Estados Unidos

Una cúpula de calor extremo asfixia el centro de EE. UU.: millones en alerta y sin alivio nocturno desde Texas hasta Dakota

El episodio dispara riesgos de salud y obliga a respuestas de emergencia, mientras comunidades enteras enfrentan jornadas y noches extremas

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Una cúpula de calor llevará temperaturas de 37,8°C y más al centro de Estados Unidos y afectará a unos 70 millones de personas bajo alertas (EFE/GRAEME SLOAN)
Una cúpula de calor llevará temperaturas de 37,8°C y más al centro de Estados Unidos y afectará a unos 70 millones de personas bajo alertas (EFE/GRAEME SLOAN)

Una cúpula de calor llevará temperaturas de 37,8°C y más a gran parte del centro de Estados Unidos durante este fin de semana y la próxima semana, en un episodio que afectará a unos 70 millones de personas bajo alertas.

Según los meteorólogos, el riesgo será mayor porque las noches no ofrecerán alivio suficiente para reducir el estrés térmico acumulado.

El episodio se considerará peligroso por la combinación de calor sostenido, humedad elevada y noches cálidas, que aumentará la posibilidad de cuadros graves como el golpe de calor, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

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El mayor impacto se desplazará hacia Texas y sectores de la costa del Golfo para el miércoles, mientras una amplia franja del país registrará valores entre 5,6°C y 8,3°C por encima de lo habitual. En el oeste de Nebraska, bajo alerta por calor extremo del Servicio Meteorológico Nacional, se esperaban máximas de 42°C el sábado y el domingo.

Según explicó Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema permanecerá casi inmóvil durante gran parte de la semana. Esa persistencia es uno de los factores que volverá más peligroso el episodio: la alta humedad intensificará la sensación térmica y las mínimas nocturnas no bajarán lo suficiente como para permitir recuperación.

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La zona afectada irá desde el desierto del suroeste hasta la costa del Golfo y se extenderá hacia el Medio Oeste y las Grandes Llanuras. También podrían romperse algunos récords en el área de Denver, mientras que incluso regiones habitualmente más templadas de Montana y Wyoming superarían los 37°C.

El calor abarcará desde Dallas hasta Dakota del Norte y dejará pocas horas de alivio

Varias personas cruzan una calle amplia en una ciudad de Estados Unidos bajo luz solar fuerte. Se ven edificios altos y autos estacionados al fondo.
El mayor impacto de la ola de calor se desplazará hacia Texas y la costa del Golfo, con valores entre 5,6°C y 8,3°C por encima de lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La franja más intensa del calor se extenderá desde Dallas hasta Dakota del Norte. Oravec señaló que podría llegar cierto alivio al centro de Estados Unidos hacia el próximo fin de semana, aunque advirtió que ese descenso podría ser apenas temporal.

No todas las regiones quedarán expuestas al mismo nivel de riesgo. El Atlántico Medio, el Noreste y gran parte del Noroeste del Pacífico deberían evitar el calor más extremo.

Cómo impactará en distintas ciudades

El Servicio Meteorológico Nacional previó máximas de 42°C en el oeste de Nebraska y advirtió que el sistema permanecerá casi inmóvil durante gran parte de la semana (REUTERS/Eric Lee)
El Servicio Meteorológico Nacional previó máximas de 42°C en el oeste de Nebraska y advirtió que el sistema permanecerá casi inmóvil durante gran parte de la semana (REUTERS/Eric Lee)

En Indianapolis, los asistentes a la Brickyard 400 del domingo tendrán estaciones para recargar botellas de agua, espacios para refrescarse y permiso para ingresar con neveras portátiles, como parte de las medidas previstas para un evento en condiciones de altas temperaturas.

En Denver, los centros recreativos abrirán áreas con aire acondicionado para que la población pueda resguardarse. La medida buscará ofrecer espacios de alivio ante un episodio que, según los meteorólogos, no dará tregua durante las noches.

En Chadron, Nebraska, el calor ya alteró actividades habituales. En el Museo del Comercio de Pieles hubo menos visitantes de lo normal para esta época del año y los gorros y pieles de la tienda de regalos perdieron demanda.

Hannah Lovelace, empleada del museo, resumió el efecto del clima sobre el consumo con una observación simple: “Estoy segura de que nadie querría usarla en un día como este”. Añadió que, en cambio, las camisas holgadas de tela de época seguían siendo populares entre quienes participan en recreaciones históricas de la frontera conocidas como rendezvous.

El episodio se suma a un verano ya marcado por olas de calor en Estados Unidos y Europa

La nueva ola de calor en Estados Unidos se suma a un verano con episodios extremos también en Europa, donde Francia registró al menos 5.700 muertes más de lo habitual en junio (REUTERS/Cheney Orr)
La nueva ola de calor en Estados Unidos se suma a un verano con episodios extremos también en Europa, donde Francia registró al menos 5.700 muertes más de lo habitual en junio (REUTERS/Cheney Orr)

Esta nueva ola llega después de varias semanas de temperaturas extremas. A comienzos de julio, el este de Estados Unidos soportó un calor que llevó a comunidades a cancelar celebraciones del Día de la Independencia y alteró los actos por el 250 aniversario del país.

Más tarde, a mediados de julio, otra ola de calor golpeó el suroeste y las Grandes Llanuras. Fuera del país, Europa también atravesó un episodio grave en junio: Francia registró al menos 5.700 muertes más de lo habitual durante ese período.

Andy Pershing, director de programas de Climate Central, vinculó esta tendencia con el aumento del dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, al sostener que ese proceso incrementa la probabilidad de que las temperaturas extremas sean más frecuentes e intensas.

Pershing describió el fenómeno en estos términos: “Estamos experimentando exactamente lo que los modelos climáticos de la década de 1990 predijeron que experimentaríamos ahora.

Es decir, olas de calor más frecuentes y severas, mayores anomalías de temperatura, más humedad y temperaturas nocturnas más elevadas. Todo esto forma parte del panorama climático”.

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