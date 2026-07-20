Estados Unidos

Una promesa del boxeo murió atropellada por un vehículo mientras circulaba en bicicleta en Texas

La pugilista Hannah Rapp de 26 años fue arrollada cuando transitaba por una ruta rural de Brazos County. El caso sigue bajo pesquisa y dejó al deporte entre mensajes de homenaje y conmoción

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Una mujer joven de cabello rizado y tez clara sonríe, viste un top deportivo color rojo vino y tiene las manos sobre su abdomen. El fondo es oscuro
La boxeadora Hannah Rapp murió a los 26 años tras ser atropellada mientras iba en bicicleta en Brazos County, Texas (Instagram @hrapp7)

El fallecimiento de la boxeadora profesional Hannah Rapp conmocionó tanto a la comunidad deportiva como al público general. La joven atleta, de solo 26 años, murió tras ser atropellada por un vehículo mientras circulaba en bicicleta por una carretera rural de Brazos County, Texas.

El conductor, Charles Medina, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio involuntario, mientras las autoridades continúan investigando el trágico suceso. La noticia generó una oleada de reacciones en el mundo del boxeo, que llora la pérdida de una de sus promesas más recientes, difundió Associated Press.

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Circunstancias del accidente y muerte de Hannah Rapp

La mañana del sábado, Hannah Rapp pedaleaba junto a su pareja por el tramo 23000 de la carretera FM 159 cuando un automóvil se aproximó a gran velocidad. Según el Brazos County Sheriff’s Office y el reporte de NBC News, el conductor, Charles Medina, pasó cerca de los ciclistas —a menos de 30 centímetros— lo que provocó la reacción del acompañante de Rapp, quien alzó los brazos y gritó.

Medina detuvo abruptamente el vehículo, lo puso en reversa y aceleró, impactando directamente a Rapp. Debido a esto, la deportista salió disparada hacia la calzada y tuvo heridas fatales.

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Carretera asfaltada con doble línea amarilla y arcén blanco, flanqueada por vegetación, señales de tráfico de curva y un buzón
La policía de Brazos County investiga la muerte de Hannah Rapp como un presunto caso de ira vial en una carretera rural de Texas (KHOU 11)

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la deportista a un hospital cercano, donde fue declarada muerta poco después. Las autoridades describieron el incidente como un caso aislado y señalaron que el área se encuentra a unos 130 kilómetros al noroeste de Houston.

El vehículo, un Honda modelo 2008, presentaba daños en la carrocería y la ventana trasera, y se hallaron huellas de frenado y reversa que, de acuerdo al informe policial citado por NBC News, sugerían una maniobra intencionada.

El suceso fue catalogado como un presunto episodio de ira vial, aunque la investigación continúa para esclarecer los motivos y circunstancias exactas del hecho.

Investigación y situación judicial del conductor Charles Medina

Tras el accidente, Charles Medina, de 31 años, fue arrestado en el lugar y posteriormente acusado de homicidio involuntario. Según los informes oficiales, Medina declaró que creyó que los ciclistas intentaban llamarlo la atención, lo que le llevó a frenar y luego retroceder.

Sin embargo, las pruebas materiales, como las marcas de neumáticos y los daños en el vehículo, contradicen su versión de que la maniobra fue a baja velocidad.

El detenido permanece bajo custodia en el Brazos County Detention Center, con una fianza fijada en USD 250.000, según Associated Press y FOX 7 News. Hasta el momento, no se nombró abogado defensor y el caso sigue bajo investigación, con detectives revisando evidencia adicional y tomando declaraciones.

El sheriff local enfatizó que la investigación sigue abierta y que se están considerando todos los elementos disponibles, incluidos los testimonios del acompañante de Rapp y las pruebas recogidas en la escena.

Retrato de un hombre de piel clara con cabeza rapada, cejas gruesas, ojos oscuros y barba de chivo, mirando al frente sobre fondo gris liso
Charles Medina permanece en el Brazos County Detention Center con una fianza de 250.000 dólares mientras sigue la investigación (Brazos County Detention Center)

Perfil y trayectoria deportiva de Hannah Rapp

Nacida en Yorktown, Indiana, Hannah Rapp se destacó desde joven como atleta, primero en el atletismo de pista y campo en la Universidad de Purdue, donde se graduó en 2022. En 2024, se trasladó a Texas para incorporarse como inspectora de seguridad contra incendios en la Universidad Texas A&M, mientras continuaba su carrera en el boxeo profesional.

Rapp debutó profesionalmente en abril de 2024 y, en menos de un año, acumuló un récord de 8 victorias, 1 derrota y 1 empate, con cinco triunfos por nocaut, según FOX 7 News. Su ascenso fue meteórico: se consagró campeona de peso pluma de la North American Boxing Federation (NABF) y se posicionó como una de las principales aspirantes a nivel mundial.

El pasado 13 de junio, Rapp disputó el título mundial femenino de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) frente a Tiara Brown en Florida. Aunque perdió por decisión unánime en un combate transmitido por ESPN+, su actuación fue elogiada tanto por especialistas como por fanáticos. Brown, su última rival, recordó el respeto y el espíritu deportivo de Rapp, subrayando la intensidad y calidad del enfrentamiento.

En paralelo a su desarrollo como boxeadora, Rapp entrenaba en el Bryan Boxing Gym y era reconocida por su dedicación y disciplina, compatibilizando su exigente rutina con su trabajo en Texas A&M.

Hombre con gorra sostiene pad de boxeo para persona de espaldas con camiseta que dice Hannah Rapp y guantes azules, dentro de un ring
En su carrera profesional de boxeo, Hannah Rapp logró un récord de 8 victorias, 1 derrota y 1 empate, con cinco nocauts y un título pluma de la NABF (KHOU 11)

Reacciones de la comunidad boxística y mensajes de condolencia

La noticia del fallecimiento de Hannah Rapp provocó una oleada de condolencias en redes sociales y comunicados oficiales de organizaciones deportivas. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, expresó: “Ella fue una boxeadora excepcional, pero sobre todo, un miembro invaluable de nuestra familia del boxeo. Nos unimos al dolor que embarga a sus seres queridos, su equipo y todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y apoyarla a lo largo de su brillante carrera”.

La propia Tiara Brown, campeona mundial y última rival de Rapp, le dedicó un mensaje en redes: “Fue la mejor compañera de baile que he tenido como profesional”. También rememoró el respeto mutuo antes y después del enfrentamiento.

La cuenta de Instagram de Rapp se llenó de mensajes de seguidores y colegas, resaltando su inspiración y el futuro prometedor que tenía por delante. El Consejo Mundial de Boxeo la recordó como “una guerrera incansable en el ring y un faro de luz cuya dedicación y carisma dejaron huella en la NABF y el WBC”.

Mujer sonriendo con trenzas y camiseta oscura. Sus manos están vendadas con blanco y tienen logos verdes de WBC. Fondo negro y amarillo
El Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán y Tiara Brown expresaron condolencias por la muerte de Hannah Rapp y destacaron su trayectoria en el boxeo (Instagram @hrapp7)

La investigación sigue abierta mientras la familia, el entorno deportivo y la comunidad de Texas lamentan la pérdida de una atleta en pleno ascenso.

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