Gwyneth Paltrow se desnuda bajo la ducha para promocionar su nuevo gel de baño

Gwyneth Paltrow apareció en topless en un video de Instagram para promocionar un gel de ducha unisex de Goop con un precio de 38 dólares (Instagram/@gwynethpaltrow/REUTERS)

Gwyneth Paltrow apareció en topless en su cuenta de Instagram para promocionar un gel de ducha unisex de su marca Goop, con un precio de 38 dólares.

La actriz de 53 años mostró el producto mientras se enjabonaba bajo la ducha, cubierta únicamente por una toalla blanca.

En un vídeo, explicó las razones detrás del lanzamiento y el proceso de desarrollo del producto. “Este gel corporal, lo trabajamos durante mucho tiempo. Era muy importante para mí que tuviera un aroma muy profundo y precioso, pimienta negra y jengibre”, declaró.

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La ganadora del Oscar también reveló que el formato unisex respondió a una petición de su esposo. “Quería que fuera unisex porque mi marido también pedía un gel de ducha que no le resecara la piel”, explicó.

Paltrow describió además su ritual de limpieza personal: “Si he estado en algún lugar con mucha gente y necesito un buen exfoliante, me cepillo el cuerpo, me sahúmo con salvia y luego me ducho”, afirmó.

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La actriz explicó que el gel de ducha de Goop se desarrolló durante mucho tiempo y destacó su aroma con pimienta negra y jengibre (Instagram/@gwynethpaltrow)

La semana previa al lanzamiento, la artista de Hollywood ya había adelantado el producto con una imagen en exteriores, envuelta en una toalla blanca y rodeada de flores.

El texto que acompañó esa publicación rezaba: “¿Quieres ducharte con nosotros? La próxima incorporación a tu ritual diario llega pronto, de Goop Beauty".

No es la primera vez que Gwyneth Paltrow recurre a su imagen para promocionar Goop, empresa que fundó en 2008.

En 2017 posó en topless cubierta de barro para la portada de la primera edición impresa de la revista de la marca. En 2022 apareció en la ducha con un body color carne de escote pronunciado mientras se aplicaba productos de la firma. Al año siguiente, volvió a posar en topless para una venta de la marca, con vaqueros holgados.

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La estrella de cine también ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hábitos de salud. En una entrevista con British Vogue el año pasado, detalló que busca hacer ejercicio con el método Tracy Anderson al menos tres días a la semana, y que practica pilates con reformer dos veces por semana “porque mis huesos perimenopáusicos necesitan trabajo de carga”.

En 2024, contó a Harper’s Bazaar que sigue una dieta principalmente paleolítica: “Soy consciente de asegurarme de tener suficiente proteína. Definitivamente no soy vegetal, aunque como muchísimas verduras”.

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En el video de Goop, Paltrow compartió su ritual de limpieza personal, que incluye exfoliación, salvia y ducha después de estar en lugares con mucha gente (Instagram/@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow se autoproclama “una de las primeras nepo babies” de Hollywood

Gwyneth Paltrow reconoció con humor su posición privilegiada en la industria del cine durante la ceremonia Muse Awards de New York Women in Film & Television, celebrada en Nueva York el pasado 20 de marzo.

Al recibir el galardón, abordó abiertamente su condición de nepo baby, término que alude a los hijos de figuras influyentes del entretenimiento que se benefician de esas conexiones para impulsar sus carreras.

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“Tuve una suerte extraordinaria al recibir oportunidades desde temprano, probablemente en parte porque soy una de las primeras nepo babies“, declaró Paltrow ante el público presente, según recogió la revista People.

Hija de la actriz Blythe Danner y del productor y director Bruce Paltrow, Gwyneth aclaró que esa ventaja no le despejó completamente el camino. “Estaría mintiendo si dijera que eso dejó mi camino despejado”, añadió.

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Durante su discurso, Paltrow también reflexionó sobre los obstáculos que enfrentó como mujer en la industria. “Hubo muchos momentos en los que la industria dejó muy en claro que se espera que las mujeres se mantengan en su lugar, que sean elegantes y discretas y, sobre todo, que sean una sola cosa”, afirmó.

Gwyneth Paltrow se definió como una de las primeras nepo babies de Hollywood y habló de su posición en la industria del cine (Bei/Shutterstock)

“Y yo nunca he sido muy buena siendo una sola cosa”, agregó en alusión a su decisión de expandirse más allá de la actuación con el lanzamiento de Goop.

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En el mismo acto, Paltrow dedicó palabras a su madre, Blythe Danner, de 83 años, presente entre el público: “Mamá, me mostraste cómo es comprometerse por completo con un oficio, ser increíblemente creativa y valiente en tus elecciones en el escenario, y conducirte con tanta gracia, incluso cuando a veces esta industria no lo hace fácil. Así que gracias”.

La actriz también mencionó el apoyo de su esposo, el productor Brad Falchuk, de 55 años, y de su hijo Moses Martin, de 19. “Cuando hablamos de mujeres apoyando a mujeres, lo que importa enormemente, también queremos reconocer a los hombres hermosos, reflexivos y amorosos que aparecen por nosotras y llenan nuestros corazones de amor”, señaló.

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