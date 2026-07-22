Donald Trump presidió el retorno de cuatro soldados caídos en la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump saluda durante el traslado de los restos de la soldado Isabella Gonzales en la Base de la Fuerza Aérea de Dover. 22 de julio de 2026. (REUTERS/Evan Vucci)

Donald Trump rindió homenaje este miércoles a cuatro militares estadounidenses caídos en ataques iraníes en Oriente Medio durante una ceremonia de repatriación en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, Delaware.

Sus ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, fueron bajados del avión ante sus familias, quienes observaron desde la distancia mientras equipos de siete efectivos los transportaban hacia los vehículos dispuestos en la pista, que los condujeron a la morgue de la base, la mayor instalación de ese tipo en el país.

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Trump, vestido con traje azul y corbata roja, permaneció junto a la pista y saludó durante el traslado, en lo que fue su tercera asistencia a este tipo de ceremonia desde el inicio de la guerra en febrero. Lo acompañaron el secretario de Defensa Pete Hegseth, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y los senadores Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, y Chris Coons, demócrata por Delaware.

Los ataúdes de los cuatro militares estadounidenses caídos en Oriente Medio. (REUTERS/Evan Vucci)

Ante la prensa, el mandatario calificó el acto como “una de las cosas más difíciles de hacer como presidente” y adelantó el mensaje que transmitiría a las familias: “Los queremos. Queremos a su hijo. No hay juegos, no hay nada de eso; es su hijo”.

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Tres de las víctimas perdieron la vida el viernes cuando un misil iraní impactó en el interior de la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania. El Departamento de Defensa los identificó como el teniente primero Tyler James Feehan, de 25 años, de Ewa Beach, Hawái; el sargento Angel S. Rampersad, de 28, de Ozone Park, Nueva York; y la soldado Isabella Gonzales, de 19, de Carrollton, Texas. Los tres estaban asignados a brigadas de defensa aérea del Ejército destacadas en Alemania.

El cuarto, el sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años, de Spring Lake, Carolina del Norte, cayó el domingo en un incidente separado en Erbil, Irak, durante la detonación de un dron de ataque. Los cuatro recibirán póstumamente la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate.

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Feehan, quien además será ascendido a capitán, planeaba casarse con su prometida y estudiar derecho tras su despliegue. Su familia, que viajó en el Air Force One junto al presidente, lo describió como alguien que “creía profundamente en el poder del servicio militar” y anunció la creación de una beca en su nombre. Gonzales se había graduado el año anterior de la preparatoria Hebron, en las afueras de Dallas.

Los cuatro militares recibirán póstumamente la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Insignia de Acción de Combate. (REUTERS/Evan Vucci)

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, las bajas suman 18 militares estadounidenses y miles de iraníes, a un costo de al menos 37.500 millones de dólares del presupuesto federal. El Pentágono informó que 100 efectivos resultaron heridos desde el 7 de julio, de los cuales el 96% se reincorporó al servicio.

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El martes, Trump reconoció que algunos proyectiles lograron atravesar las defensas en Jordania: “Cuando uno deja que otros hagan su trabajo, a veces las cosas no salen bien”. No precisó a quién atribuía esa responsabilidad. El domingo había prometido que cada vez que Irán cause la muerte de un soldado norteamericano, “¡pagarán por esa muerte con creces!”

Tanto legisladores republicanos como demócratas han planteado interrogantes sobre los objetivos de la guerra. Una encuesta realizada este mes reveló que 4 de cada 5 ciudadanos esperan que la guerra se prolongue, y solo el 37% aprobó los ataques militares contra Irán.

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(Con información de AP y Reuters)