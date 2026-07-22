Estados Unidos vive el mayor brote de ciclosporiasis de su historia: más de 11.000 casos y cientos de hospitalizaciones por lechuga contaminada

El CDC confirmó 4.173 casos de ciclospora en el país y 767 en viajeros internacionales desde el 1 de mayo (CDC)

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos enfrentaron en 2026 el mayor brote registrado de infecciones por ciclospora, un parásito transmitido a través de alimentos y agua contaminados.

Más de 11 mil personas resultaron afectadas, según datos recopilados por los diversos departamentos de salud estatales.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó que, desde el 1 de mayo, se identificaron 4.173 casos a nivel nacional y 767 adicionales en viajeros internacionales.

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La cifra superó ampliamente el promedio anual de 2.800 infecciones observado desde 2016 y ya sobrepasó el récord de 2019.

Los expertos señalaron que el recuento oficial podría ser inferior al real, ya que muchas personas infectadas no buscaron atención médica ni se sometieron a pruebas específicas para detectar la enfermedad.

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Los departamentos de salud estatales contabilizaron más de 11 mil afectados y advirtieron que el recuento real del brote de ciclospora podría ser mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los retrasos en la notificación y confirmación de los casos hicieron que el número estatal superara al federal.

La situación en Michigan y otros estados

El estado de Michigan reportó 6.148 casos, la cantidad más elevada del país y un aumento del 85 % respecto a la semana anterior. En años previos, la cifra anual en esa región apenas alcanzó el medio centenar de afectados.

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Otros estados también experimentaron aumentos bruscos: Carolina del Norte informó un crecimiento del 83 % y Indiana del 150 % en los casos, en comparación con la semana anterior. El brote alcanzó a 41 estados y ya hubo 308 personas hospitalizadas.

En respuesta, la empresa Taylor Farms retiró del mercado varios productos con lechuga iceberg, identificados como posible fuente de infección en cinco estados del centro y este del país. La medida abarcó 27 estados.

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Búsqueda del origen y medidas de control

Las investigaciones del CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apuntaron a múltiples fuentes de contagio.

Estados Unidos registró en 2026 el mayor brote de ciclospora, un parásito transmitido por alimentos y agua contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se vinculó un brote a la lechuga iceberg procesada en México, las autoridades federales advirtieron que podrían estar implicados otros alimentos.

Kyle Diamantis, comisionado interino de la FDA, explicó que la agencia analizó varios “subgrupos” de casos en distintas regiones.

Aún no estuvo claro si la retirada de la lechuga contaminada estabilizaría los nuevos contagios, ya que los síntomas pueden tardar hasta dos semanas en manifestarse.

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Una portavoz del Departamento de Salud de Michigan informó que todavía era pronto para confirmar si los casos habían comenzado a disminuir tras el retiro del producto sospechoso.

Factores detrás del aumento de casos detectados

El repunte de casos este año podría no deberse solo a una mayor presencia del parásito. Craig Hedberg, profesor de salud pública en la Universidad de Minnesota, sostuvo que la difusión de la noticia sobre el brote animó a más personas a solicitar pruebas y a los médicos a incluir la ciclospora en los análisis, cuando normalmente no se hace de forma rutinaria.

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Melvin Kramer, epidemiólogo y consultor en seguridad alimentaria, coincidió en que la mayor concienciación médica podría estar elevando la cifra de diagnósticos.

"La Cyclospora no siempre se incluye en las pruebas estándar para enfermedades transmitidas por alimentos“, explicó.

Hedberg añadió que las pruebas fueron más accesibles que en brotes anteriores, lo que facilitó la identificación de casos. No obstante, reconoció que fue difícil determinar cuánto influyó este factor en el aumento observado.

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Taylor Farms retiró del mercado productos con lechuga iceberg en 27 estados por su posible vínculo con contagios de ciclospora (Crédito: Freepik)

Los departamentos de salud estatales y locales, según Hedberg, enfrentaron limitaciones de presupuesto y personal, lo que podría retrasar aún más la obtención de datos precisos.

Brote de ciclospora en 2026: causas y respuestas

El brote de ciclospora provocó miles de contagios en Estados Unidos y las autoridades vincularon parte de los casos a productos de lechuga iceberg procesados en México y distribuidos por Taylor Farms.

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La investigación siguió abierta y no se registraron fallecimientos, aunque cientos de personas requirieron hospitalización.

Las autoridades recomendaron extremar la higiene y estar atentos a los síntomas, que incluyen diarrea, náuseas y fatiga, especialmente en quienes hayan consumido productos frescos envasados recientemente.