Estados Unidos

Un murciélago muerto activó una alerta por rabia en el Safari Park de San Diego, cuál es la recomendación clave de las autoridades

El ejemplar silvestre fue hallado frente al restaurante Oasis on the Rocks y dio positivo en el laboratorio del condado, mientras Salud Pública mantiene la advertencia y busca posibles exposiciones entre visitantes que lo hayan tocado

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Murciélago de pelaje marrón claro cuelga boca abajo de una viga de madera. Tiene orejas puntiagudas y boca ligeramente abierta que muestra los dientes
Un murciélago silvestre encontrado muerto disparó un operativo sanitario por riesgo de infección en uno de los parques más concurridos de California (Mayo Clinic)

La aparición de un murciélago silvestre infectado con rabia fuera de un restaurante del San Diego Zoo Safari Park desencadenó una advertencia sanitaria dirigida a los visitantes que hayan tenido contacto físico directo con el animal.

Las autoridades de San Diego emitieron el 11 de julio un llamado urgente, subrayando la gravedad de la enfermedad y el riesgo para la salud pública.

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De acuerdo con Fox News Digital, la rabia mantiene una tasa de letalidad cercana al 100% si no se detecta y trata antes de la aparición de síntomas. El caso representa el decimonoveno hallazgo de un murciélago infectado en el condado durante 2026, en una situación que pone en foco la convivencia entre la fauna silvestre y espacios recreativos.

Entrada techada de paja al San Diego Zoo Safari Park con el nombre visible, palmeras y una multitud de personas caminando
El San Diego Zoo Safari Park refuerza sus protocolos tras la detección de un caso positivo de rabia en sus inmediaciones (San Diego Zoo Safari Park)

El hallazgo y la respuesta de las autoridades

El animal fue encontrado sin vida frente al restaurante Oasis on the Rocks y, tras su análisis en el laboratorio de salud pública del condado, dio positivo para rabia.

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Según confirmó el propio parque a Fox News Digital, se trata de un ejemplar no perteneciente a la colección animal del Safari Park, lo que descarta una fuga o contagio dentro de las instalaciones controladas. Hasta el momento, no se reportaron personas que hayan declarado contacto directo con el murciélago, aunque la advertencia permanece activa.

La doctora Ankita Kadakia, subdirectora de salud pública del condado de San Diego, afirmó que la rabia es “una de las enfermedades virales más letales”, y precisó que “la única forma de prevenir consecuencias fatales es actuar antes de que se inicien los síntomas”.

Kadakia añadió que el personal sanitario se encuentra “investigando para localizar a cualquier persona que haya tocado el animal y garantizar que reciba atención médica inmediata”. Este enfoque preventivo se refuerza por las características del virus, que una vez instaurados los síntomas, no ofrece ninguna posibilidad de tratamiento.

En el año 2025 se habían detectado 21 casos de murciélagos con rabia en el mismo condado. La cifra de 2026, en pleno julio, ya alcanza los 19 ejemplares. Este dato fue resaltado por Fox News Digital como parte de una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias y a la comunidad local.

Entrada de edificio con puertas de cristal, pérgola turquesa, cartel azul "Oasis on the Rocks", techo de tejas, árboles, plantas y mobiliario exterior
El hallazgo del animal se produjo junto a la entrada del restaurante Oasis on the Rocks, área de paso frecuente para familias y turistas (San Diego Zoo Safari Park)

Recomendaciones frente al riesgo de rabia

La advertencia emitida por el condado de San Diego se centra exclusivamente en quienes hayan tenido contacto físico directo con el murciélago, ya que la rabia no se transmite solo por la proximidad. Para estos casos, las autoridades recomiendan:

  • Presentarse para una evaluación médica inmediata si existió cualquier tipo de contacto físico, incluso superficial, con el murciélago hallado el 11 de julio.
  • Lavar la zona afectada con agua y jabón durante 10 a 15 minutos de manera inmediata, en caso de haber tocado al animal.
  • Evitar manipular murciélagos u otros animales silvestres con las manos desnudas.
  • Alertar a la administración del parque, al control animal o a las fuerzas de seguridad locales si se observa un murciélago en espacios públicos o en situaciones anómalas.
  • Mantener a las mascotas alejadas de cualquier animal silvestre, ya que pueden ser portadores y transmitir la enfermedad a los humanos.

La veterinaria de fauna silvestre Alexis Wohl, de la San Diego Humane Society, aseguró que en el condado habitan más de veinte especies distintas de murciélagos. Wohl subrayó que, si bien estos animales aportan beneficios al ecosistema consumiendo miles de insectos por hora, la manipulación directa representa un riesgo innecesario y evitable.

Por su parte, el veterinario Brian Collins, del Cornell Riney Canine Health Center de Nueva York, explicó que “los murciélagos constituyen la principal fuente de rabia en humanos en los Estados Unidos”.

Un murciélago de pelaje grisáceo y blanco, con orejas grandes, alas plegadas y ojos pequeños, posa sobre una superficie clara
Las autoridades insisten en no manipular animales silvestres y acudir de inmediato a servicios médicos ante cualquier contacto sospechoso (Mayo Clinic)

El refuerzo de las advertencias y la difusión de información buscan evitar situaciones de exposición accidental, tal y como señalaron los especialistas consultados por Fox News Digital.

Las autoridades recordaron que la rabia es una enfermedad que puede prevenirse con atención temprana, pero que resulta letal una vez que aparecen los síntomas.

El caso del murciélago hallado en el parque actúa como un recordatorio de la importancia de no manipular animales silvestres y de acudir de inmediato a los servicios sanitarios ante cualquier posible contacto.

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