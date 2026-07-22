Un estudio revela que una afección común cuadruplica el riesgo de enfermedades cardíacas en las mujeres de Estados Unidos

Un estudio de The Lancet determinó que las mujeres con síndrome ovárico metabólico poliendocrino presentan un riesgo cuatro veces mayor de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado el 20 de julio de 2026 en la revista científica The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women’s Health determinó que las mujeres estadounidenses diagnosticadas con síndrome ovárico metabólico poliendocrino (PMOS, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico, PCOS) presentan un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica respecto a quienes no padecen esta condición. El hallazgo, basado en datos de más de 413.000 pacientes y más de 2 millones de controles, se considera una referencia para la atención médica preventiva, según reportó Newsweek.

El equipo de investigación liderado por Snigdha Alur-Gupta y Anuja Dokras empleó registros de seguros médicos estadounidenses entre los años 2000 y 2022, documentando el impacto de PMOS en el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. El trabajo fue destacado por MedicalXpress, que enfatizó el tamaño de la muestra y la consistencia de los resultados.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en mujeres y hombres en Estados Unidos. Factores como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo y obesidad forman parte de los riesgos clásicos, pero el síndrome ovárico metabólico poliendocrino suma una amenaza adicional, incluso en ausencia de estos elementos, según AJMC.

¿Qué es el síndrome ovárico metabólico poliendocrino y cómo se diagnostica?

El síndrome ovárico metabólico poliendocrino (PMOS), anteriormente denominado síndrome de ovario poliquístico (PCOS), es una condición endocrina que afecta la función de los ovarios y la producción hormonal en las mujeres. El cambio de nomenclatura busca reflejar mejor la dimensión metabólica y endocrina, más allá de los síntomas ginecológicos, según explicó Science Media Centre.

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El diagnóstico de PMOS suele realizarse a través de una combinación de criterios clínicos, como la presencia de irregularidades menstruales, hiperandrogenismo (exceso de vello, acné), resistencia a la insulina y ecografía ovárica. Los síntomas varían, pero en muchos casos se asocian a dificultades para concebir y a trastornos metabólicos. Según la Cleveland Clinic, hasta un 15% de las mujeres en edad reproductiva en Estados Unidos podrían tener PMOS.

El estudio publicado en The Lancet empleó datos de la base Optum Clinformatics Data Mart, que incluye pólizas comerciales y de Medicare Advantage. La investigación analizó registros de 413.450 mujeres de entre 18 y 50 años diagnosticadas con PMOS, comparadas con más de 2 millones de mujeres sin el síndrome, según MedicalXpress.

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La investigación sobre PMOS analizó datos de 413.450 mujeres diagnosticadas y más de 2 millones de controles en registros de seguros médicos de Estados Unidos entre 2000 y 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta el síndrome ovárico metabólico poliendocrino al riesgo cardiovascular?

El análisis de los datos mostró que las mujeres con PMOS tienen un riesgo cuadruplicado de padecer eventos cardiovasculares ateroscleróticos en comparación con mujeres sin esta condición. Entre los eventos analizados se encuentran la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad arterial periférica, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular isquémico.

La tasa de incidencia compuesta fue de 4,52 eventos por cada 1.000 personas-año en el grupo con PMOS, en contraste con 0,78 en el grupo de control. El riesgo ajustado (aHR) de presentar un evento cardiovascular alcanzó 4,40 para las pacientes con la condición, según la publicación científica original.

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El estudio reveló que los factores de riesgo tradicionales, como hipertensión, diabetes tipo 2, hiperlipidemia y obesidad, explican solo alrededor del 36% de la asociación entre PMOS y la enfermedad cardiovascular. El resto del incremento se atribuye a mecanismos biológicos aún no plenamente identificados, según AJMC.

¿Por qué es relevante este hallazgo para la salud pública?

La investigación de Alur-Gupta y Dokras indica que el riesgo cardiovascular elevado en mujeres con PMOS se mantiene incluso en pacientes jóvenes y en aquellas sin comorbilidades metabólicas. De acuerdo con MedicalXpress, este resultado desafía la percepción de que solo los factores clásicos justifican la vigilancia cardiovascular en mujeres jóvenes.

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“Nuestros análisis muestran que los riesgos aumentados no dependen exclusivamente de los factores cardiovasculares convencionales”, afirmaron Alur-Gupta y Dokras en declaraciones recogidas por MedicalXpress. “Por eso, esta relación debe considerarse incluso en pacientes sin hipertensión, diabetes tipo 2 u obesidad”.

El trabajo respalda la recomendación de la American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA) de considerar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino como factor de riesgo añadido. Esto justifica la implementación de estrategias preventivas más intensivas en mujeres jóvenes, en especial para el control de lípidos y la evaluación cardiovascular, según AJMC.

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El síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes denominado síndrome de ovario poliquístico, es una condición endocrina que afecta la función ovárica y la producción hormonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones surgen para pacientes y profesionales?

El estudio sugiere que todas las mujeres diagnosticadas con PMOS deben someterse a evaluaciones periódicas de su salud cardiovascular, aunque no presenten factores de riesgo tradicionales. Entre las medidas recomendadas destacan:

Control del peso corporal

Práctica regular de actividad física

Monitoreo de la presión arterial y la glucosa

Asesoramiento nutricional individualizado

Evaluación cuidadosa de tratamientos hormonales y anticonceptivos

La Cleveland Clinic y los autores del estudio enfatizan que la información sobre el riesgo cardiovascular debe incluirse en la educación médica para pacientes y profesionales. Se recomienda también mejorar el acceso a pruebas diagnósticas y coordinar el seguimiento a largo plazo.

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¿Cuáles son las cifras clave del riesgo cardiovascular en mujeres con PMOS?

Durante un periodo de diez años, el riesgo absoluto ajustado de presentar un evento cardiovascular alcanzó el 12,16% en el grupo con PMOS, frente al 4,21% en el grupo control. La tasa de incidencia de infarto de miocardio fue de 3,45 veces superior y la de accidente cerebrovascular isquémico, de 3,50 veces más alta en mujeres con la condición, según el estudio original en The Lancet.

El análisis de mediación mostró que factores como hipertensión, diabetes tipo 2, hiperlipidemia y obesidad solo median poco más de un tercio del riesgo, lo que refuerza la hipótesis de mecanismos adicionales implicados en la relación entre PMOS y enfermedad cardiovascular.

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Las mujeres con PMOS registraron 4,52 eventos cardiovasculares por cada 1.000 personas-año, frente a 0,78 en el grupo control, según el estudio publicado en The Lancet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones están considerando las autoridades sanitarias?

Las sociedades científicas y organismos públicos han comenzado a actualizar sus guías clínicas para reflejar estos hallazgos, según MedicalXpress y AJMC. El impacto se prevé progresivo a medida que las recomendaciones se integren en la práctica clínica.

La American Heart Association y la American College of Cardiology ya incluyen el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en sus listados de factores de riesgo cardiovascular. Según Newsweek, se espera que el sector sanitario estadounidense fortalezca la educación y la prevención en este grupo de pacientes.

¿Qué deben saber las mujeres con síndrome ovárico metabólico poliendocrino?

Las mujeres en edad reproductiva diagnosticadas con PMOS deben recibir información clara sobre el riesgo cardiovascular incrementado, de acuerdo con las conclusiones de MedicalXpress. El estudio recomienda intensificar la educación y establecer un seguimiento a largo plazo, incluso en quienes no presentan obesidad, hipertensión o diabetes. El objetivo es reducir la incidencia de eventos cardiovasculares graves y mejorar la calidad de vida.

La investigación no sugiere cambios inmediatos en los tratamientos ginecológicos o endocrinológicos, pero sí destaca la importancia de la coordinación multidisciplinaria para optimizar la prevención.