Estados Unidos

La tormenta tropical Bertha avanza por la costa del Golfo y obliga a cerrar playas

El Centro Nacional de Huracanes alertó por vientos de 85 km/h y marejada de hasta 1,2 metros, mientras Florida, Mississippi y Luisiana bloquearon accesos en zonas bajas

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La tormenta tropical Bertha avanzó por la costa del Golfo y obligó a cerrar playas desde Florida hasta Mississippi (Reuters)
La tormenta tropical Bertha avanzó por la costa del Golfo y obligó a cerrar playas desde Florida hasta Mississippi (Reuters)

La tormenta tropical Bertha avanzó el miércoles por la costa del Golfo y empujó a las autoridades a cerrar playas desde Florida hasta Mississippi, mientras bandas de viento intenso se expandían lejos de su centro.

El viento y la marejada ciclónica concentraban la principal amenaza para los estados del sur profundo de Estados Unidos, con restricciones que incluyeron el cierre de parques, muelles y algunas carreteras en zonas bajas.

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El Centro Nacional de Huracanes informó que un aviso por tormenta tropical se extendía desde partes del noroeste de Florida hasta Luisiana e incluía al área metropolitana de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain. El organismo precisó que, a media mañana, Bertha se ubicaba a unos 90 kilómetros al noreste de la desembocadura del río Misisipi, con un desplazamiento hacia el oeste de nueve km/h y vientos máximos sostenidos de 85 km/h.

Los pronósticos indicaban que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 160 kilómetros desde el centro. Esa amplitud explicaba por qué los efectos del sistema podían sentirse en varios tramos de costa al mismo tiempo y por qué las medidas preventivas abarcaban jurisdicciones alejadas del centro de circulación.

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Los meteorólogos advirtieron sobre la posibilidad de una marejada ciclónica de hasta 1,2 metros en Luisiana, desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera estatal entre Alabama y Mississippi. También se esperaban lluvias acumuladas de entre cinco y diez centímetros, con montos mayores posibles en puntos aislados.

Aunque se preveía que la tormenta tocara tierra más tarde ese mismo miércoles, los especialistas consideraban que ese momento no era el factor decisivo. Robbie Berg, meteorólogo coordinador de alertas del Centro Nacional de Huracanes, dijo: “El ingreso a tierra no tiene demasiada importancia en este caso particular”. En el contexto de Bertha, el foco estaba puesto en el alcance de las bandas de viento y en cómo esas condiciones podían afectar sectores costeros.

A lo largo del litoral, autoridades locales cerraron playas y restringieron accesos en muelles y parques, mientras se reforzaban avisos al público ante el avance del sistema. En zonas bajas, algunos tramos de ruta quedaron bajo cierre preventivo, en línea con el riesgo de anegamientos asociados a la marejada y a la acumulación de lluvia.

Autoridades de Mississippi, Luisiana y Florida habilitaron sitios para distribuir sacos de arena a residentes que podían verse afectados por la tormenta. La medida buscó facilitar el refuerzo de accesos y viviendas, en especial en áreas expuestas al ingreso de agua y a la saturación de desagües.

En algunas playas se colocaron advertencias de doble bandera roja, con el objetivo de impedir el ingreso de bañistas al mar por el riesgo de oleaje y corrientes de resaca. En la zona de Pensacola, Florida, se observaron playas con baja concurrencia, con turistas que se acercaban a tomar fotos del oleaje que golpeaba con fuerza.

Candice Henderson, gerente del restaurante frente al mar Crab Trap, describió el contraste entre residentes y visitantes ante el mal tiempo: “Para los locales, esto es solo otra tormenta. Cuando estás de vacaciones y llueve, o vas de compras o sales a comer”. Su testimonio retrató la continuidad de la actividad en algunos puntos, aun con restricciones vigentes en sectores de playa.

Tormentas severas en otras zonas de Estados Unidos

Imagen satelital nocturna del Golfo de México con la tormenta tropical Bertha. Se observan las costas iluminadas de Estados Unidos, México y Cuba con nubes
Bertha se ubicaba cerca de la desembocadura del río Misisipi, avanzaba hacia el oeste a nueve km/h y registraba vientos máximos sostenidos de 85 km/h (NOAA)

El paso de Bertha coincidió con otros episodios de tiempo extremo en el país. Una línea de tormentas generó informes de tornados desde Cincinnati hasta Nueva Jersey. En paralelo, lluvias intensas causaron inundaciones repentinas el martes por la noche en Virginia Occidental, donde el agua anegó viviendas, arrasó puentes y obligó a realizar rescates acuáticos, según informaron las autoridades.

Bertha, segunda tormenta tropical del Atlántico; Fausto en el Pacífico

Imagen satelital de la costa del Golfo de México y el sureste de Estados Unidos con un gran sistema de nubes, luces de ciudades, fronteras y el logo de NOAA.
Bertha fue la segunda tormenta tropical del Atlántico, mientras el huracán Fausto amenazaba con oleaje y corrientes de resaca en Baja California (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bertha fue la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La primera fue la tormenta tropical Arthur, en junio, un sistema que llevó lluvias fuertes al sureste de Estados Unidos.

Con ese antecedente reciente, los especialistas advirtieron que Bertha podía descargar lluvias intensas sobre áreas costeras de Mississippi que aún se recuperaban de inundaciones asociadas a Arthur, que destruyeron y dañaron viviendas.

En el Pacífico oriental, el huracán Fausto se mantenía lejos de tierra firme el miércoles. El Centro Nacional de Huracanes indicó que el sistema se ubicaba al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California y que tenía vientos máximos sostenidos de 130 km/h.

Los pronósticos apuntaban a un fortalecimiento gradual de Fausto. El organismo advirtió que las marejadas oceánicas generadas por el huracán podían causar condiciones de oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa de Baja California, aun sin un impacto directo en tierra.

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