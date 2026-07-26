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La regla del 20-80: el límite para que la batería del celular dure más tiempo

El uso de cargadores originales, evitar temperaturas extremas y mantener el software actualizado de teléfonos Android y iPhone son otras prácticas claves

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La manera de cargar el dispositivo está relacionada con la vida útil de sus componentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la vida útil de la batería es uno de los temas recurrentes entre usuarios de celulares. Diversos consejos circulan, pero uno de los más populares es la llamada regla del 20-80, que sugiere mantener la carga del dispositivo entre estos dos valores para evitar un desgaste prematuro.

Esta regla, que se apoya en pautas de expertos y fabricantes, parte de la premisa de que las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los smartphones, son sensibles a los extremos de carga.

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Por este motivo, evitar tanto las descargas profundas como las cargas completas ayuda a reducir el estrés químico interno, lo que puede traducirse en una mayor durabilidad.

Por qué se sugiere mantener la batería entre 20% y 80%

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro conectado a un cargador, con la pantalla mostrando un icono de batería y el texto 100%.
El rango de carga sugerido busca evitar el estrés químico que acelera la degradación de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica detrás de la regla del 20-80 radica en el funcionamiento de las baterías de iones de litio, que tienden a degradarse más rápido cuando se exponen a cargas completas o descargas totales.

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Cargar el teléfono hasta el 100% o dejarlo llegar al 0% genera un gran estrés en la química interna de la batería, lo que puede acelerar su desgaste.

Varios fabricantes han implementado funciones en sus dispositivos para limitar la carga máxima y proteger la batería. Estas opciones buscan mantener la batería en un rango seguro, lejos de los extremos, con el fin de maximizar la cantidad de ciclos de carga que puede soportar antes de perder capacidad de manera significativa.

Cómo activan los fabricantes la optimización de carga en dispositivos

Pantalla de iPhone con interfaz de usuario en español que indica "Recargando", "Límite de recarga" entre 80% y 100%, y "Recarga optimizada" activada
Los modelos recientes de iPhone integran una función para cuidar la batería. (Foto: Apple)

En los modelos más recientes de iPhone, la función de recarga optimizada se encuentra activada por defecto. Para modificar el límite de carga en dispositivos como el iPhone 15 y posteriores, solo hay que acceder a la configuración, seleccionar batería y luego recarga, donde se puede elegir un tope de carga entre el 80% y el 100% en incrementos del 5%.

Cuando se selecciona el 100%, la opción de carga optimizada sigue disponible para proteger la batería en situaciones de carga prolongada.

En teléfonos con sistema Android, la batería adaptable es una función que detecta el uso de las aplicaciones y ajusta el consumo energético en consecuencia. Se puede activar desde el menú de configuración, accediendo a batería y seleccionando la opción correspondiente.

Android en su configuración y con cada actualización trae mejoras en el funcionamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)
Android en su configuración y con cada actualización trae mejoras en el funcionamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)

Esta función prioriza el rendimiento de las aplicaciones más utilizadas y limita las tareas en segundo plano de aquellas que se usan menos, lo que puede ayudar a prolongar la vida útil de la batería.

Qué otras pautas deben seguir los usuarios para cuidar la batería del celular

Diversos especialistas coinciden en que la regla del 20-80 es una buena guía, pero no debe considerarse como una solución definitiva. El desgaste de las baterías depende de las condiciones ambientales, el tipo de cargador y la calidad de los componentes electrónicos.

El uso de cargadores y cables originales, la protección frente a temperaturas extremas y la actualización de software sugerida por el fabricante son prácticas igual de relevantes para preservar la batería.

Enchufe de pared blanco con cargador de celular blanco conectado, cable con conector USB-C colgando sobre un suelo de madera.
Es clave usar cables en buen estado y originales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar el cargador y cable oficiales que acompañan al dispositivo es fundamental para evitar daños en la batería. Los accesorios extraños pueden provocar problemas de compatibilidad y afectar la vida útil de la batería.

Otra medida útil es mantener actualizado el sistema operativo del celular, porque cada versión soluciona errores, reduce el riesgo de ser víctima de ciberataques y mejora el rendimiento de diferentes componentes del teléfono.

Asimismo, se sugiere evitar exponer el teléfono a temperaturas extremas y activar funciones de ahorro de energía cuando sea necesario. Si el usuario detecta un deterioro anómalo en la autonomía, lo más conveniente es contactar al soporte técnico de la marca para realizar un diagnóstico.

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