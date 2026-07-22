Entretenimiento

Gwyneth Paltrow se desnuda bajo la ducha para promocionar su nuevo gel de baño

La actriz y fundadora de Goop recurrió una vez más a su imagen para presentar su último producto de belleza

Guardar
Google icon
Gwyneth Paltrow protagoniza un atrevido vídeo en la ducha para presentar su nuevo gel de Goop
Gwyneth Paltrow apareció en topless en un video de Instagram para promocionar un gel de ducha unisex de Goop con un precio de 38 dólares (Instagram/@gwynethpaltrow/REUTERS)

Gwyneth Paltrow apareció en topless en su cuenta de Instagram para promocionar un gel de ducha unisex de su marca Goop, con un precio de 38 dólares.

La actriz de 53 años mostró el producto mientras se enjabonaba bajo la ducha, cubierta únicamente por una toalla blanca.

En un vídeo, explicó las razones detrás del lanzamiento y el proceso de desarrollo del producto. “Este gel corporal, lo trabajamos durante mucho tiempo. Era muy importante para mí que tuviera un aroma muy profundo y precioso, pimienta negra y jengibre”, declaró.

PUBLICIDAD

La ganadora del Oscar también reveló que el formato unisex respondió a una petición de su esposo. “Quería que fuera unisex porque mi marido también pedía un gel de ducha que no le resecara la piel”, explicó.

Paltrow describió además su ritual de limpieza personal: “Si he estado en algún lugar con mucha gente y necesito un buen exfoliante, me cepillo el cuerpo, me sahúmo con salvia y luego me ducho”, afirmó.

PUBLICIDAD

Gwyneth Paltrow protagoniza un atrevido vídeo en la ducha para presentar su nuevo gel de Goop
La actriz explicó que el gel de ducha de Goop se desarrolló durante mucho tiempo y destacó su aroma con pimienta negra y jengibre (Instagram/@gwynethpaltrow)

La semana previa al lanzamiento, la artista de Hollywood ya había adelantado el producto con una imagen en exteriores, envuelta en una toalla blanca y rodeada de flores.

El texto que acompañó esa publicación rezaba: “¿Quieres ducharte con nosotros? La próxima incorporación a tu ritual diario llega pronto, de Goop Beauty".

No es la primera vez que Gwyneth Paltrow recurre a su imagen para promocionar Goop, empresa que fundó en 2008.

En 2017 posó en topless cubierta de barro para la portada de la primera edición impresa de la revista de la marca. En 2022 apareció en la ducha con un body color carne de escote pronunciado mientras se aplicaba productos de la firma. Al año siguiente, volvió a posar en topless para una venta de la marca, con vaqueros holgados.

La estrella de cine también ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hábitos de salud. En una entrevista con British Vogue el año pasado, detalló que busca hacer ejercicio con el método Tracy Anderson al menos tres días a la semana, y que practica pilates con reformer dos veces por semana “porque mis huesos perimenopáusicos necesitan trabajo de carga”.

En 2024, contó a Harper’s Bazaar que sigue una dieta principalmente paleolítica: “Soy consciente de asegurarme de tener suficiente proteína. Definitivamente no soy vegetal, aunque como muchísimas verduras”.

Gwyneth Paltrow protagoniza un atrevido vídeo en la ducha para presentar su nuevo gel de Goop
En el video de Goop, Paltrow compartió su ritual de limpieza personal, que incluye exfoliación, salvia y ducha después de estar en lugares con mucha gente (Instagram/@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow se autoproclama “una de las primeras nepo babies” de Hollywood

Gwyneth Paltrow reconoció con humor su posición privilegiada en la industria del cine durante la ceremonia Muse Awards de New York Women in Film & Television, celebrada en Nueva York el pasado 20 de marzo.

Al recibir el galardón, abordó abiertamente su condición de nepo baby, término que alude a los hijos de figuras influyentes del entretenimiento que se benefician de esas conexiones para impulsar sus carreras.

“Tuve una suerte extraordinaria al recibir oportunidades desde temprano, probablemente en parte porque soy una de las primeras nepo babies“, declaró Paltrow ante el público presente, según recogió la revista People.

Hija de la actriz Blythe Danner y del productor y director Bruce Paltrow, Gwyneth aclaró que esa ventaja no le despejó completamente el camino. “Estaría mintiendo si dijera que eso dejó mi camino despejado”, añadió.

Durante su discurso, Paltrow también reflexionó sobre los obstáculos que enfrentó como mujer en la industria. “Hubo muchos momentos en los que la industria dejó muy en claro que se espera que las mujeres se mantengan en su lugar, que sean elegantes y discretas y, sobre todo, que sean una sola cosa”, afirmó.

Gwyneth Paltrow y la noché que ganó el Oscar por “Shakespeare In Love”
Gwyneth Paltrow se definió como una de las primeras nepo babies de Hollywood y habló de su posición en la industria del cine (Bei/Shutterstock)

“Y yo nunca he sido muy buena siendo una sola cosa”, agregó en alusión a su decisión de expandirse más allá de la actuación con el lanzamiento de Goop.

En el mismo acto, Paltrow dedicó palabras a su madre, Blythe Danner, de 83 años, presente entre el público: “Mamá, me mostraste cómo es comprometerse por completo con un oficio, ser increíblemente creativa y valiente en tus elecciones en el escenario, y conducirte con tanta gracia, incluso cuando a veces esta industria no lo hace fácil. Así que gracias”.

La actriz también mencionó el apoyo de su esposo, el productor Brad Falchuk, de 55 años, y de su hijo Moses Martin, de 19. “Cuando hablamos de mujeres apoyando a mujeres, lo que importa enormemente, también queremos reconocer a los hombres hermosos, reflexivos y amorosos que aparecen por nosotras y llenan nuestros corazones de amor”, señaló.

Temas Relacionados

Gwyneth PaltrowGoopInstagramestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

John Leguizamo confesó que él y su esposa lloraron al ver La Odisea: “De pronto empieza y piensas: ‘Guau, es enorme’”

El actor contó a Variety que no pudo determinar si sus lágrimas surgieron por la reacción de su pareja o por la fuerza del monólogo final de Matt Damon como Odiseo

John Leguizamo confesó que él y su esposa lloraron al ver La Odisea: “De pronto empieza y piensas: ‘Guau, es enorme’”

Cher ganó el juicio contra la viuda de Sonny Bono, pero la victoria le costará más de un millón de dólares

Un juez federal de Estados Unidos rechazó que Mary, la viuda de Sonny Bono, cubra la millonaria cuenta de abogados

Cher ganó el juicio contra la viuda de Sonny Bono, pero la victoria le costará más de un millón de dólares

“Stuart Fails to Save the Universe”: fecha de estreno, elenco y dónde ver el esperado spin-off de “The Big Bang Theory”

El nuevo spin-off creado por Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn deja atrás la sitcom clásica

“Stuart Fails to Save the Universe”: fecha de estreno, elenco y dónde ver el esperado spin-off de “The Big Bang Theory”

A un año de la muerte de Ozzy Osbourne, su hija Kelly reflexiona sobre el dolor de la pérdida: “Lloro por el alma que era antes”

“Siempre pensé que la vida era difícil, pero la vida sin ti ha sido lo más duro que he tenido que soportar”, se lee en el mensaje que la presentadora compartió en redes

A un año de la muerte de Ozzy Osbourne, su hija Kelly reflexiona sobre el dolor de la pérdida: “Lloro por el alma que era antes”

“Los niños pagan el precio”: Jennifer Garner recuerda el acoso de los paparazzi que puso en riesgo a su familia

La actriz explicó que la persecución mediática durante su matrimonio con Ben Affleck llegó a afectar la vida cotidiana de sus hijos

“Los niños pagan el precio”: Jennifer Garner recuerda el acoso de los paparazzi que puso en riesgo a su familia

DEPORTES

Cuatro argentinos avanzaron a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril: triunfos de Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga

Cuatro argentinos avanzaron a cuartos de final en Kitzbühel y Estoril: triunfos de Etcheverry, Navone, Báez y Burruchaga

Conmoción en el deporte por la muerte de una leyenda del remo olímpico: “Es doloroso y desgarrador”

Inter Miami presentó a una ex estrella del Real Madrid como flamante refuerzo: llega tras jugar el Mundial con Brasil

El sentido posteo de la hermana de Lionel Scaloni tras la final del Mundial 2026

Con Paredes, Villa y Montero como novedades, Boca dio la lista para enfrentar a O’Higgins en la Sudamericana: las cinco bajas

TELESHOW

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte: “Fuiste mi luz, mi revolución y sendero”

La felicidad de Verónica Llinás por el reencuentro con su perra Cacha: “Gracias a todos los santos”

Michael Bublé defendió a la Argentina de las críticas recibidas luego del Mundial: “No sean celosos”

El regreso de Maxi López: reencuentro familiar en Suiza tras el Mundial

Las sospechas de la mamá de Wanda Nara por el robo a la casa de Milán: “Los ladrones sabían lo que hacían”

INFOBAE AMÉRICA

La Asamblea Legislativa de El Salvador prorroga hasta 2027 la validez de las placas con formato 2011

La Asamblea Legislativa de El Salvador prorroga hasta 2027 la validez de las placas con formato 2011

España recibe en Barajas a 41 refugiados nicaragüenses, el cuarto traslado de 2026

El Ministerio de Salud intensificó la campaña contra el dengue en República Dominicana

Guatemala realizó un taller regional sobre sarampión junto con Jhpiego y SE-COMISCA para reforzar la vigilancia epidemiológica

Palo Verde tardaría hasta 60 años en recuperarse del incendio que arrasó miles de hectáreas en Costa Rica