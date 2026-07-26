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El gobierno de Alemania dijo que el atropello múltiple en Berlín parece tratarse de “un ataque terrorista”

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, indicó que todas las evidencias conducen a esa hipótesis, mientras las autoridades continúan buscando al principal sospechoso quien, según el funcionario, habría utilizado un machete en el momento del ataque

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Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, habla ante la prensa tras el ataque del sábado por la noche en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)
Alexander Dobrindt, ministro del Interior alemán, habla ante la prensa tras el ataque del sábado por la noche en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Un atropello múltiple durante la celebración del Día del Orgullo LGBTI en Berlín fue calificado por el gobierno alemán como “un ataque terrorista” de carácter islamista. El incidente, que ocurrió el sábado por la noche cerca del parque Tiergarten, dejó una persona fallecida y al menos 29 heridos, la mayoría asistentes a uno de los eventos LGBTI más concurridos de Europa.

La información fue confirmada por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, quien afirmó ante la prensa que todas las evidencias apuntan a un acto de terrorismo motivado por ideología islamista. Asimismo, el funcionario señaló que el agresor habría portado un machete en el momento del ataque.

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En tanto, medios locales informan que la policía de Berlín detuvo a un ciudadano iraní como presunto cómplice, mientras el principal sospechoso, Abdul B., continúa prófugo. La descripción proporcionada por las autoridades indica que Abdul B., un joven alemán de 21 años, simpatizante del grupo Estado Islámico (EI), sería quien conducía el vehículo utilizado en el ataque.

Las fuerzas de seguridad continúan buscando al principal sospechoso del ataque que dejó hasta el momento un muerto (REUTERS/Annegret Hilse)
Las fuerzas de seguridad continúan buscando al principal sospechoso del ataque que dejó hasta el momento un muerto (REUTERS/Annegret Hilse)

Varios medios alemanes, entre ellos Der Spiegel y Bild, han detallado que el sospechoso intentó unirse a ISIS en Siria en 2025 y fue arrestado en Líbano, antes de enfrentar condena en Alemania por preparar un acto de violencia subversiva. Las autoridades consideran que Abdul B. puede estar armado y lo consideran altamente peligroso.

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Según la información difundida por RBB y Focus, el ciudadano iraní arrestado acompañaba a Abdul B. en el asiento del copiloto durante el ataque. El presunto cómplice se encuentra bajo detención provisional de la policía. Las investigaciones aún no descartan la participación de más personas en la planificación y ejecución del atentado, ya que algunas víctimas, además de ser atropelladas, presentaban heridas de arma blanca.

El ataque interrumpió de forma abrupta las celebraciones del Orgullo LGBTI, que congregaban a cientos de miles de personas en el centro de Berlín, cerca de la emblemática Puerta de Brandeburgo. Poco antes de las 22:00 horas, una furgoneta blanca embistió a los asistentes en el extremo sur del parque Tiergarten, antes de chocar contra un árbol. Según el reporte de los bomberos, una persona falleció en el lugar y tres de los heridos permanecen en estado crítico y con riesgo vital.

El ministro del Interior dijo que el atacante también habría usado un machete (REUTERS/Christian Mang)
El ministro del Interior dijo que el atacante también habría usado un machete (REUTERS/Christian Mang)

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo inmediato, rastreando la zona con helicópteros equipados con cámaras térmicas y peinando el área en busca de pistas. El vehículo involucrado, una furgoneta pequeña o SUV, permanecía en el lugar del impacto el domingo, mientras filas de agentes continuaban la búsqueda del principal sospechoso. Las autoridades difundieron la descripción física y una fotografía de Abdul B., solicitando a la ciudadanía cualquier información relevante para dar con su paradero.

El gobierno de Alemania y las instituciones europeas condenaron enérgicamente el ataque. El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó lo ocurrido como un acto brutal contra una manifestación por la tolerancia y la paz en la ciudad. Por su parte, el canciller Friedrich Merz aseguró que se hará todo lo posible para llevar ante la justicia a los responsables de lo que describió como un acto abominable. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el Orgullo de Berlín simboliza la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, pilares fundamentales de la Unión Europea, y defendió que todas las personas deben poder vivir, amar y defender sus derechos sin miedo.

Varias personas dejaron flores en tributo a la víctima fatal que dejó el ataque del sábado por la noche en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)
Varias personas dejaron flores en tributo a la víctima fatal que dejó el ataque del sábado por la noche en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

La comunidad LGBTI local reaccionó convocando una vigilia frente a la Puerta de Brandeburgo para rendir homenaje a las víctimas. Armin Duenhoelter, artista drag y testigo del ataque, relató a la AFP el impacto emocional que generó la violencia en medio de una celebración destinada a reivindicar derechos y diversidad. Duenhoelter señaló que, aunque la posibilidad de un acto violento siempre existe, la conmoción persiste entre los participantes y organizadores del evento.

El ataque ha reavivado el debate público en Alemania sobre la seguridad en eventos masivos, la radicalización islamista y la política migratoria. Martin Hess, diputado del partido Alternativa para Alemania (AfD), responsabilizó en un comunicado a las autoridades por el supuesto fracaso en materia de seguridad y advirtió que el islamismo representa la principal amenaza para el país.

Este episodio recuerda a la opinión pública el atentado de diciembre de 2016 en el mercado navideño de Berlín, donde un ciudadano tunecino perpetró un atropello masivo que causó trece víctimas mortales. Las investigaciones continúan mientras la sociedad alemana exige respuestas y garantías para la protección de sus ciudadanos en actos públicos.

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