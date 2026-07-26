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Un actor en bicicleta, una llamada de último minuto y un papel en DC: cómo Tom Rhys Harries se convirtió en Clayface

La nueva cinta impulsada por James Gunn llegará el 23 de octubre con una historia más íntima, centrada en la transformación de Matt Hagen en el clásico enemigo de Batman

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Clayface presenta un nuevo tráiler.

Tom Rhys Harries supo que sería Clayface por una llamada inesperada mientras andaba en bicicleta por Londres. Su agente británico, apurado por abordar un vuelo, lo contactó con urgencia para avisarle que interpretaría al nuevo villano de DC Studios.

Rhys Harries, de 33 años y criado en Gales, explicó que la situación fue inusual por el tamaño del proyecto. Su agente le avisó de forma rápida, ya que el anuncio oficial se haría público en cuestión de horas. “Tuvo que llamarme muy rápido. Me llamó justo antes de abordar un vuelo”, relató el actor sobre ese momento decisivo en su carrera.

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Tom Rhys Harries se enteró de su incorporación al proyecto pocas horas antes de que el anuncio se hiciera público (Reuters)
Tom Rhys Harries se enteró de su incorporación al proyecto pocas horas antes de que el anuncio se hiciera público (Reuters)

A diferencia de otras ocasiones, la diferencia horaria y la inminencia del comunicado impidieron que sus agentes lo contactaran juntos. La urgencia de la llamada se sumó a la tensión acumulada durante un proceso de audiciones que se prolongó cerca de dos meses, una etapa que el propio actor definió como una prueba de estrés.

El alivio tras la espera

Para sobrellevar la incertidumbre, Rhys Harries eligió recorrer Londres en bicicleta. Esa rutina, pensada para despejar la mente, se transformó en una celebración improvisada en cuanto recibió la noticia.

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“Salí a recorrer Londres para distraerme de la espera”, contó el actor. La confirmación lo llevó a contactar de inmediato a su familia y a algunos amigos, compartiendo la alegría a través de llamadas desde la calle.

Tom Rhys Harries paseó en bicilceta para calmar la ansiedad por el papel con el que se terminó quedando (Reuters)
Tom Rhys Harries paseó en bicilceta para calmar la ansiedad por el papel con el que se terminó quedando (Reuters)

La obtención de este papel representa su primer gran protagónico en el universo de DC Studios. Hasta el momento, su carrera había incluido participaciones en títulos como The Gentlemen, The Return y Madfabulous, así como la serie The Light in the Hall.

El desafío de Clayface

En Clayface, Rhys Harries interpreta a Matt Hagen, un actor de Gotham City cuya vida da un giro cuando un gánster desfigura su rostro después de descubrir que se acostó con su novia.

A partir de ese hecho, el personaje recurre a una científica, encarnada por Naomi Ackie, quien le ofrece un suero experimental que promete restaurar su apariencia.

Clayface (Captura de tráiler oficial)
El personaje de Clayface recurre a una científica que le ofrece un suero experimental (Captura de tráiler oficial)

La trama plantea que el tratamiento funciona al principio, pero pronto transforma el cuerpo de Hagen hasta convertirlo en la entidad cambiante asociada al villano de Batman. El reparto se completa con Max Minghella, Eddie Marsan y David Dencik, quienes también tienen roles destacados en la historia.

El proceso creativo y la visión del director

James Watkins, director de la película, afirmó que desde su primer encuentro con Rhys Harries sintió que era adecuado para el personaje. “Lo sometí a cuatro o cinco audiciones, además de varias lecturas y pruebas de química”, explicó.

El realizador detalló que, cuando se confirmó el resultado, ambos mantuvieron una conversación muy agradable en la que compartieron su visión sobre cómo abordar el papel.

Primer tráiler de ‘Clayface’
Primer tráiler de ‘Clayface’, la apuesta por el horror corporal centrada en el villano de Batman (Créditos: DC Studios)

Durante esas pruebas, el director y el actor analizaron juntos el trasfondo del personaje y coincidieron en la manera de interpretarlo en pantalla. Watkins valoró la disposición de Rhys Harries para sumarse a un proyecto de alto perfil y señaló que el trabajo conjunto durante las audiciones ayudó a consolidar la elección.

Una apuesta de terror dentro del universo DC

Clayface llegará a los cines el 23 de octubre y ocupará un lugar concreto dentro del nuevo universo de DC impulsado por James Gunn. Se trata de la tercera película de esta etapa, tras Superman y Supergirl, y aunque forma parte del entramado compartido, tanto Rhys Harries como Watkins presentaron la cinta como una historia contenida.

Primer tráiler de ‘Clayface’
La película de DC se estrena el 23 de octubre (Créditos: DC Studios)

El director definió Clayface como una película de menor presupuesto que busca arriesgar dentro del género del terror, apostando por una narrativa más íntima en comparación con otras superproducciones del estudio.

La propuesta introduce un tono diferente en el universo DC, combinando elementos de suspenso y drama con la transformación de uno de los villanos clásicos de Batman.

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