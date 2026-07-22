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El metro de Nueva York anunció cortes y cambios durante cinco fines de semana: qué líneas se verán afectadas

La MTA modificará recorridos y suspenderá trayectos en Manhattan, Brooklyn y el Bronx por obras de infraestructura clave

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El metro de Nueva York aplicará cortes y cambios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 durante cinco fines de semana entre el 24 de julio y el 24 de agosto (Wikipedia)
El metro de Nueva York aplicará cortes y cambios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 durante cinco fines de semana entre el 24 de julio y el 24 de agosto (Wikipedia)

Las obras previstas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) introducirán cambios, desvíos y suspensiones en las líneas uno, dos, tres, cuatro y cinco del metro de Nueva York durante cinco fines de semana, entre el viernes 24 de julio y el 24 de agosto.

Según el cronograma informado por la MTA, las modificaciones regirán cada fin de semana desde las 21.30 del viernes hasta las 5.00 del lunes y afectarán tramos de Manhattan, el Bronx y Brooklyn.

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La agencia atribuyó el plan a trabajos que describió como “esenciales” para mejorar la fiabilidad del servicio. Entre las tareas mencionadas, incluyó la sustitución de cambios de vía en el Bajo Manhattan que, de acuerdo con el organismo, ya superaron su vida útil. En su comunicación, la MTA señaló que el objetivo es sostener el servicio mientras se ejecutan tareas de infraestructura en un tramo de alta demanda del sistema.

El esquema anunciado se repetirá, con el mismo marco horario, en cada uno de los cinco fines de semana comprendidos en el período informado. Esto supone que los ajustes no se concentrarán en una sola fecha, sino que volverán a aplicarse de manera recurrente dentro de la misma ventana nocturna del viernes y durante el sábado y el domingo, hasta la madrugada del lunes.

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La MTA precisó que las modificaciones incluyen cortes de servicio, reemplazos entre líneas y cambios en el patrón de paradas, según el sector de la red.

Cortes y suspensión total: qué pasará con las líneas 1 y 3

La línea 1 del metro de Nueva York quedará cortada al sur de la calle 14 y no prestará servicio hasta South Ferry durante los fines de semana de obra (REUTERS/Shannon Stapleton)
La línea 1 del metro de Nueva York quedará cortada al sur de la calle 14 y no prestará servicio hasta South Ferry durante los fines de semana de obra (REUTERS/Shannon Stapleton)

En la línea uno, la modificación central será un corte al sur de la calle 14. Durante todo el fin de semana, no habrá servicio entre esa estación y South Ferry, por lo que el extremo sur de Manhattan quedará sin operación regular de esa línea dentro del horario de obra dispuesto por la MTA.

La línea tres quedará completamente suspendida entre Harlem-148 St y New Lots Av durante los fines de semana incluidos en el cronograma. La MTA informó que la suspensión formará parte del plan general y que el sistema se reorganizará para sostener la conectividad en sectores específicos mediante ajustes en otras líneas.

En la práctica, la interrupción total de la línea tres implica que los trayectos habituales que dependan de ese servicio deberán realizarse con alternativas previstas por el organismo dentro del mismo sistema.

La MTA describió estas intervenciones como parte de un paquete de obras destinado a mejorar la fiabilidad. En ese marco, indicó que reemplazará cambios de vía en el Bajo Manhattan que, según el organismo, ya superaron su vida útil. En su argumentación, la agencia vinculó ese recambio con la necesidad de reducir fallas que afectan la continuidad del servicio y con la meta de “mantener a Nueva York en movimiento”.

Recorridos recortados y reemplazos en el corredor Bronx–Manhattan

La línea 5 del metro de Nueva York mantendrá servicio entre Wakefield-241 St y Flatbush Av–Brooklyn College, con paradas exprés en Manhattan y servicio local en Brooklyn (AP)
La línea 5 del metro de Nueva York mantendrá servicio entre Wakefield-241 St y Flatbush Av–Brooklyn College, con paradas exprés en Manhattan y servicio local en Brooklyn (AP)

En el eje Bronx–Manhattan, la línea dos circulará con un recorrido limitado: operará únicamente entre Eastchester-Dyre Av y 34 St–Penn Station. Además, según el detalle difundido por la MTA, la línea dos reemplazará a la línea cinco entre E 180 St y Eastchester-Dyre Av. De este modo, el organismo redistribuirá la oferta de trenes en un tramo del Bronx mediante un esquema de sustitución que busca sostener la conectividad durante las horas de trabajo.

La línea cinco mantendrá servicio, pero con un patrón de operación modificado. Operará entre Wakefield-241 St y Flatbush Av–Brooklyn College. La MTA precisó que en Manhattan hará paradas exprés en la línea de Lexington Avenue, mientras que en Brooklyn se detendrá como servicio local.

Este cambio implica, por lo tanto, una variación en la forma de recorrer el tramo de Manhattan y en el número de paradas realizadas, con diferencias según el distrito.

El rediseño del servicio anunciado por la MTA combina, en este corredor, un recorte del recorrido de la línea dos con la continuidad de la línea cinco bajo condiciones distintas. Además, suma un reemplazo puntual entre E 180 St y Eastchester-Dyre Av.

La agencia incluyó estas decisiones dentro del mismo esquema operativo previsto para los cinco fines de semana, por lo que las condiciones detalladas se repetirán, en principio, con el mismo alcance en cada aplicación del plan.

Cómo se reorganizará el servicio en Brooklyn con la línea 4

La línea 4 del metro de Nueva York cubrirá en Brooklyn el tramo entre Crown Heights–Utica Av y New Lots Av para reemplazar a la línea 3 suspendida (MTA)
La línea 4 del metro de Nueva York cubrirá en Brooklyn el tramo entre Crown Heights–Utica Av y New Lots Av para reemplazar a la línea 3 suspendida (MTA)

Como parte del reordenamiento anunciado, la línea cuatro cubrirá el tramo que normalmente opera la línea tres entre Crown Heights–Utica Av y New Lots Av.

La MTA informó que esa cobertura se implementará durante los fines de semana incluidos en el cronograma y la presentó como el mecanismo para sostener una alternativa de viaje en ese sector de Brooklyn mientras permanezca suspendida la línea tres.

En conjunto, los cambios comunicados por la agencia impactarán en varias conexiones entre distritos y modificarán recorridos habituales durante los fines de semana del período señalado.

La MTA enmarcó la planificación en su objetivo de mejorar la fiabilidad del servicio y sostuvo que la infraestructura intervenida, en particular los cambios de vía del Bajo Manhattan, excedió su vida útil.

En esa línea, explicó que los trabajos se inscriben en un plan de mantenimiento y reemplazo de componentes que considera necesarios para sostener la operación en un segmento de alta demanda del sistema.

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