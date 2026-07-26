El verdadero origen de Star Wars: George Lucas quería algo muy distinto a la ciencia ficción

El director explicó que quiso alejar a Star Wars de la ciencia y de los errores físicos que suelen discutirse en la ciencia ficción (YouTube: Star Wars Latinoamérica)

George Lucas dejó registrada su postura en 1977, el mismo año del estreno de Star Wars, en una entrevista con Rolling Stone: su saga galáctica no era ciencia ficción. Era fantasía espacial, y esa distinción no surgió a posteriori ni como reacción a nada, sino que formó parte del proyecto desde el primer borrador.

La declaración, recuperada por Espinof, desmonta una percepción instalada durante décadas entre el público y la crítica. El director explicó que su intención fue distanciarse del género especulativo que dominaba la ciencia ficción de la época: “Simplemente quería olvidarme de la ciencia. Eso se solucionaría solo”, afirmó, y añadió que le preocupaba que los aficionados al género señalaran errores físicos, como la ausencia de sonido en el espacio exterior.

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Esa búsqueda lo llevó a mirar hacia atrás en la historia de la literatura popular. Lucas tenía un referente claro: la obra de Edgar Rice Burroughs, el autor de la serie Barsoom —que incluye Una princesa de Marte— y el padre de lo que se conoce como romance planetario.

Según Espinof, el cineasta declaró que quería “hacer una fantasía espacial que estuviera más en el género de Edgar Rice Burroughs; todo ese otro extremo de la fantasía espacial que existía antes de que la ciencia la dominara en los años 50”.

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George Lucas sostuvo en 1977 que Star Wars no era ciencia ficción, sino fantasía espacial.

La influencia de Burroughs fue tan profunda que los primeros apuntes de Lucas para el proyecto, titulados The Journal of the Whills, tomaban prestada incluso la estructura de apertura de A Fighting Man of Mars.

El otro polo que marcó su enfoque fue Stanley Kubrick. Para Lucas, 2001: Odisea del Espacio representaba “la película de ciencia ficción definitiva”, y consideraba que resultaría muy difícil superarla. Esa convicción lo empujó a buscar un territorio diferente, más cercano a los cuentos de hadas que a la física especulativa.

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“Lo que realmente necesitamos hacer es colonizar la próxima galaxia, alejarnos de los hechos duros de 2001 y ponernos en el lado romántico", afirmó en declaraciones a Rolling Stone.

Cómo Lucas volvió a definir a Star Wars

La postura de Lucas no se limitó a aquella entrevista. En el Festival de Sundance de 2015, volvió a ser explícito: "Star Wars no es una película de ciencia ficción, es una película de fantasía y una ópera espacial. Realmente no tengo ningún interés en la ciencia ficción".

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George Lucas explicó que evitó la ciencia en Star Wars para no someter la saga a objeciones sobre errores físicos en el espacio.

En Star Wars: The Annotated Screenplays, el director también escribió: Sabía desde el principio que no estaba haciendo ciencia ficción. Estaba haciendo una ópera espacial, una película de fantasía, una pieza mitológica, un cuento de hadas".

Ese marco mitológico fue otro de los pilares del proyecto. Lucas bebió de la obra del estudioso Joseph Campbell, en particular de El héroe de las mil caras, que describía la estructura común de los mitos universales.

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El arco de Luke Skywalker en la primera película siguió de forma deliberada ese esquema del “viaje del héroe”, lo que le dio a la saga un alcance que trascendía el género y las fronteras culturales.

Qué dijeron Ford y Lucas sobre la saga

El viaje del héroe de Luke Skywalker, la influencia de Joseph Campbell y la coincidencia de Harrison Ford reforzaron la lectura de Star Wars como saga mitológica.

En el plano del reparto, Harrison Ford, quien interpretó a Han Solo en la trilogía original, coincidió con esa lectura en el mismo año del estreno. “Es una película de fantasía, no es tanto ciencia ficción como fantasía espacial”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por Espinof, y subrayó que la saga trataba más sobre personas que sobre ciencia, lo que le otorgaba una energía diferente.

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Lucas también reconoció que, para desarrollar el proyecto, realizó una investigación sociológica orientada a comprender qué factores hacen que las películas tengan éxito, según detalló Espinof.

El resultado fue una obra que reivindicaba la tradición de los dragones, los héroes clásicos y Tolkien, géneros que, a su juicio, habían quedado desplazados por la ficción especulativa tras la aparición de la bomba atómica.

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