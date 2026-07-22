Robin Williams habría cumplido 75 años: el emotivo recuerdo de sus hijos que revela cuánto lo extrañan

Robin Williams se vio envuelto en los excesos durante el rodaje de una de sus películas. (AP)

El pasado 21 de julio, los hijos de Robin Williams recurrieron a las redes sociales para rendir homenaje al actor y comediante en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños número 75. Con mensajes cargados de nostalgia, recuerdos y exhortaciones a la empatía, Zelda Williams y Zak Williams compartieron publicaciones en Instagram para recordar al protagonista de Papá por siempre, cuya muerte sacudió a Hollywood en 2014.

Zelda Williams, directora, actriz e hija del actor con Marsha Garces Williams, compartió una fotografía tomada años atrás en un fotomatón, en la que ambos aparecen riendo y haciendo gestos divertidos. Acompañó la imagen con un extenso mensaje en el que imaginó cómo sería su padre a los 75 años.

PUBLICIDAD

"Feliz 75.º aniversario de tu salida del vientre, Poppo“, escribió al inicio de la publicación. Después añadió: ”No sé cómo te habrían quedado los 75 años. Probablemente seguirías usando los mismos calcetines llamativos y las chaquetas geniales. Quizá unos lentes aún más extravagantes porque tu vista habría empeorado. Más canoso, pero no menos peludo“.

Zelda imaginó cómo sería su padre a los 75 años y aseguró que su risa seguiría siendo exactamente la misma.(Captura: Instagram)

"Ojalá pudiéramos hablar sobre el mundo y bromear sobre mis perros endemoniados. Apuesto a que tu risa sería la misma. Eres amado más allá de toda medida y te extraño todos los días. Feliz cumpleaños número 75, Poppo“, concluyó.

PUBLICIDAD

Por su parte, Zak Williams publicó una imagen de Robin Williams caracterizado como el inolvidable extraterrestre Mork, personaje de la serie Mork & Mindy, que impulsó su carrera a finales de la década de 1970.

“¡Feliz cumpleaños número 75, papá! Hoy recuerdo tu rareza y tu extraordinaria capacidad para amar“, escribió el empresario y defensor de la salud mental. En el mismo mensaje destacó algunos rasgos que más admiraba de su padre: ”Recuerdo esas arrugas en las comisuras de tus ojos, de las que aparecen tras toda una vida sonriendo. Recuerdo tu necesidad inagotable de ver este mundo libre del sufrimiento humano y animal“.

PUBLICIDAD

"Para quienes quieran celebrar conmigo, hagan algo amable por alguien. Hagan reír a alguien. Pongan un poco más de bien en el mundo. Te amaré por siempre“, escribió.

Zak evocó la sonrisa y la compasión de Robin Williams, dos rasgos que, según escribió, definieron su forma de ver el mundo. (Captura: Instagram)

Robin Williams fue padre de tres hijos. Zak nació durante su matrimonio con Valerie Velardi, mientras que Zelda y Cody son fruto de su relación con Marsha Garces Williams. A lo largo de su carrera, el actor habló en diversas ocasiones sobre lo importante que era la paternidad en su vida. "Mis hijos me dan un gran sentido de asombro. Verlos convertirse en seres humanos extraordinarios“, expresó a la prensa.

PUBLICIDAD

El actor falleció el 11 de agosto de 2014 a los 63 años. En ese momento se informó que padecía una profunda depresión y que meses antes había recibido un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, posteriormente se confirmó que en realidad tenía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que no había sido detectada mientras estaba con vida y que puede provocar alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión y otros síntomas neurológicos.

Tras su muerte, su viuda, Susan Schneider Williams, se convirtió en una de las principales voces para promover el conocimiento sobre esa enfermedad, labor a la que también se sumaron sus hijos.

PUBLICIDAD

Tras la muerte de Robin Williams, su familia impulsó iniciativas para crear conciencia sobre la demencia con cuerpos de Lewy y la salud mental. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

El duelo por su padre golpeó muy fuerte a Zak, quien confesó que se sintió “extremadamente aislado y traumatizado”. Con el paso del tiempo buscó apoyo mediante terapia y grupos de recuperación. Ahora es un promotor activo del cuidado de la salud mental como cofundador de la marca Prepare Your Mind (PYM), que ofrece suplementos para ayudar a manejar el estrés.

“He aprendido que no estoy roto. A pesar de haber vivido acontecimientos traumáticos, puedo recuperarme. Ahora estoy en un camino de sanación y de convertirme en la persona que siempre quise ser“, declaró a People.

PUBLICIDAD