“Tuve la oportunidad de descubrir lo que me gustaba hacer desde muy joven y eso fue pura casualidad”, afirmó Warren Buffett sobre su éxito

El presidente de Berkshire Hathaway sostuvo que su patrimonio se explica por factores fuera de su control, como la longevidad, la salud y un entorno familiar (AP)

A pocos días de cumplir 96 años, que será el próximo 30 de agosto, Warren Buffett volvió a sorprender al público financiero internacional al declarar que el verdadero motor de su fortuna, estimada en USD 147.000 millones, fue la suerte.

En una entrevista reciente concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC, el presidente de Berkshire Hathaway aseguró que su historia no puede entenderse solo desde el mérito personal, sino desde una cadena de acontecimientos fortuitos que comenzaron incluso antes de su primera inversión.

Según detalló Forbes, el llamado Oráculo de Omaha insistió en que su vida y carrera resultaron favorecidas por factores que escaparon por completo a su control.

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“Estoy perdiendo la cabeza. Acumulé canicas durante más tiempo del que merecía. Es solo cuestión de suerte”, expresó Buffett al referirse tanto a su longevidad como a su salud, dos elementos que considera cruciales para haber sostenido una trayectoria de casi nueve décadas en los mercados financieros.

El entorno familiar como punto de partida

El empresario señaló que el trabajo de su padre como corredor de bolsa le dio acceso precoz a los mercados - REUTERS/Scott Morgan/File Photo

En sus declaraciones, el empresario remarcó la importancia de las circunstancias en las que nació. Su padre, Howard Buffett, trabajaba como corredor de bolsa, lo que permitió al futuro magnate acceder al mundo financiero desde una edad temprana.

“Por suerte, tuve la oportunidad de descubrir, en parte por casualidad, lo que me gustaba hacer desde muy joven, y eso fue pura casualidad”, sostuvo. Agregó que, si su padre se hubiese dedicado a otro oficio, probablemente su destino habría sido muy distinto.

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Esta exposición precoz al universo de las inversiones llevó a Buffett a comprar sus primeras acciones cuando tenía solo 11 años. Adquirió tres títulos de Cities Service por USD 38 cada uno, lo que marcó el inicio de una carrera extraordinaria en el ámbito financiero. De acuerdo con Forbes Argentina, ese episodio temprano ilustró cómo las oportunidades pueden surgir de contextos familiares y sociales favorables, y no exclusivamente del esfuerzo individual.

La influencia del contexto social y geográfico

El presidente de Berkshire Hathaway no solo atribuyó su éxito a su entorno familiar, sino también al contexto social y geográfico en el que creció. En su carta anual a los accionistas correspondiente a 2024, Buffett reconoció que haber nacido en Estados Unidos constituyó una ventaja definitiva para su desarrollo profesional. Afirmó que el país ofrecía un marco propicio para el crecimiento de empresarios e inversores, algo que no habría ocurrido en todos los lugares del mundo.

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El magnate afirmó que el lugar de nacimiento, el contexto histórico y las oportunidades heredadas influyeron de forma decisiva en su desempeño - REUTERS/Brendan McDermid

Además, el empresario admitió que factores como el género y la época resultaron determinantes para su confianza en el futuro. “Gracias a mi condición de hombre, desde muy joven tuve la certeza de que me haría rico”, escribió en su carta, según publicó Forbes.

Este reconocimiento público de los privilegios estructurales y del contexto histórico vuelve a poner en el centro del debate la influencia de las condiciones externas sobre las trayectorias personales.

Mérito y azar en la construcción de una fortuna

A lo largo de su carrera, Warren Buffett relativizó en repetidas ocasiones el peso del mérito individual en la acumulación de riqueza. Insistió en que el lugar y las condiciones en las que una persona nace influyen de manera decisiva sobre su futuro, muchas veces por encima del esfuerzo propio. Según describió en la entrevista con CNBC, formar parte del reducido grupo de “las 10 personas más afortunadas del mundo” le permitió acceder a oportunidades y a una red de contactos inalcanzable para la mayoría.

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Este enfoque no es nuevo en el discurso del empresario, quien ya en otras oportunidades insistió en que la suerte y el contexto suelen ser subestimados como motores del éxito económico. Su historia, lejos de presentarse como un ejemplo exclusivo de genialidad financiera, invita a reflexionar sobre la incidencia de los privilegios y las oportunidades heredadas. “Si mi padre hubiera sido fontanero, no lo habría sido”, reconoció a CNBC.

El artículo detalló que la visión del magnate sobre el azar y la fortuna no solo desafía algunos de los mitos más extendidos sobre el éxito empresarial, sino que también revaloriza el papel de las condiciones sociales y familiares en la construcción de grandes fortunas.

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