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El tifón Noul tocó tierra en el sur de China con vientos huracanados: más de 700.000 personas fueron evacuadas

La tormenta ingresó de madrugada en Guangdong con lluvias fuertes y vientos intensos, y las autoridades locales ordenaron desalojos masivos y suspendieron operaciones aéreas en Hong Kong, según informaron fuentes oficiales

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El tifón Noul tocó tierra en el sur de China y obligó a evacuar a más de 800.000 personas.
El tifón Noul tocó tierra en el sur de China y obligó a evacuar a más de 800.000 personas.

El tifón ‘Noul’ tocó tierra este domingo en el sur de China, dejando fuertes lluvias y vientos huracanados en la provincia de Guangdong, donde las autoridades evacuaron a más de 750.000 personas y se cancelaron vuelos en el aeropuerto de Hong Kong. El Centro Meteorológico Nacional (NMC) emitió una alerta roja durante la madrugada, que pasó a amarilla tras el debilitamiento del fenómeno al llegar a tierra en Pinghai, condado de Huidong, hacia las 3.50 horas (hora local).

Las previsiones oficiales indican que el tifón se desplazará hacia el nornoroeste a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por hora, atravesando el centro de Guangdong y entrando en el sur de Hunan durante la madrugada del 27 de julio, con tendencia a perder intensidad. Según el NMC, algunas zonas del centro y este de Guangdong, el sur de Jiangxi y el sureste de Hunan experimentarán precipitaciones “extremadamente intensas”, de entre 250 y 500 milímetros.

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Las autoridades de Guangdong evacuaron a más de 750.000 personas por el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos. (REUTERS/Tyrone Siu)
Las autoridades de Guangdong evacuaron a más de 750.000 personas por el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos. (REUTERS/Tyrone Siu)

El fenómeno, considerado el más potente en China en lo que va de 2026, obligó a desalojar a cerca de 800.700 personas en Guangdong ante la previsión de crecidas de ríos de entre tres y ocho metros, con riesgo de desbordamientos e inundaciones, según informó la agencia Xinhua. Las autoridades reubicaron preventivamente a más de 715.000 personas, resguardaron cientos de buques y reforzaron el monitoreo de posibles inundaciones en siete provincias hasta la mañana del lunes.

En la región semiautónoma de Hong Kong, el observatorio meteorológico local activó el segundo mayor nivel de alerta. El paso del tifón dejó al menos nueve heridos y provocó la cancelación de unos 700 vuelos y cerca de 200 trenes. El presupuesto de emergencia destinado a la recuperación tras el tifón asciende a 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares/13 millones de euros), con prioridad en la reparación de infraestructuras dañadas y servicios públicos como hospitales y escuelas.

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Precedentes y fenómenos asociados

La temporada de tifones en el Pacífico ha sido especialmente activa. ‘Noul’, el duodécimo tifón del año en la nomenclatura china, llegó menos de dos semanas después del tifón Bavi, que dejó 135 heridos en Taiwán y obligó a evacuar a más de 1,7 millones de personas en la provincia china de Zhejiang.

Los pronósticos oficiales prevén que el tifón Noul avance hacia Hunan con lluvias de entre 250 y 500 milímetros en Guangdong, Jiangxi y Hunan. (REUTERS/Tyrone Siu)
Los pronósticos oficiales prevén que el tifón Noul avance hacia Hunan con lluvias de entre 250 y 500 milímetros en Guangdong, Jiangxi y Hunan. (REUTERS/Tyrone Siu)

En la provincia de Gansu, al noroeste de China y fuera de la trayectoria del tifón, unas lluvias intensas provocaron una crecida repentina en un paraje turístico del condado de Weiyuan, en la ciudad de Dingxi, causando la muerte de 10 personas y 23 heridos, según medios estatales. Shuangshimen, conocido por sus arcos de piedra natural, fue escenario del incidente, que dejó atrapados a varios campistas. Otras 174 personas fueron rescatadas, según la cadena CCTV.

El tifón Noul dejó al menos nueve heridos en Hong Kong y China destinó 100 millones de yuanes a la recuperación de infraestructuras y servicios públicos. (REUTERS/Tyrone Siu)
El tifón Noul dejó al menos nueve heridos en Hong Kong y China destinó 100 millones de yuanes a la recuperación de infraestructuras y servicios públicos. (REUTERS/Tyrone Siu)

La recurrencia de tifones y lluvias torrenciales afecta cada verano al sureste de China y Taiwán, con frecuentes daños materiales e interrupciones en el transporte y la economía. A principios de julio, un corrimiento de tierra en la localidad de Renzang, Gansu, causado por el tifón Maysak, dejó cerca de 40 víctimas mortales. Las autoridades mantienen la alerta máxima en varias regiones por el riesgo de nuevas inundaciones, mientras ‘Noul’ se degrada progresivamente a tormenta tropical grave con vientos de unos 110 kilómetros por hora.

Se prevé que el tifón ‘Noul’ continúe debilitándose mientras avanza hacia el interior, pero las precipitaciones extremas y el riesgo de crecidas persistirán en amplias zonas del sur y centro de China, según los pronósticos oficiales.

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