La herramienta compara la URL con bases de datos de amenazas y seguridad que se actualizan constantemente. Esto permite detectar no solo sitios de phishing, también páginas que alojan malware, fraudes y otras formas de estafa digital.
  • Entrega rápida del resultado: El usuario obtiene una evaluación inmediata, lo que permite tomar decisiones informadas antes de hacer clic.

Ventajas clave frente a otros métodos

  • Gratuidad y facilidad de uso: No requiere instalar programas ni crear cuentas. Es accesible desde cualquier navegador y dispositivo.
  • Actualización constante: El veredicto se basa en bases de datos y sistemas de inteligencia de amenazas que se actualizan en tiempo real.
  • Aplicable en cualquier contexto: Se puede utilizar para verificar enlaces recibidos por correo electrónico, SMS, redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Cómo usar Link Checker paso a paso

  1. Copia el enlace sospechoso que has recibido o quieres verificar.
  2. Visita la página oficial de ESET Link Checker: (https://www.eset.com/co/hogar/link-checker/)
  3. Pega la URL en el campo indicado y haz clic en “Comprobar enlace”.
  4. Lee el resultado en segundos: La herramienta te dirá si es seguro visitar la página o si representa un riesgo.

Cuál es el riesgo de los links maliciosos

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
El factor humano sigue siendo el punto débil y un clic puede abrir la puerta a una brecha - (Reuters)

Las amenazas digitales evolucionan a gran velocidad y, cada vez más, los ataques llegan disfrazados de enlaces aparentemente inofensivos. Las cifras actuales muestran una urgencia real: se envían más de 3.400 millones de correos electrónicos de phishing al día, lo que representa una amenaza masiva y en constante crecimiento.

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De estos mensajes, el 30% contiene enlaces peligrosos capaces de redirigir a páginas diseñadas para robar datos, instalar malware o provocar pérdidas financieras.

El panorama se vuelve aún más preocupante si se considera que el 74% de las brechas de seguridad son consecuencia de errores humanos o tácticas de ingeniería social. Los ciberdelincuentes saben cómo explotar la curiosidad, la urgencia o la falta de atención, y no dudan en utilizar mensajes que parecen legítimos para engañar incluso a usuarios experimentados.

Como resultado, las tasas de clics en enlaces de phishing casi se han duplicado en el último año, facilitando la propagación de estafas y ataques en todo el mundo.

Ante este escenario, la educación y la prevención resultan tan importantes como el uso de herramientas técnicas. Un solo clic descuidado puede abrir la puerta al robo de credenciales, infecciones de malware difíciles de eliminar o la pérdida de información sensible.

Consejos para evitar trampas digitales

  • Desconfía de enlaces acortados o de remitentes desconocidos. Los atacantes suelen ocultar la verdadera dirección web detrás de servicios de acortamiento.
  • Nunca ingreses datos personales en sitios web a los que llegues a través de enlaces sospechosos. Si tienes dudas, accede manualmente al sitio escribiendo la dirección en el navegador.
  • Mantén actualizado el software de seguridad en todos tus dispositivos. Las actualizaciones suelen incluir parches para nuevas vulnerabilidades.
  • Evita descargar archivos adjuntos o seguir instrucciones de correos inesperados, incluso si parecen provenir de fuentes legítimas.

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