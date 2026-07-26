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¿Cuándo reabrirá Taylor Farms en Guanajuato? Gobierno aclara el cierre de la planta

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse, ofreció información sobre el futuro de la compañía en la entidad

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Libia Denisse espera que a la brevedad reabra Taylor Farms su planta ubicada en Doctor Mora. Crédito: Demian Sánchez / Reuters
La gobernadora de Guanajuato espera que a la brevedad reabra Taylor Farms su planta ubicada en Doctor Mora. Crédito: Demian Sánchez / Reuters

Libia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, informó que la compañía Taylor Farms decidió un cierre voluntario temporal de su planta para permitir las revisiones sanitarias sobre el origen de la ciclosporiasis, enfermedad que ha provocado casos de diarrea explosiva en Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo estatal adelantó que la empresa probablemente reabra su planta y reanude sus actividades muy pronto; aunque los trabajadores continúan acudiendo a sus labores, pese a que en este momento no hay producción.

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No hay afectación laboral: gobernadora de Guanajuato

También aclaró que no existe alguna afectación laboral, pues ese tema se ha hablado con la empresa, que enfrentó señalamientos por su lechuga, la cual, supuestamente, provocaba la diarrea explosiva en varios estados de la Unión Americana.

“Derivado de estas revisiones técnicas muy exhaustivas estamos ciertos de que muy pronto van a poder reabrir este lugar”, dijo la gobernadora panista.

La Secretaría de Salud descartó que haya presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas. Crédito: Cuartoscuro
La Cofepris descartó que haya presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas. Crédito: Cuartoscuro

Taylor Farms Guanajuato no es origen de la ciclosporiasis

Después de que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmaron que la lechuga mexicana no es el origen de los casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, Libia Denisse consideró que esa noticia deja muy tranquilos a los guanajuatenses.

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“Es importante decir que ya ha habido una revisión técnica que nos manifiesta que no hay ningún indicio de que sea esta la fuente de la propagación (del virus) que se ha dado en Estados Unidos, así es que pues eso nos deja muy tranquilos”, agregó.

Autoridades federales encabezan inspecciones

Cabe señalar que la gobernadora hizo especial énfasis en que el cierre temporal de la planta de Taylor Farms en Guanajuato fue voluntario, con el objetivo de facilitar las inspecciones sanitarias de las autoridades sanitarias federales.

“Debí decir que dieron todas las facilidades porque están comprometidas y están ciertos de que no es ahí donde se está generando esta problemática”, explicó la mandataria estatal.

Libia Denisse reconoce afectación por falsos señalamientos

Por otro lado, la gobernadora Libia Denise reconoció que sí hubo una afectación a causa de la conexión que se hizo del brote de diarrea explosiva con la lechuga que procesa la planta instalada en el municipio de Doctor Mora.

Libia Denisse García Muñoz Ledo Guanajuato
Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato (Lidia Dennise/FB)

Por último, la mandataria local insistió en que está trabajando muy fuerte para continuar impulsando los productos que se fabrican y se producen aquí en Guanajuato.

Cofepris confirma que no hay presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas

Mientras la gobernadora de Guanajuato hablaba sobre el futuro de la planta de Taylor Farms en la entidad, la Secretaría de Salud y la Cofepris confirmaban que no existe presencia de Cyclospora en lechugas mexicanas

Ayer, viernes 24 de julio, la dependencia compartió un comunicado en el que confirmó que tras varios análisis, hechos por autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que el parasito que provoca la diarrea explosiva no tiene su origen en los vegetales de nuestro país.

“Cofepris informa que la asociación del reciente brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas se basa en una asociación epidemiológica, es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos; por lo tanto, corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis.

“Tras la visita de inspección y verificación sanitaria realizada del 18 al 20 de julio en la planta de Taylor Farms México, Cofepris no encontró evidencia del parásito”, explicó la dependencia.

El logotipo de Taylor Farms México se puede ver en las instalaciones de la compañía luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dijera el lunes que la base para vincular la lechuga de Taylor Farms del centro de México con el mayor brote de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos en los últimos años permanece sin cambios, defendiendo su decisión de publicar una muestra que una revisión posterior determinó que era un falso positivo para el parásito Cyclospora, en Doctor Mora, estado de Guanajuato, México, 20 de julio de 2026. REUTERS/Demian Sanchez
El logotipo de Taylor Farms México se puede ver en las instalaciones de la compañía luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) dijera el lunes que la base para vincular la lechuga de Taylor Farms del centro de México con el mayor brote de enfermedades transmitidas por alimentos en los Estados Unidos en los últimos años permanece sin cambios, defendiendo su decisión de publicar una muestra que una revisión posterior determinó que era un falso positivo para el parásito Cyclospora, en Doctor Mora, estado de Guanajuato, México, 20 de julio de 2026. REUTERS/Demian Sanchez

Empresa retira del mercado sus productos

Previamente, la empresa Taylor Farms decidió retirar voluntariamente del mercado de Estados Unidos todo producto que pudiera estár relacionado con el brote y dijo que, “hasta ahora, la FDA no ha detectado Cyclospora en las muestras que ha analizado”.

Tras la confirmación de que las lechugas mexicanas no son el origen de los casos de diarrea explosiva, el gobierno de Guanajuato confía en que a la brevedad, Taylor Farms reabrirá su planta en la entidad.

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