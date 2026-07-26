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Jennifer Garner cuenta la extraña relación que formó con el paparazi que la siguió durante más de 20 años

La actriz explicó que la vigilancia diaria terminó creando una convivencia ambigua, con momentos de confianza inesperada, aunque dejó claro que esa familiaridad nunca borró el acoso ni el desgaste en su vida

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Jennifer Garner
La actriz Jennifer Garner compartió cómo el seguimiento constante de un paparazi redefinió los límites de su vida privada y su relación con la prensa (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz Jennifer Garner vivió durante más de 20 años bajo la vigilancia casi diaria de un fotógrafo que terminó por convertirse en una figura familiar. En una entrevista con el pódcast Shut Up Evan, citada por Complex, describió la relación como “muy interesante”, marcada por un “respeto extraño” y una dinámica que asoció con el síndrome de Estocolmo.

Según relató Garner a Complex, dos fotógrafos la siguen a diario, aunque uno de ellos se transformó en su “fotógrafo principal”. La actriz declaró: “He hecho de todo para pedirle que se vaya. Y, al mismo tiempo, tenemos una clase de respeto extraño el uno por el otro”.

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Esa convivencia forzada se consolidó a partir de la rutina y de episodios en los que la presencia del paparazi resultó inesperadamente significativa.

Jennifer Garner
Jennifer Garner relató que dos fotógrafos la siguen todos los días, con uno de ellos convirtiéndose en una figura habitual e imposible de evitar (REUTERS/Eric Gaillard)

En uno de esos momentos, la actriz notó que una persona desconocida la seguía y temió por su seguridad. Decidió entonces acercarse al fotógrafo que la vigilaba habitualmente, convencida de que, a pesar del acoso constante, estaría a salvo junto a él. “Hemos vivido momentos muy reales juntos”, afirmó Garner en la entrevista.

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El “síndrome de Estocolmo” y los límites de la confianza

El vínculo con el paparazi principal, según la actriz, se volvió ambiguo con el paso de los años. Aunque lo intentó todo para mantenerlo lejos, la familiaridad se impuso. La situación la llevó a comparar su experiencia con el síndrome de Estocolmo, fenómeno psicológico en el que una persona desarrolla cierto grado de afinidad hacia quien la mantiene cautiva.

“Hay algo parecido al síndrome de Estocolmo”, sostuvo Garner, quien subrayó que esa confianza puntual nunca eliminó su malestar ni su deseo de preservar la intimidad.

La actriz comparó la familiaridad forzada con su paparazi principal con el síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico que surge en situaciones de cautiverio (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La actriz comparó la familiaridad forzada con su paparazi principal con el síndrome de Estocolmo, un fenómeno psicológico que surge en situaciones de cautiverio (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La actriz también reconoció que recurrió “un millón de veces” a la policía para solicitar que la dejaran caminar una vuelta a la manzana con sus hijos y su perro. La presión de los paparazis, lejos de ser un episodio aislado, se volvió una constante que limitó incluso los aspectos más simples de su vida cotidiana.

Consecuencias en la rutina y en la comunidad

El acoso de los fotógrafos no solo impactó a Jennifer Garner sino al entorno en el que se mueve. La actriz relató que la persecución de los paparazis provocó situaciones de peligro en el tránsito: “Si yo pasaba con el semáforo en amarillo, 15 autos cruzaban detrás de mí con la luz roja”.

Además, los fotógrafos llegaban a invadir propiedades privadas, subiendo al césped de otras personas, incluso en terrenos inclinados.

La presencia permanente de paparazis alteró el tránsito, la convivencia barrial y las actividades familiares, generando incomodidad en todo su entorno (REUTERS/Mario Anzuoni)
La presencia permanente de paparazis alteró el tránsito, la convivencia barrial y las actividades familiares, generando incomodidad en todo su entorno (REUTERS/Mario Anzuoni)

La presión mediática también afectó actividades familiares. En una ocasión, la familia intentó inscribir al hijo menor de Garner en una liga infantil de fútbol, pero la asociación les pidió dejar de asistir porque la presencia de los fotógrafos provocaba la llegada de una veintena de vehículos y alteraba el normal desarrollo de los partidos.

Una dinámica que desborda el ámbito personal

La situación descrita en la entrevista, recogida por Complex, trascendió el círculo íntimo de Garner y alcanzó a vecinos y a otros espacios de la comunidad.

La actriz señaló que la dinámica impuesta por los paparazis ya no solo afectaba a su familia, sino que arrastraba a terceros y generaba incomodidad en el barrio.

El impacto del acoso mediático se extendió más allá de la familia Garner, afectando a vecinos y a la vida cotidiana de la comunidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
El impacto del acoso mediático se extendió más allá de la familia Garner, afectando a vecinos y a la vida cotidiana de la comunidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Garner explicó que la rutina diaria de persecución y vigilancia se transformó en un fenómeno fuera de control, con consecuencias directas para quienes compartían su entorno inmediato. La problemática ya no se limitaba a la celebridad, sino que condicionaba el día a día de la comunidad.

Carrera profesional y exposición constante

Mientras enfrenta esta situación, Jennifer Garner continúa activa en su carrera. Según reportó Complex, la actriz promociona The Five-Star Weekend, una serie de Peacock.

Mientras enfrenta la presión mediática, Jennifer Garner continúa desarrollando nuevos proyectos en cine y televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)
Mientras enfrenta la presión mediática, Jennifer Garner continúa desarrollando nuevos proyectos en cine y televisión (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además, Netflix anunció que será productora ejecutiva de una nueva versión de la película 13 Going on 30, estrenada originalmente en 2004 y protagonizada por ella.

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