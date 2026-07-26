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Rumania derribó un tercer dron sobre su espacio aéreo y convocó al embajador de Rusia: “Es inadmisible e intolerable”

El presidente Nicusor Dan indicó que el primer avión no tripulado derribado el viernes era de tipo Shahed, de origen iraní. Asimismo, recordó que el espacio aéreo de su país es, al mismo tiempo, “espacio aéreo de la OTAN y de la UE”

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Rumania derribó un nuevo dron que violó su espacio aéreo
Rumania derribó un nuevo dron que violó su espacio aéreo

Rumania derribó un tercer dron este domingo y convocó al embajador de Rusia por las repetidas violaciones de su espacio aéreo. El aparato cayó en la zona de Sulina-Chilia, en la desembocadura del Danubio.

La Fiscalía concluyó que el primer aparato derribado el viernes era un modelo Shahed -de origen iraní- usado por la Federación Rusa en la guerra contra Ucrania. En tanto, las investigaciones sobre los drones derribados el sábado y este domingo siguen en curso.

El presidente rumano Nicusor Dan informó que el derribo de este domingo ocurrió a las 10:13 hora local (7:13 GMT). También indicó que un F-16 de la Fuerza Aérea Rumana abatió el aparato sobre aguas territoriales rumanas.

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Nicusor Dan, presidente de Rumania, condenó el nuevo lanzamiento de un dron sobre el espacio aéreo de su país (REUTERS/Alina Smutko)
Nicusor Dan, presidente de Rumania, condenó el nuevo lanzamiento de un dron sobre el espacio aéreo de su país (REUTERS/Alina Smutko)

El ministro de Defensa Radu Miruta precisó que el avión derribó el dron cinco minutos después de su entrada en el espacio aéreo del país. Poco antes, los residentes del distrito de Tulcea recibieron una alerta extrema por la posible caída de objetos.

El aviso recomendó buscar resguardo en sótanos o refugios de protección civil. También aconsejó permanecer en casa lejos de ventanas y paredes exteriores.

Dan sostuvo que resulta “inadmisible e intolerable que la Federación Rusa siga violando el espacio aéreo rumano, que es, a su vez, espacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea”. La ministra de Exteriores Oana Toiu anunció la convocatoria del embajador ruso por “violaciones repetidas”.

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La presidenta de Moldavia Maia Sandu también se pronunció al respecto este domingo: “Otro dron ruso derribado sobre Rumania hoy. Condenamos las violaciones sistemáticas del espacio aéreo rumano por parte de Rusia — el espacio aéreo de la OTAN y la UE”.

Moldavia también condenó a Rusia por las constantes violaciones del espacio aéreo de Rumania (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)
Moldavia también condenó a Rusia por las constantes violaciones del espacio aéreo de Rumania (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, se registraron más de 100 ataques en territorio ucraniano cerca de la frontera con Rumania, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa rumano.

Ese mismo texto señaló 33 casos de entrada de drones rusos en el espacio aéreo nacional, incluido el incidente de este domingo. De ese total, 18 corresponden a lo que va de año.

Rumania sufría incursiones de este tipo con frecuencia desde 2022, pero no había derribado ningún dron hasta el viernes. En mayo, uno impactó contra un bloque de apartamentos en Galati y causó dos heridos.

En 2025, el Parlamento rumano aprobó una ley que autoriza derribar drones que vulneren el espacio aéreo del país. La secuencia de incidentes entre viernes y domingo elevó la tensión en una frontera que ya acumulaba decenas de entradas de aparatos desde el inicio de la guerra.

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