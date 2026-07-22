Las compras al contado impulsaron el mercado inmobiliario en Miami-Dade y Broward en junio

Las compras al contado representaron casi el 38% de las transacciones en Miami-Dade y el 37% en Broward, por encima del promedio nacional del 25% (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario de Miami-Dade y Broward mostró una fuerte recuperación impulsada por compras en efectivo y una mayor actividad de compradores de rango medio-alto. Las ventas de viviendas por encima de USD 1 millón crecieron con fuerza, pese a las tasas hipotecarias cercanas al 6,5%.

Según Miami Herald, Miami-Dade registró su mejor junio en tres años, mientras Broward encadenó su cuarto mes consecutivo de subas interanuales en ventas.

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La participación del dinero contado en las transacciones marcó una diferencia con el resto de Estados Unidos. Casi el 38% de todas las compras de viviendas en Miami-Dade y el 37% de las compras en Broward se hicieron sin financiación, frente a un promedio nacional de aproximadamente el 25%.

En el mercado de condominios, la dependencia de esas operaciones fue todavía mayor. Casi la mitad de las compras de condominios en Miami-Dade y más de la mitad de las ventas de ese tipo en Broward se cerraron al contado.

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Las propiedades de más de un millón de dólares lideraron el avance

De acuerdo con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, en junio las ventas de viviendas por encima de USD 1 millón aumentaron un 29% en Miami-Dade y un 35% en Broward frente al mismo mes del año anterior. La entidad atribuyó ese crecimiento a la llegada de compradores adinerados procedentes de estados con mayor carga impositiva, como Nueva York y California, y a un flujo sostenido de inversores extranjeros.

Gay Cororaton, economista jefe de la asociación, resumió ese patrón con esta frase: “Si bien las ventas aumentaron en general en todos los rangos de precios, el segmento de propiedades de un millón de dólares continuó superando al resto”. Y añadió: “Esto es un claro indicio de la aceleración de la migración de riqueza al sur de Florida”.

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Los precios de las viviendas unifamiliares subieron hasta USD 695.000 en Miami-Dade y USD 645.000 en Broward, mientras los condominios bajaron a USD 431.000 y USD 265.000 (The Grande Condo Kendall )

El crecimiento también se reflejó en el volumen general de operaciones. En Miami-Dade, las ventas totales de viviendas subieron un 14,3% interanual y sumaron su décimo mes consecutivo de expansión frente al mismo período del año previo.

Dentro de ese total, las ventas de viviendas unifamiliares crecieron un 16,8% y las de condominios casi un 12%, aunque este último segmento todavía sigue en declive. En Broward, el incremento total fue del 21,1%, apoyado en una suba del 26% en viviendas unifamiliares y del 15,5% en condominios.

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Los precios de las casas subieron mientras los condominios bajaron

El mercado de viviendas unifamiliares mantuvo su presión alcista sobre los precios. En Miami-Dade, el precio medio de venta llegó a USD 695.000, 3,7% más que un año antes, mientras que en Broward alcanzó los USD 645.000, con un aumento de 2,4%.

La trayectoria fue distinta en los condominios. En Miami-Dade, el precio medio bajó 3,2% hasta USD 431.000 y en Broward cayó 1,8% hasta USD 265.000.

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El mercado inmobiliario de Miami-Dade y Broward mostró una recuperación impulsada por compras en efectivo y por compradores de rango medio-alto (Jasper Colt-USA TODAY/Reuters)

Los expertos señalaron que el descenso coincidió con una oferta elevada tras la aplicación de nuevas normas estatales de seguridad para condominios, adoptadas después del derrumbe del edificio de Surfside. Aun así, el valor de ese tipo de propiedades continúa muy por encima del registrado hace una década: desde 2011, los precios de los condominios subieron un 278% en Miami-Dade y, desde 2010, un 258% en Broward.

La oferta total de viviendas también se redujo en ambos condados. Los listados activos cayeron casi un 15% en Miami-Dade y casi un 20% en Broward en comparación con junio del año pasado, en lo que fue el quinto descenso mensual consecutivo del inventario en Miami-Dade.

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Qué factores sostienen la demanda y su impacto económico

Los referentes del sector atribuyen la fortaleza de la demanda a tres factores: el interés internacional, la migración interna sostenida y el valor relativo del sur de Florida frente a otras ciudades globales. Por USD 1 millón, un comprador en Miami puede acceder a unos 58 metros cuadrados (624 pies cuadrados) de superficie habitable, una extensión superior a la disponible por ese mismo monto en otros mercados urbanos.

El movimiento de compraventas también tuvo efecto sobre la economía local. Según estimaciones de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios utilizadas por la asociación de Miami, las operaciones de junio generaron una actividad económica de USD 271 millones en Miami-Dade y de USD 302 millones en Broward.

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