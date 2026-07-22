Venezuela

La Justicia de Estados Unidos fijó para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro

El ex dictador venezolano, detenido desde enero en una prisión de Nueva York, enfrenta cuatro cargos de tráfico de drogas y armas. Su esposa, Cilia Flores, afronta tres cargos. Ambos niegan las acusaciones

Guardar
Google icon
El expresidente venezolano Nicolás Maduro comparece junto a su esposa, Cilia Flores, y sus abogados durante una audiencia por narcotráfico en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026, según este boceto judicial (REUTERS/Jane Rosenberg).
El expresidente venezolano Nicolás Maduro comparece junto a su esposa, Cilia Flores, y sus abogados durante una audiencia por narcotráfico en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan de Nueva York, Estados Unidos, el 26 de marzo de 2026, según este boceto judicial (REUTERS/Jane Rosenberg).

El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por narcotráfico y narcoterrorismo quedó fijado para el 1 de junio de 2027 tras una audiencia preparatoria celebrada este miércoles en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. La vista, que duró apenas 18 minutos, fue presidida por el juez Alvin K. Hellerstein y consolidó un calendario procesal acordado de forma conjunta por la fiscalía y la defensa.

Maduro, de 63 años, enfrenta cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Flores, de 69 años, afronta tres cargos vinculados a la importación de drogas y posesión de armas. Ambos podrían recibir cadena perpetua si un jurado los declara culpables.

PUBLICIDAD

El ex dictador y su esposa permanecen detenidos en la prisión federal de Brooklyn desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia de Caracas durante una operación nocturna y los trasladaron a Nueva York.

Antes del inicio del juicio, la defensa prevé presentar una primera batería de mociones que incluye un argumento de inmunidad soberana: Maduro era jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención. Su abogado Barry Pollack explicó durante la audiencia que, de prosperar ese recurso, el ex dictador quedaría eximido de afrontar una segunda ronda de mociones.

El calendario aprobado por Hellerstein contempla dos rondas de mociones previas al juicio. La fiscalía, encabezada por el fiscal Jay Clayton, prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre, según consignó CNN a partir de un documento del Departamento de Justicia.

PUBLICIDAD

Una caravana de vehículos, que se cree transportaba al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, viaja el día de su audiencia en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan por cargos penales, incluido el narcoterrorismo, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz
Una caravana de vehículos, que se cree transportaba al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, viaja el día de su audiencia en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan por cargos penales, incluido el narcoterrorismo, en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de julio de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

Pollack también anticipó que impugnará la legalidad de lo que calificó como un “secuestro militar”. El gobierno del presidente Donald Trump, por su parte, ha definido la incursión en Venezuela como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal iniciado hace seis años.

Durante la audiencia del miércoles, Maduro apareció con mejor aspecto que en comparecencias anteriores —más delgado, sin la cojera que había mostrado en marzo— y siguió la sesión junto a sus abogados tocándose repetidamente los auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con una coleta y gafas, vistiendo el mismo uniforme penitenciario color caqui. Ninguno de los dos tomó la palabra durante la vista.

En su primera comparecencia, el 5 de enero, ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos. En esa ocasión, Maduro afirmó en español: “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, y se presentó como “un prisionero de guerra”.

El proceso avanzó luego de que la administración Trump autorizara a Venezuela a costear los honorarios de los abogados de la pareja, algo que inicialmente había bloqueado en virtud de las sanciones vigentes contra el país. La defensa había argumentado que impedir ese financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.

En paralelo al proceso penal, las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron a comienzos de julio una demanda civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la captura del exmandatario, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez criticó el operativo estadounidense, pero se declaró dispuesta a iniciar una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington, que afirma ejercer influencia determinante sobre el país petrolero.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroJuicio a Nicolás MaduroCayó Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosCilia FloresÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez agradeció el apoyo de la delegación de Israel tras el doble terremoto en Venezuela

La presidenta encargada destacó el trabajo de la misión de ese país, que colaboró en la evaluación de daños y el diseño de planes de contingencia tras los sismos que dejaron más de 5.300 muertos

Delcy Rodríguez agradeció el apoyo de la delegación de Israel tras el doble terremoto en Venezuela

Venezuela convocó a la realización de pruebas de ADN para identificar a las víctimas del terremoto en La Guaira

Las autoridades desplegaron acciones para reconocer a quienes murieron en los sismos y controlar riesgos epidemiológicos en la zona más impactada

Venezuela convocó a la realización de pruebas de ADN para identificar a las víctimas del terremoto en La Guaira

Tres personas murieron por hantavirus en el noreste de Venezuela

El Ministerio de Salud confirmó los decesos en Anzoátegui. También se informó el fallecimiento de dos profesionales de la salud en Barinas por causas “que están por confirmarse”

Tres personas murieron por hantavirus en el noreste de Venezuela

El ex dictador Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante la Justicia de Nueva York en una audiencia por cargos de narcoterrorismo

Se trata de la tercera comparecencia desde su captura en Caracas el pasado enero. El ex líder permanece detenido desde entonces en una prisión de Brooklyn. Durante la sesión, la Fiscalía y la defensa tratarán la clasificación y preparación de las pruebas, además de la presentación de mociones previas al juicio, que todavía no tiene un cronograma definido

El ex dictador Nicolás Maduro vuelve a comparecer ante la Justicia de Nueva York en una audiencia por cargos de narcoterrorismo

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron la liberación masiva de sus allegados y rechazaron el proceso “a cuentagotas”

Un grupo mayoritariamente integrado por mujeres se concentró el martes en Caracas, desplegó pancartas y fotos, y reclamó que las excarcelaciones no se hagan de forma gradual al recordar las promesas incumplidas por parte del Gobierno chavista

Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron la liberación masiva de sus allegados y rechazaron el proceso “a cuentagotas”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 22 de julio:

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 22 de julio:

Cómo han vuelto los 26 de De la Fuente tras la segunda estrella: del ‘baño’ de tomates de Fabián y Gavi al “Viva San Fermín” de Mikel Merino

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Fuerte rechazo del campo al plan de Sturzenegger para desfinanciar al organismo que promociona la carne argentina

Analistas explican si es buen momento para comprar dólares y por qué los CDT siguen siendo una alternativa atractiva

INFOBAE AMÉRICA

¡21 km a pulso!: Jóvenes salvadoreñas desafiaron el tráfico en silla de ruedas tras no encontrar transporte en una carretera

¡21 km a pulso!: Jóvenes salvadoreñas desafiaron el tráfico en silla de ruedas tras no encontrar transporte en una carretera

Aumentan los ahogamientos infantiles en Florida y autoridades lanzan nuevas medidas para prevenir más tragedias

Casos de bronconeumonía y neumonía aumentan en Panamá mientras las muertes por influenza llegan a 55

República Dominicana: Toca “Children of Sanchez” y “Visa para un sueño” mientras espera el inicio de los Juegos Centroamericanos

Obras de infraestructura avanzan en El Salvador: El proyecto de Los Chorros alcanza el 60% de ejecución

ENTRETENIMIENTO

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Elon Musk promete una versión de La Odisea con IA que será “históricamente exacta”

Cher ganó la pelea por sus regalías, pero ahora tendrá que absorber una factura legal millonaria

Melissa Gilbert sale a defender la nueva adaptación de ‘La familia Ingalls’ de las críticas en redes sociales: “Simplemente siéntense y disfruten del viaje”

Mara Wilson habla de las secuelas de ‘Matilda’ y ‘Papá por siempre’: “Podría ser posible”

Otra hija de Brad Pitt renuncia formalmente al apellido de su padre