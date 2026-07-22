Mundo

Mijailo Drapati asumió como jefe del Ejército de Ucrania: “La difícil tarea que tenemos por delante no me permite hacer grandes promesas”

El general, de 43 años, obtuvo el respaldo de Volodimir Zelensky, quien formalizó su nombramiento y lideró el encuentro con el renovado alto mando militar, después de días de protestas y tensiones provocadas por la salida del anterior ministro de Defensa

Guardar
Google icon
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunió Mijailo Drapati (está dandole un apretón de manos al presidente) para formalizar este ascenso (Reuters)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se reunió Mijailo Drapati (está dandole un apretón de manos al presidente) para formalizar este ascenso (Reuters)

Mijailo Drapati asumió el mando como jefe del Ejército de Ucrania en un contexto de inestabilidad interna y bajo la presión de la guerra con Rusia. Desde el inicio dejó en claro que no hará “grandes promesas” ante la magnitud de la tarea y que el trabajo por delante será arduo, con el compromiso de continuar las operaciones militares e impulsar nuevas capacidades en las Fuerzas Armadas.

El general, de 43 años, recibió la confianza directa del presidente Volodimir Zelensky, que firmó el decreto de designación y encabezó la reunión con la nueva cúpula militar, tras una semana de protestas y una crisis abierta por la destitución del anterior titular de Defensa.

PUBLICIDAD

En la ceremonia de asunción, Drapati agradeció la confianza depositada y anunció que el general Ihor Skibiuk ocupará el cargo de jefe del Estado Mayor General.

“Le conozco como un comandante en el que se puede confiar en circunstancias difíciles y en cuyas decisiones, experiencia y principios internos se puede depositar la confianza”, expresó Drapati, al recordar el trabajo conjunto que realizaron desde 2022 para liberar la región de Jersón.

En una reunión celebrada en Kiev, Zelensky reunió a Drapati, Skibiuk, el propio Oleksandr Sirski y Andrii Hnatov, anterior jefe del Estado Mayor General. El presidente reconoció los logros de Sirski, y destacó su papel en la defensa de Kiev, la ofensiva de Járkiv y la operación de Kursk.

PUBLICIDAD

“Es un hecho que Oleksandr Sirski aseguró el éxito de Ucrania en la defensa de Kiev, en la ofensiva de Járkiv y en la operación de Kursk”, aseguró.

Además, anunció que buscará nuevos puestos de responsabilidad para Sirski y Hnatov en la estructura militar. En el encuentro participaron también el nuevo ministro de Defensa, Yevguen Jmara, y otros altos mandos, con el objetivo de definir la hoja de ruta de la reforma militar.

En la ceremonia de asunción, Drapati agradeció la confianza depositada y anunció que el general Ihor Skibiuk ocupará el cargo de jefe del Estado Mayor General (Reuters)
En la ceremonia de asunción, Drapati agradeció la confianza depositada y anunció que el general Ihor Skibiuk ocupará el cargo de jefe del Estado Mayor General (Reuters)

Entre los asuntos tratados figuró la puesta en marcha de más operaciones de largo alcance contra Rusia y el avance en la cooperación con socios internacionales en armamento y defensa aérea, como el plan FREYJA y la producción local de misiles Patriot, tras la aprobación de licencias de desarrollo por parte de Estados Unidos. Drapati recibió instrucciones del presidente: proseguir y reforzar las acciones ofensivas en todos los frentes, planificar nuevas operaciones en la retaguardia enemiga y desarrollar la modernización tecnológica del Ejército.

El nuevo comandante evitó promesas grandilocuentes y destacó que la tarea que asume impide compromisos fáciles. “El presidente de Ucrania nos ha fijado tareas claras: continuar y reforzar las acciones ofensivas en todos los dominios, planificar nuevas operaciones en la retaguardia del enemigo, desarrollar el Ejército y sus tecnologías, y aumentar las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, detalló Drapati.

La llegada de Drapati se produjo tras la destitución de Sirski, cuestionado públicamente tras las protestas por la salida del ministro de Defensa Mijailo Fédorov, una figura de amplia popularidad. El propio Fédorov respaldó a Drapati como “una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia”, y lo consideró la “voz del cambio que no puede ser ignorada”.

Fédorov, que continúa sin responder a la oferta de Zelensky para asumir otra función relevante en el Gobierno, se mantuvo en el centro del debate público, mientras encuestas recientes lo ubicaron como la figura política en la que más confían los ucranianos, por encima del presidente.

El propio Fédorov respaldó a Drapati como “una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia” (Europa Press)
El propio Fédorov respaldó a Drapati como “una bocanada de aire fresco y un nuevo motivo de esperanza en la lucha de la gente libre por la libertad y la justicia” (Europa Press)

La crisis que detonó la reestructuración militar no se cerró con los nuevos nombramientos. Protestas en las calles exigieron el regreso de Fédorov al Ministerio de Defensa y el cese de Sirski, un objetivo que se concretó con la llegada de Drapati. En redes sociales, los organizadores de las manifestaciones advirtieron que volverán a convocar movilizaciones si Fédorov no retoma su cargo, al recordar que “no debemos olvidar que la segunda exigencia de la protesta era reinstalar a Mijailo Fédorov como ministro de Defensa”.

El perfil de Drapati responde a una nueva generación de mandos forjados en combate. Con 26 años de carrera militar, comenzó como teniente de tanques y se destacó en 2014 durante los enfrentamientos en el Donbás, cuando encabezó una operación de rescate en Mariupol. Tras la invasión rusa de 2022, Zelensky lo eligió para los frentes más críticos: logró frenar una incursión rusa cerca de Járkiv y estabilizó la línea de defensa.

En 2025, un ataque ruso sobre un centro de entrenamiento militar le costó la vida a una docena de soldados y Drapati renunció, al asumir la responsabilidad personal por la tragedia. “Un ejército donde los comandantes asumen responsabilidad personal por la vida de las personas es una fuerza viva. Un ejército donde nadie responde por las bajas está muriendo por dentro”, escribió entonces.

Tras ese episodio, Drapati pasó a comandar las fuerzas conjuntas en el noreste, desde donde impulsó reformas en los sistemas de reclutamiento y entrenamiento, y promovió la iniciativa y la flexibilidad en los mandos de primera línea. Ahora, en su primera declaración como jefe del Ejército, insistió en que la prioridad será desarrollar las capacidades tecnológicas, potenciar los ataques de largo alcance, apoyar a los soldados en el frente y trasladar el conflicto hacia el interior del territorio ruso tanto como sea posible.

(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)

Temas Relacionados

UcraniaMijailo DrapatiGuerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China amenazó con represalias a Francia por su ley contra la moda ultrarrápida

La ley aprobada por el Parlamento francés afecta principalmente a grandes plataformas asiáticas de comercio electrónico como Shein, Temu y AliExpress

China amenazó con represalias a Francia por su ley contra la moda ultrarrápida

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento acelerado de contagios y fallecimientos en la región, donde la cepa Bundibugyo dificulta el control del brote y no existen tratamientos aprobados

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Según Kpler, el tráfico por los estrechos cayó hasta un 34% en un solo día, y una interrupción prolongada de ambos podría golpear a un cuarto de todo el petróleo transportado por mar en el mundo

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Horas antes el Ejército iraní había reivindicado un ataque contra “la infraestructura central de datos de Amazon en Bahréin”

Bahréin interceptó nuevos ataques de Irán y acusó al régimen de Teherán de “una agresión sistemática”

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta

La fiscalía surcoreana pide prisión y una multa millonaria para el chef responsable de un postre con hormigas, mientras el caso reabre el debate entre innovación culinaria y regulación alimentaria. La lectura de la sentencia está prevista para el 2 de septiembre

Un restaurante Michelin de Seúl enfrenta un juicio por incluir insectos prohibidos en su carta
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gustavo Petro defendió su gestión y culpó a gobiernos anteriores por el incremento de la deuda pública de Colombia: “Vimos crecer la economía real”

Gustavo Petro defendió su gestión y culpó a gobiernos anteriores por el incremento de la deuda pública de Colombia: “Vimos crecer la economía real”

Iván Cepeda negó una nueva alianza entre Pacto Histórico y Centro Democrático a pesar de votar por Honorio Henríquez: “No existe el petrouribismo”

Morena responde a la DEA tras advertencia de ir por funcionarios corruptos: “deberían preocuparse por el narcomenudeo en su país”

Nuevo sismo de magnitud 4.1 remece Lima: epicentro fue en Huarochirí hoy, miércoles 22 de julio

Petro pidió judicializar a quienes supuestamente intentan someter fondos públicos a mafias tras protestas en la UNP: “Jamás debe arrodillarse”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Uruguay dio marcha atrás con el cambio más resistido para los fondos privados de pensiones y mantendrá el esquema

Tormentas y aguaceros se intensificarán este miércoles en Costa Rica: autoridades piden extremar precauciones en varias regiones del país

Guatemala: Gremiales del transporte extraurbano alertan por una crisis con extorsiones y diésel

Dos películas argentinas y una mexicana, seleccionadas para la sección más innovadora del Festival de Venecia

Más de 700 hombres denuncian violencia doméstica y maltrato familiar en Honduras durante 2026

ENTRETENIMIENTO

Cher ganó el juicio contra la viuda de Sonny Bono, pero la victoria le costará más de un millón de dólares

Cher ganó el juicio contra la viuda de Sonny Bono, pero la victoria le costará más de un millón de dólares

“Stuart Fails to Save the Universe”: fecha de estreno, elenco y dónde ver el esperado spin-off de “The Big Bang Theory”

A un año de la muerte de Ozzy Osbourne, su hija Kelly reflexiona sobre el dolor de la pérdida: “Lloro por el alma que era antes”

“Los niños pagan el precio”: Jennifer Garner recuerda el acoso de los paparazzi que puso en riesgo a su familia

Rebecca Hall y Millie Bobby Brown despiden a Kaylee Hottle, la joven actriz de “Godzilla vs. Kong”