Entretenimiento

El verdadero origen de Star Wars: George Lucas quería algo muy distinto a la ciencia ficción

En diversas entrevistas, el director explicó cuáles fueron las influencias que guiaron la creación de la saga y por qué eligió un camino diferente al de otras películas de la época

Guardar
Google icon
El director explicó que quiso alejar a Star Wars de la ciencia y de los errores físicos que suelen discutirse en la ciencia ficción (YouTube: Star Wars Latinoamérica)

George Lucas dejó registrada su postura en 1977, el mismo año del estreno de Star Wars, en una entrevista con Rolling Stone: su saga galáctica no era ciencia ficción. Era fantasía espacial, y esa distinción no surgió a posteriori ni como reacción a nada, sino que formó parte del proyecto desde el primer borrador.

La declaración, recuperada por Espinof, desmonta una percepción instalada durante décadas entre el público y la crítica. El director explicó que su intención fue distanciarse del género especulativo que dominaba la ciencia ficción de la época: “Simplemente quería olvidarme de la ciencia. Eso se solucionaría solo”, afirmó, y añadió que le preocupaba que los aficionados al género señalaran errores físicos, como la ausencia de sonido en el espacio exterior.

PUBLICIDAD

Esa búsqueda lo llevó a mirar hacia atrás en la historia de la literatura popular. Lucas tenía un referente claro: la obra de Edgar Rice Burroughs, el autor de la serie Barsoom —que incluye Una princesa de Marte— y el padre de lo que se conoce como romance planetario.

Según Espinof, el cineasta declaró que quería “hacer una fantasía espacial que estuviera más en el género de Edgar Rice Burroughs; todo ese otro extremo de la fantasía espacial que existía antes de que la ciencia la dominara en los años 50”.

PUBLICIDAD

Retrato en blanco y negro de George Lucas, un hombre blanco con cabello y barba blancos, gafas redondas, camisa a cuadros, con los brazos cruzados
George Lucas sostuvo en 1977 que Star Wars no era ciencia ficción, sino fantasía espacial.

La influencia de Burroughs fue tan profunda que los primeros apuntes de Lucas para el proyecto, titulados The Journal of the Whills, tomaban prestada incluso la estructura de apertura de A Fighting Man of Mars.

El otro polo que marcó su enfoque fue Stanley Kubrick. Para Lucas, 2001: Odisea del Espacio representaba “la película de ciencia ficción definitiva”, y consideraba que resultaría muy difícil superarla. Esa convicción lo empujó a buscar un territorio diferente, más cercano a los cuentos de hadas que a la física especulativa.

“Lo que realmente necesitamos hacer es colonizar la próxima galaxia, alejarnos de los hechos duros de 2001 y ponernos en el lado romántico", afirmó en declaraciones a Rolling Stone.

Cómo Lucas volvió a definir a Star Wars

La postura de Lucas no se limitó a aquella entrevista. En el Festival de Sundance de 2015, volvió a ser explícito: "Star Wars no es una película de ciencia ficción, es una película de fantasía y una ópera espacial. Realmente no tengo ningún interés en la ciencia ficción".

George Lucas explicó que evitó la ciencia en Star Wars para no someter la saga a objeciones sobre errores físicos en el espacio.
George Lucas explicó que evitó la ciencia en Star Wars para no someter la saga a objeciones sobre errores físicos en el espacio.

En Star Wars: The Annotated Screenplays, el director también escribió: Sabía desde el principio que no estaba haciendo ciencia ficción. Estaba haciendo una ópera espacial, una película de fantasía, una pieza mitológica, un cuento de hadas".

Ese marco mitológico fue otro de los pilares del proyecto. Lucas bebió de la obra del estudioso Joseph Campbell, en particular de El héroe de las mil caras, que describía la estructura común de los mitos universales.

El arco de Luke Skywalker en la primera película siguió de forma deliberada ese esquema del “viaje del héroe”, lo que le dio a la saga un alcance que trascendía el género y las fronteras culturales.

Qué dijeron Ford y Lucas sobre la saga

El viaje del héroe de Luke Skywalker, la influencia de Joseph Campbell y la coincidencia de Harrison Ford reforzaron la lectura de Star Wars como saga mitológica.
El viaje del héroe de Luke Skywalker, la influencia de Joseph Campbell y la coincidencia de Harrison Ford reforzaron la lectura de Star Wars como saga mitológica.

En el plano del reparto, Harrison Ford, quien interpretó a Han Solo en la trilogía original, coincidió con esa lectura en el mismo año del estreno. “Es una película de fantasía, no es tanto ciencia ficción como fantasía espacial”, afirmó el actor en declaraciones recogidas por Espinof, y subrayó que la saga trataba más sobre personas que sobre ciencia, lo que le otorgaba una energía diferente.

Lucas también reconoció que, para desarrollar el proyecto, realizó una investigación sociológica orientada a comprender qué factores hacen que las películas tengan éxito, según detalló Espinof.

El resultado fue una obra que reivindicaba la tradición de los dragones, los héroes clásicos y Tolkien, géneros que, a su juicio, habían quedado desplazados por la ficción especulativa tras la aparición de la bomba atómica.

Temas Relacionados

George LucasStar WarsHarrison FordNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger cumple 83, rompe el mito de la vejez y lanza una promesa de regreso con los Rolling Stones

En un pódcast de The New York Times, el líder de la banda se desmarca de la idea de “ganar” con los años. Habla de límites concretos y deja abierta una próxima vuelta al directo

Mick Jagger cumple 83, rompe el mito de la vejez y lanza una promesa de regreso con los Rolling Stones

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

La comedia de CBS armó en sus 12 temporadas una colección de invitados inolvidables, con leyendas de la ciencia, el cine y la cultura pop que aparecieron en escenas tan raras como memorables

Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

El artista estadounidense llegó a un acuerdo judicial tras ser acusado de agredir al productor musical Abraham Diaw en 2023

El cantante Chris Brown se declara culpable por un violento altercado en un nightclub de Londres

Christopher Nolan revela los secretos de “La Odisea”: la culpa de Odiseo, el final de Penélope y los ecos de “Oppenheimer”

El director habló con TIME sobre los cambios que realizó al adaptar la epopeya de Homero, desde la naturaleza ambigua de Atenea hasta el final que le dio a la película

Christopher Nolan revela los secretos de “La Odisea”: la culpa de Odiseo, el final de Penélope y los ecos de “Oppenheimer”

La amistad restaurada de Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tras años de distancia: “Seremos hermanas para siempre”

Las intérpretes de Laura y Mary Ingalls dejaron atrás las diferencias de su juventud y ahora celebran un afecto renovado

La amistad restaurada de Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson tras años de distancia: “Seremos hermanas para siempre”

DEPORTES

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Múnich 1958: la tragedia aérea que marcó para siempre la historia del Manchester United

Los resultados del primer estudio nacional sobre el fútbol femenino argentino: el dato más alentador y la deuda que persiste

“Quería reivindicar a Messi por lo que hizo en el Mundial”, la serie fotográfica de Víctor Bugge que reinterpreta al ídolo

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

TELESHOW

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Silvina Garré vuelve a sus recuerdos y reflexiona sobre su carrera: “Buenos Aires me dio todo”

Pablo Flores Torres, el admirador de Ángel Mahler que cumple el sueño de reinventar Drácula: “Es una gran responsabilidad”

Darío Grandinetti, a 50 años de su debut y el regreso a Rosario que cierra un círculo: “El teatro siempre fue trinchera”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

INFOBAE AMÉRICA

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

La fiscal general de Uruguay alertó sobre el avance del crimen organizado: “Todos podemos ser víctimas colaterales”

Guerra en Medio Oriente en VIVO | La Guardia Revolucionaria de Irán forzó la detención de seis buques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán buscan retomar el alto el fuego mientras se discute un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz

Detuvieron en Chile al último ex militar condenado por el crimen del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Pinochet

Zelensky aseguró que Rusia pidió 30.000 soldados adicionales al régimen norcoreano para respaldar la invasión a Ucrania