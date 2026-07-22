Mijailo Drapati asumió como jefe del Ejército de Ucrania: “La difícil tarea que tenemos por delante no me permite hacer grandes promesas”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunió Mijailo Drapati (está dandole un apretón de manos al presidente) para formalizar este ascenso (Reuters)

Mijailo Drapati asumió el mando como jefe del Ejército de Ucrania en un contexto de inestabilidad interna y bajo la presión de la guerra con Rusia. Desde el inicio dejó en claro que no hará “grandes promesas” ante la magnitud de la tarea y que el trabajo por delante será arduo, con el compromiso de continuar las operaciones militares e impulsar nuevas capacidades en las Fuerzas Armadas.

El general, de 43 años, recibió la confianza directa del presidente Volodimir Zelensky, que firmó el decreto de designación y encabezó la reunión con la nueva cúpula militar, tras una semana de protestas y una crisis abierta por la destitución del anterior titular de Defensa.

PUBLICIDAD

En la ceremonia de asunción, Drapati agradeció la confianza depositada y anunció que el general Ihor Skibiuk ocupará el cargo de jefe del Estado Mayor General.

“Le conozco como un comandante en el que se puede confiar en circunstancias difíciles y en cuyas decisiones, experiencia y principios internos se puede depositar la confianza”, expresó Drapati, al recordar el trabajo conjunto que realizaron desde 2022 para liberar la región de Jersón.

En una reunión celebrada en Kiev, Zelensky reunió a Drapati, Skibiuk, el propio Oleksandr Sirski y Andrii Hnatov, anterior jefe del Estado Mayor General. El presidente reconoció los logros de Sirski, y destacó su papel en la defensa de Kiev, la ofensiva de Járkiv y la operación de Kursk.

PUBLICIDAD

“Es un hecho que Oleksandr Sirski aseguró el éxito de Ucrania en la defensa de Kiev, en la ofensiva de Járkiv y en la operación de Kursk”, aseguró.

Además, anunció que buscará nuevos puestos de responsabilidad para Sirski y Hnatov en la estructura militar. En el encuentro participaron también el nuevo ministro de Defensa, Yevguen Jmara, y otros altos mandos, con el objetivo de definir la hoja de ruta de la reforma militar.

En la ceremonia de asunción, Drapati agradeció la confianza depositada y anunció que el general Ihor Skibiuk ocupará el cargo de jefe del Estado Mayor General (Reuters)

Entre los asuntos tratados figuró la puesta en marcha de más operaciones de largo alcance contra Rusia y el avance en la cooperación con socios internacionales en armamento y defensa aérea, como el plan FREYJA y la producción local de misiles Patriot, tras la aprobación de licencias de desarrollo por parte de Estados Unidos. Drapati recibió instrucciones del presidente: proseguir y reforzar las acciones ofensivas en todos los frentes, planificar nuevas operaciones en la retaguardia enemiga y desarrollar la modernización tecnológica del Ejército.

PUBLICIDAD

El nuevo comandante evitó promesas grandilocuentes y destacó que la tarea que asume impide compromisos fáciles. “El presidente de Ucrania nos ha fijado tareas claras: continuar y reforzar las acciones ofensivas en todos los dominios, planificar nuevas operaciones en la retaguardia del enemigo, desarrollar el Ejército y sus tecnologías, y aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, detalló Drapati.

La llegada de Drapati se produjo tras la destitución de Sirski, cuestionado públicamente tras las protestas por la salida del ministro de Defensa Mijailo Fédorov, una figura de amplia popularidad. El propio Fédorov respaldó a Drapati como “una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia”, y lo consideró la “voz del cambio que no puede ser ignorada”.

PUBLICIDAD

Fédorov, que continúa sin responder a la oferta de Zelensky para asumir otra función relevante en el Gobierno, se mantuvo en el centro del debate público, mientras encuestas recientes lo ubicaron como la figura política en la que más confían los ucranianos, por encima del presidente.

El propio Fédorov respaldó a Drapati como “una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia” (Europa Press)

La crisis que detonó la reestructuración militar no se cerró con los nuevos nombramientos. Protestas en las calles exigieron el regreso de Fédorov al Ministerio de Defensa y el cese de Sirski, un objetivo que se concretó con la llegada de Drapati. En redes sociales, los organizadores de las manifestaciones advirtieron que volverán a convocar movilizaciones si Fédorov no retoma su cargo, al recordar que “no debemos olvidar que la segunda exigencia de la protesta era reinstalar a Mijailo Fédorov como ministro de Defensa”.

PUBLICIDAD

El perfil de Drapati responde a una nueva generación de mandos forjados en combate. Con 26 años de carrera militar, comenzó como teniente de tanques y se destacó en 2014 durante los enfrentamientos en el Donbás, cuando encabezó una operación de rescate en Mariupol. Tras la invasión rusa de 2022, Zelensky lo eligió para los frentes más críticos: logró frenar una incursión rusa cerca de Járkiv y estabilizó la línea de defensa.

En 2025, un ataque ruso sobre un centro de entrenamiento militar le costó la vida a una docena de soldados y Drapati renunció, al asumir la responsabilidad personal por la tragedia. “Un ejército donde los comandantes asumen responsabilidad personal por la vida de las personas es una fuerza viva. Un ejército donde nadie responde por las bajas está muriendo por dentro”, escribió entonces.

PUBLICIDAD

Tras ese episodio, Drapati pasó a comandar las fuerzas conjuntas en el noreste, desde donde impulsó reformas en los sistemas de reclutamiento y entrenamiento, y promovió la iniciativa y la flexibilidad en los mandos de primera línea. Ahora, en su primera declaración como jefe del Ejército, insistió en que la prioridad será desarrollar las capacidades tecnológicas, potenciar los ataques de largo alcance, apoyar a los soldados en el frente y trasladar el conflicto hacia el interior del territorio ruso tanto como sea posible.

(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)