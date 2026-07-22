Retiran popular antialérgico en EE. UU. por riesgo de contaminación: alerta por posibles reacciones graves

La alerta sanitaria en Estados Unidos se activó tras el retiro de cuatro lotes de cetirizina genérica por una posible contaminación con ranitidina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alerta sanitaria en Estados Unidos se activó tras el retiro del mercado de varios lotes de un antialérgico genérico ampliamente utilizado, ante la posibilidad de que esté contaminado con un medicamento para la acidez estomacal.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que la exposición podría provocar reacciones graves en personas sensibles y pidió a la población revisar los lotes alcanzados y suspender su uso de inmediato.

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El retiro involucra cuatro lotes específicos de cetirizina hydrochloride de 5 mg, distribuidos en frascos de 100 comprimidos y con vencimiento en octubre de 2028.

La farmacéutica Unique Pharmaceutical Laboratories, con sede en India, inició la medida de forma voluntaria el 18 de julio, tras detectar que algunas tabletas presentaban puntos rojos y decoloración, indicios de una posible contaminación cruzada con ranitidina.

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Qué riesgos implica la contaminación detectada

El principal peligro radica en la exposición accidental a ranitidina, sustancia que puede provocar reacciones adversas potencialmente mortales en personas con hipersensibilidad.

La FDA advirtió que la cetirizina contaminada podría causar reacciones graves, incluida anafilaxia, en personas sensibles a la ranitidina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la FDA, el cuadro más grave podría ser una anafilaxia, reacción alérgica que puede avanzar rápidamente con síntomas como presión arterial baja, dificultad respiratoria, hinchazón facial, urticaria y pérdida de conciencia.

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De acuerdo con la comunicación oficial, “existe una probabilidad razonable de que la ingestión de comprimidos de cetirizina contaminados con ranitidina pueda provocar eventos adversos graves” para personas susceptibles.

La agencia también advirtió sobre otras posibles manifestaciones, como hipotensión, problemas para tragar y sensación de falta de aire.

Hasta la fecha, la FDA y la farmacéutica confirmaron que no se han registrado incidentes asociados a este retiro. Pese a ello, recomendaron que cualquier persona que experimente síntomas inusuales tras consumir el producto busque atención médica sin demora.

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Identificación de los lotes y canales de consulta para consumidores

El retiro afectó únicamente a los lotes GY825029, GY825030, GY825031 y GY825032, todos distribuidos por Rising Pharma Holdings Inc. a mayoristas y minoristas en todo Estados Unidos. Cada frasco lleva el número nacional de medicamento NDC 16571-401-10.

La FDA y la farmacéutica confirmaron que no se han registrado incidentes vinculados al retiro de la cetirizina contaminada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores pueden consultar si su medicamento está comprendido dentro del retiro revisando el número de lote en el envase original.

En caso afirmativo, deben dejar de usar el producto y comunicarse con Rising Pharma Holdings al teléfono 1-844-874-7464, disponible de lunes a viernes entre las 08:00 y las 17:00 (hora del este), o a los correos pv@risingpharma.com y qa@risingpharma.com.

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La empresa ya notificó a sus clientes y coordina la devolución de los productos afectados. El proceso es gratuito y busca resguardar la seguridad de los usuarios.

Cómo surgió la alerta y antecedentes de la ranitidina

La alerta se generó cuando un técnico de farmacia detectó irregularidades visuales —puntos rojos y manchas— en algunas tabletas durante el conteo y despacho.

Esa observación derivó en una investigación regulatoria sobre una posible contaminación cruzada con ranitidina, medicamento que se utilizaba para tratar la acidez y cuyo uso fue restringido en 2020 tras detectarse riesgos de contaminación con un probable carcinógeno.

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Los consumidores deben revisar el número de lote en el envase, suspender el uso del antialérgico alcanzado y consultar a Rising Pharma Holdings (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, una versión reformulada de la ranitidina fue aprobada en 2025, pero la exposición a restos del principio activo en pacientes hipersensibles puede resultar sumamente peligrosa.

Qué deben hacer los pacientes ante el retiro

La recomendación central es revisar cuidadosamente el número de lote antes de consumir cualquier comprimido del antialérgico. Solo los lotes mencionados están afectados; el resto de la cetirizina genérica se considera segura.

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Si una persona experimenta síntomas de reacción alérgica tras tomar el medicamento, debe buscar atención médica inmediata.

Quienes tengan dudas o inquietudes pueden consultar a su proveedor de salud o comunicarse con la distribuidora.

La medida, aunque preventiva, subrayó la importancia de los controles sanitarios en medicamentos de venta libre y la vigilancia frente a posibles contaminaciones cruzadas que puedan poner en riesgo la salud pública.

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